ليس من المعقول كلما أجرت وزارة التربية امتحان لطلبة وتلاميذ الصفوف المنتهية تقطع خدمة الأنترنيت على الشعب !!!

فقد أجرت وزارة التربية امتحانات الدور الأول للصفوف المنتهية ودخل الشعب أنذار وبدأ يعد الدقائق والساعات لانتهاء فترة قطع خدمة الانترنيت .. وعلى هل الرنة خدمة الانترنيت تنقطع ..

أن خدمة الانترنيت يحتاجها الشعب في كثير من أموره وهي وسيلة في التعاملات سواء كانت تجارية أو اقتصادية وغيرها ، فأن قطع الخدمة يعيق كثير الأمور .

أن معالجة الغش في الامتحانات ليس بقطع خدمة الانترنيت عن الشعب بل يحتاج الى قرارات يتخذها البرلمان والحكومة تحد من تلك الظاهرة السيئة ، من خلال تثقيف الكوادر التربوية والطلبة والتلاميذ بأن الغش محرم في الأديان السماوية ويعاقب عليه كل من أرتكبه وليس محرم في الأحزاب والتيارات الإسلامية .وان على الحكومة والبرلمان اصدار قوانين مشددة تحد من تلك الظاهرة وتعاقب كل من ارتكب الجريمة وليس معاقبة الشعب بقطع الانترنيت لعدة ساعات في اليوم .

ان وزارة التربية تعاقب الشعب كلما اجرت امتحانات للصفوف المنتهية سواء كانت دور اول او ثاني او ثالث او حتى ضربات الجزاء . متى تعي وزارة التربية أن ما تجريه من قطع خدمة الانترنيت هي عقوبة للشعب ..؟

الكاتب /الحاج هادي العكيلي