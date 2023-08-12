لا ينال عهدي الظالمين

الشيخ الدكتولا عبد الرضا البهادلي ||

📍من يستحق ان يقود المجتمع هو الانسان الكامل الذي لا ظلم ولا ضلال في نفسه ، ولاجل ذلك فهو طاهر مطهر قادر على قيادة غيره وتغييره .

📍اما الظالم لنفسه فهو غير قادر على قيادة نفسه وتخليصها من ظلمها وفسادها ومعاصيها فكيف يقود غيره وتخليصه من ذنوبه ورذائله ..

📍ولاجل ذلك قالت الملائكة : اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ؟. لانها عرفت ان اكثر من سوف يقود المجتمع هم الظالمون الفاسدون على مر العصور .

📍ولكن الله قال للملائكة اني اعلم ما لا تعلمون ، فالحياة مسرح للابتلاء والامتحان وسوف يكون من هؤلاء الناس من هو افضل من الملائكة بل من تتشرف الملائكة بخدمته ...

📍الهي اجْعَلْنِي مِمَّنْ نادَيْتَهُ فَأَجابَكَ وَلاحَظْتَهُ فَصَعِقَ لِجَلالِكَ فَناجَيْتَهُ سِرَّاً وَعَمِلَ لَكَ جَهْراً ......

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