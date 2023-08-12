المقالات

لا ينال عهدي الظالمين


الشيخ الدكتولا عبد الرضا البهادلي ||

 

📍من يستحق ان يقود المجتمع هو الانسان الكامل الذي لا ظلم ولا ضلال في نفسه ، ولاجل ذلك فهو طاهر مطهر قادر على قيادة غيره وتغييره .

📍اما الظالم لنفسه فهو غير قادر على قيادة نفسه وتخليصها من ظلمها وفسادها ومعاصيها فكيف يقود غيره وتخليصه من ذنوبه ورذائله ..

📍ولاجل ذلك قالت الملائكة : اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ؟. لانها عرفت ان اكثر من سوف يقود المجتمع هم الظالمون الفاسدون على مر العصور .

📍ولكن الله قال للملائكة اني اعلم ما لا تعلمون ، فالحياة مسرح للابتلاء والامتحان وسوف يكون من هؤلاء الناس من هو افضل من الملائكة بل من تتشرف الملائكة بخدمته ...

📍الهي اجْعَلْنِي مِمَّنْ نادَيْتَهُ فَأَجابَكَ وَلاحَظْتَهُ فَصَعِقَ لِجَلالِكَ فَناجَيْتَهُ سِرَّاً وَعَمِلَ لَكَ جَهْراً ......

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
محنة الامة العراقية مع الاعلام البعثي البائد
حول مفهوم الجندر المشبوه وزوبعته الاعلامية المريبة
الثقة بالله والثقة بالنفس الارتباط الذي يقود إلى النجاح
هل سيتغير العالم بعد 22 آب الحالي ؟
سجن ( ابو غريب ) في السينما الامريكية
كرامةُ الإنسان بين القرآن الكريم والإمام السجاد(ع)
إياهم أعني..!
قلم مالح..مسؤولية المثقف الواعي
لا ينال عهدي الظالمين
حين يداهمنا الخطر
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
باسم ألزبيدي : ان شاءالله خير ...
الموضوع :
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
ابو علي : والله لو الحكومة الكويتية برؤوسهم عقل ومنطق لارجعوا الحدود إلى ماقبل الغزو لان القلق والهم من وراء ...
الموضوع :
وزير الخارجيَّة الكويتي يصل غداً إلى بغداد في زيارة رسميَّة
ابومحمد : نرفع شكوى الى الله ونرجوا من المسؤولين التي تقع على عاتقهم مسؤولية المتابعه النظر بالتجاوزات من قبل ...
الموضوع :
11صندوقا لشكاوى المواطنين في محافظة النجف
ابن النجف : حياك الله ابو مصطفى توجيه صائب ووسط الهدف نريد منك بعد توجيه على محافظ النجف الأشرف لانه ...
الموضوع :
السوداني يوجه بمحاسبة القادة الذين يقع ضمن مسؤوليتهم اي عمل تخريبي يمس ابراج الطاقة
محمد الشامي : اخي العزيز اذكر الخقائق والنتواجدون الاصليون من سكنة ذي قار قضاء سوق الشيوخ وبالاخص ناحية الطار ومن ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عاشقة العباس : والله يا يزيد لاتمحي ذكرنا ولاتميت وحينا والله صدقت السيدة زينب عليها السلام ...
الموضوع :
ما قصة تمثال أبا الفضل العباس (عليه السلام) في ألبانيا؟!
ابوخديجه الحمداني : رضوان الله تعالى عليه ...
الموضوع :
قصة المظلوم الشهيد د. ادواردو آنيلي (مهدي)
فاعل خير : لا تنسون حامد الزوبعي وكيل وزير النفط كان الذراع اليمنى لاحسان وكان هو عراب جميع صفقات احسان ...
الموضوع :
محكمة جنايات الفساد تستقدم وزير النفط السابق احسان عيد الجبار بسبب "التربح من أعمال وظيفته"
احمد : سلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسبة الى العشائر التي ذكرت اعلاه . اقول احسنت لاكن بودي ان ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
Mahdi Alzurfi : شكرا لكم ...
الموضوع :
سحب يد مدير مستشفى الرشاد وفتح تحقيق باختفاء 160 "مكيف هواء"
فيسبوك