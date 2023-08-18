     المرأة الطالحة خسارة العمر 

الشيخ الدكتور عبدالرضا البهادلي ||

📍اكبر خسارة للرجل المؤمن في حياته ان يتزوج امرأة لا دين لها ولا اخلاق ، واكبر خسارة للمؤمنة في حياتها ان تتزوج برجل لا عقل له ولا دين...

📍لذلك على الرجل المؤمن والمراة المؤمنة ان يحسنوا النية لله تعالى والدعاء والصدقة وان يختاروا بعد الفحص الاختيار الصحيح للزواج لكل منهما .

📍ان ثمرة هذا الزواج الاولاد الصالحين الذين يعيشون الاسلام والحب والخير وعدم وجود العقد النفسية ،وهم بذلك يشكلون النواة الصالحة في المجتمع.

وهذا لا يعني عدم وجود بعض الاختلافات بين الزوجين المؤمنين في حياتهما ابدا، ولكن هذه المشاكل يمكن ان تعالج بالتفاهم والحوار الهادئ لتزول وتنتهي.

📍نعم الزواج من المرأة الطالحة سيئة الاخلاق والتي لا دين لها ولا اخلاق والتي لم تترب قي بيت صالح هو بداية لفتح المشاكل التي لا تنتهي ابدا الا بالطلاق او شيء آخر قد تقوم به المرأة لجعل الرجل خاضعا لها كما تعمل بعض النساء اليوم للذهاب الى السحرة اجارنا الله وجميع المؤمنين ...

📍اتذكر هنا قبل عدة سنوات ان احد الشباب اجبر اباه من اجل زواجه ، وكان الاب يريد زوجة صالحة لابنه ،ولكن الحاح الابن على الزواج جعل الاب يوافق على زواج ابنه من اقاربه ....

📍كانت البنت صغيرة تصوروا انهم يستطيعون تربيتها وتعليمها لتكون صالحة تتوافق مع بيئتهم . ولكن هذه البنت ورغم صغرها لكنها كانت شرسة ولم يستطع هذا الشاب من احتوائها والسيطرة عليها ولا عائلة الشاب، فكانت المشاكل بينهم يوميا واحدهم يتجاوز على الثاني بالغلط والسب وغير ذلك .فلا ينقضي يوم الا وتنشب المشاكل بينهم واستمر ذلك لسنوات فلا هي تتخلص منه ولا هو له الارادة في التخلص منها.

📍ولكن قبل فترة سمعت انه صار يحبها رغم شراستها واخلاقها السيئة واصبح مطيعا لها بل ويدافع عنها اشد الدفاع بل لا يسمع لاهله ولا يصدقهم ويصدقها رغم انها تكذب عليه .؟.

📍لذلك اليوم اهله في حيرة من امره وهم متالمون على ولدهم وما وصل اليه حاله من التشتت والعصبية والفوضوية وعدم طاعته واحترامه لأهله ، وهم يحتملون ان هذه البنت واهلها قاموا بعمل ما لجعل هذا الشاب مطيعا لزوجته وكأنه آلة لا يرى غيرها .....

📍الغرض من القصة : هو الاعتبار والاتعاظ وان الانسان المؤمن عليه ان يتعب نفسه من اجل البحث عن المرأة الصالحة ذات الدين والتي تربت في بيت صالح ، ولا يستعجل الزواج الذي قد يورث الندم والالم وضياع الاولاد وخسارة العمر وقد ينتهي بكوارث .....

📍وهذا ما اكد عليه الاسلام وروايات واحاديث النبي الاكرم صلى الله عليه واله والائمة الاطهار عليهم السلام من ان الرجل عليه بالزواج بالمؤمنة المتدينة . كما عن محمد بن مسلم قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام : أتى رجل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يستأمره في النكاح ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : انكح وعليك بذات الدين تربت يداك .....

📍اللهم وفقنا لتطهير قلوبنا مما سواك واجعل رضاك غايتنا ،و هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمامًا .....