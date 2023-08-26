المقالات

التربية تعاقب الشعب ..


ليس من المعقول كلما أجرت وزارة التربية امتحان لطلبة وتلاميذ الصفوف المنتهية تقطع خدمة الأنترنيت على الشعب !!!

فقد أجرت وزارة التربية امتحانات الدور الأول للصفوف المنتهية ودخل الشعب أنذار وبدأ يعد الدقائق والساعات لانتهاء فترة قطع خدمة الانترنيت .. وعلى هل الرنة خدمة الانترنيت تنقطع ..

أن خدمة الانترنيت يحتاجها الشعب في كثير من أموره وهي وسيلة في التعاملات سواء كانت تجارية أو اقتصادية وغيرها ، فأن قطع الخدمة يعيق كثير الأمور .

أن معالجة الغش في الامتحانات ليس بقطع خدمة الانترنيت عن الشعب بل يحتاج الى قرارات يتخذها البرلمان والحكومة تحد من تلك الظاهرة السيئة ، من خلال تثقيف الكوادر التربوية والطلبة والتلاميذ بأن الغش محرم في الأديان السماوية ويعاقب عليه كل من أرتكبه وليس محرم في الأحزاب والتيارات الإسلامية .وان على الحكومة والبرلمان اصدار قوانين مشددة تحد من تلك الظاهرة وتعاقب كل من ارتكب الجريمة وليس معاقبة الشعب بقطع الانترنيت لعدة ساعات في اليوم .

ان وزارة التربية تعاقب الشعب كلما اجرت امتحانات للصفوف المنتهية سواء كانت دور اول او ثاني او ثالث او حتى ضربات الجزاء . متى تعي وزارة التربية أن ما تجريه من قطع خدمة الانترنيت هي عقوبة للشعب ..؟

الكاتب /الحاج هادي العكيلي

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
من أجل بيئة مجتمعية نظيفة
كرة القدم بين الاشتراكية والراسمالية
التربية تعاقب الشعب ..
خادم .. الحسين
معجزة الاربعين
ليس فقط مقاطعة امريكا بل معاقبتها
ماذا تريدون من البسطاء بالله عليكم ؟!
ما الذي يحصل عليه العراق من زيارة الأربعين ؟!
الامريكان أينما يحلوا يحل الخراب معهم..وهذا العراق خير دليل ؟!
الأنتخابات الى أين؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
احمد محمد الصاوي : شكرا لكم ...
الموضوع :
اشارات قرآنية عن معارف الصحيفة السجادية للمؤلف الحسون (ح 1)
Salam Albader : لا تسلمون لحيه العراق للبنك الدولي كما فعلت مصر، البنك الدولي له اطماع خاصه بالدول الاستعماريه والمنظمات ...
الموضوع :
المالية تناقش مع البنك الدولي اولويات التنمية ودعم البرنامج الحكومي
سالم البدر : تحياتي د. جواد الهنداوي نعم كلامك حقيقي، الاصل ليس ان العراق لايملك المقومات او المشاريع العملاقه المزعمه ...
الموضوع :
مالذي يمنع العراق من الانضمام الى منظمة شنغهاي و منظمة بريكس؟!
أيوب الموسوي : استفسار حول عشائر ال مغشغش كيف تقول من عائله علويه هاشميه ومن ثمّ تقول هم شيوخ وليس ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
ابو صادق : لماذا لا ننظم الى منظمة بركس والتخلص من هيمنة الدولار اللعينه ...
الموضوع :
الأصابع الأميركية في تعميق المشاكل الاقتصادية العراقية
Salam Albader : سؤال شيخنا العزيز هل من الممكن ان يكون ملك الاردن هو السفياني، لانه منتصرا ومواليا للعالم الغربي، ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لماذا ستكون احداث السفياني في اخر مرحلة من مسار استعداد الامة؟
حسن جوهر : انه السيد المهزب التقي خادم الإمام الحسين واهل البيت رحمه الله ...
الموضوع :
امام جامع براثا ينعى احد خطباء المنبر الحسيني السيد جلال الدين الموسوي الذي وافته المنية اثر حادث سير
زيد : عنوان المقال يتحدث عن ما يحدث في غرب العراق لكن محتوى المقال خال من اي معلومات او ...
الموضوع :
حديث الثلاثاء: ما الذي يحدث في غرب العراق؟!
AHMED MOHAMMED JIHAD : مع الاسف لا رادع ولا موقف ولا اجراء من قبل الحكومة والوزارات والسفارات سرقات بالجملة تم سرقة ...
الموضوع :
أخطار السرقات العلمية والتزوير في الاطاريح والبحوث!.... أ. د. محمد الربيعي*بروفيسور في جامعة دبلن
ضياء عبد الرضا : كاتب المقال اسعد عبد الله نعم هي جهود حثيثه من قبل الصهاينه ضد الثوره الاسلاميه في ايران ...
الموضوع :
جهود الصهاينة لإحباط الثورة الايرانية 1978-1979
فيسبوك