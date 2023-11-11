الشيخ الدكتور عبدالرضا البهادلي

📍طبيعة النفس الا ما رحم الله _ الانا ، والعمل بالهوى ، والبحث عن المصالح الذاتية_ ومن هنا يسهل على الشيطان الاقتراب من الإنسان وايقاعه قي شباكه والاستحواذ عليه .

📍فإذا اراد الإنسان الاستقامة والنجاة والقرب الالهي يتحتم عليه ان يهذب نفسه، وتهذيب النفس عملية قهر النفس واخضاعها لارادة الله تعالى واحكامه وطاعته وطاعة اوليائه.

📍وفي الحقيقة هذه احد اهم مهمات الأنبياء ومن نصبهم الله لقيادة المجتمع ،فلان هؤلاء من الذين رحمهم الله يستطيعون سوق العباد الى طاعة الله تعالى .

📍لكن في طول الخط الزماني للانسانية والبشرية تصدي الفاسدين والظالمين_ باسم الله والاسلام ،او باسم العلمانية، او الكنيسة، او باسم اليهودية_ لقيادة المجتمع والاعم الاغلب ينساق معهم في ضلالهم وفسادهم ، ويبقى القليل في معركة مع النفس ليحافظ على دينه ويصبح كالقابض على الجمرة ليعيش الاستقامة ....

📍ويبقى الامل بخروج ولي الله الاعظم صاحب العصر والزمان لينقذ ويرجع الإنسانية الى دين الله وفطرته انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا.

📍اللهم خذ بأيدينا الى قربك ورضاك والى يد وليك ولا تفرق بيننا وبينه طرفة عين ابدا يا ارحم الراحمين بحق محمد وال محمد.