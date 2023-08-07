المقالات

هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملاً 


قاسم ال ماضي ||

 

 

"الْجَمَلُ"...

الْجَمَلُ ذَلِكَ الْحَيَوَانُ الَّذِي رَافَقَ الْعَرَبَ مُنْذُ زَمَنٍ بَعِيدٍ، فَهُوَ أَفْضَلُ وَسِيلَةِ نَقْلٍ وَتَنْقَلُ لِخَصَائِصِهِ الَّتِي مَنَحَهَا اللَّهُ لَهُ مِنْ تَحَمُّلِ الْعَطَشِ وَالْحَرِّ الشَّدِيدِ وَقُدْرَتِهِ عَلَى تَخْزِينِ الطَّعَامِ وَالْمَاءِ فِي جِسْمِهِ لِاسْتِخْدَامِهِ فِي مَا بَعْدَ حِينِ يَطُولُ   السَّفَرُ وَيَقِلُّ الْعُشْبُ وَيَبْعُدُ الْمَاءُ  وَكَذَلِكَ قُدْرَتُهُ عَلَى تَحَمُّلِ الِاثْقَالِ، بِالتَّالِي كَانَ أَفْضَلَ وَسِيلَةٍ لِنَقْلِ الْبَضَائِعِ التِّجَارِيَّةِ بَيْنَ الْبُلْدَانِ وَقَدْ جَاءَ ذِكْرُهُ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ  قال تعالى: {أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ *    وَتَغَنَّى بِهِ الشُّعَرَاءُ وَقَدْ ذُكِرَ فِي كَثِيرٍ مِنَ امْثَالِ الْعَرَبِ وَقِصَصِهِمْ  وَكَانَ لَهُ الشَّرَفُ بِحَمْلِ الْأَنْبِيَاءِ وَالِاوْصِيَاءِ وَمِنْهُمْ رَسُولُ (اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) وَمِنْ الطَّبِيعِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَكَانُهُ فِي تَارِيخِ الْامَةِ وَقَدْ شَارَكَ فِي الْكَثِيرِ مِنْ أَحْدَاثِ التَّارِيخِ الْإِسْلَامِيِّ بَعْدَ عَهْدِ الرَّسُولِ الْخَاتَمِ (ص) بِأَحْدَاثٍ مُخْتَلِفَةٍ كَانَ الْبَعْضُ مِنْهَا مَنْ اشْدَّ الْفِتَنَ عَلَى الْامَّةِ... وَمِنْ الِالْتِفَاتِهِ  امْتَطَّتْهُ إِحْدَى زَوْجَاتِ النَّبِيِّ (ص) حِينَ خَرَجَتْ عَلَى إِمَامِ زَمَانِهَا، .. حَتَّى أَنَّ تِلْكَ الْوَاقِعَةَ سُمِّيَتْ بِإِسْمِهِ (مَعْرَكَةَ الْجَمَلِ أَوْ وَقْعَةِ الْجَمَلِ) فَإِقْتَضَى عَلَى الْامَامِ عَلَيَّ (عَ) اخِّمَادُ تِلْكَ الْفِتْنَةِ وَحِفْظٌ لِلرَّسُولِ قُدْسِيَّتَهُ حِينَ رَدَّ الْجَمَلَ وَرَكِبَهُ بِمَوْكِبِ نِسَاءٍ مُتَنَكِّرِينَ بِزِيِّ الرِّجَالِ.

وَفِي مَرْحَلَةٍ أُخْرَى مِنْ اخْطَرِ الْمَرَاحِلِ الَّتِي مَرَّتْ بِهَا الَامَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ حِينَ كَشَّرَ آلِ امِيَّةَ عَنْ اقْبُحْ وَجْهٍ لَهُمْ  حِينَ مَرَاحِلُ الْامَةِ اقْبَحْ وَجْهٌ لِبَنِي امْيَةَ حِينَ ارْدُو الثَّائِرِ لَاشَخَهُمْ فِي بَدْرٍ فَكَانَ الطَّفُّ

وَقَدْ كَانَ لِلْجَمَلِ صُورَتَيْنِ فَفِي  الَاوَلَى بِشَكْلٍ رَمْزِيٍّ حِينَ قَالَ ابُو عَبْدَالِلَّهِ الْحُسَيْنُ لِاصْحَابِهِ وَاهِلُ بَيْتِهِ هَذَا  الْيَلُّ قَدِ اقْبَلْ عَلَيْكُمْ فَتَخِذُوهُ جَمَلٌ  ايِ امْتَطُو ضَلَامَ الْيَلِ يَكُونُ لَكُمْ مُرْكَّبٌ كَالْجَمَلِ لِنَجَاةً بِنَفْسِكُمْ وَلَكِنْ  كَانَ الْجَوَابُ فَوْزَ فِي وَفِي الِاخْرِهِ حِينَ قَالَ اصْحَابُ الْحُسَيْنِ وَاللَّهُ يَابْنُ رَسُولِ اللَّهِ لَوِ انْنَا نُقْتُلُ تَمَّ نَحْرُقُ ثُمَّ نَذَرَ فِي الْهَوَاءِ الْفَ مَرَّهُ مَاتَرَكْنَاكَ حَتِّئْ نَقْتُلُ دُونَكَ فَالِيَةً مِنْ جَوَابِ جَوَابِ خَلَدَهِ التَّارِيخُ بِخَوْلَدِ الْحُسَيْنِ (عَ) كَيْفَ لَا وَفِيهِمْ حَبِيبٌ ذَلِكَ الشَّيْخُ حَتِئٌ قَالَ الشَّاعِرُ دَخَلَ الْحَرْبَ حَبِيبٌ وَهُوَ فِي طَورِ الْمَشِيبِ وَفِيهِمْ مُسْلِمٌ ابْنُ عَوْسَجِهِ الَّذِي اوْصِئَ رَفِيقَهُ حَبْيَيْبَ وَهُوَ فِي اخْرِ رَمَقٍ فَقَالَ اوْصُوَيْكَ بِهَاذَاانَ تَقْتَلُ دُوتُهُ وَاشَارَ الئُّ الْحُسَيْنُ (عَ)وَفِيهِمْ وَفِيهِمْ مِنْ خَيْرِ اصْحَابٍ كَمَا وَصَفَهُمْ ابْنُ الرَّسَّالِهِ حِينَ قَالَ مَارَيْتُ اصْحَابَ مِثْلُ اصْحَابِي وَلَااهِلُ بَيْتَ ابْرٍ مِنَ اهْلِ بَيْتِي سَلَامٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ حِينٍ وَكُلَّمَا سَلَّمَ عَلَئُ الْحُسَيْنِ حِينَ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَئَ الْحُسَيْنُ وَعَلَئَ اصْحَابُ الْحُسَيْنِ

وَفِي الْحَالِهِ الثَّانِيَةِ الَّتِي كَانَ لِلْجَمَلِ فِي مِلِحَّةِ الطَّفِّ حِينَ حَمَلَ مَاتَبَقَئَ مِنَ اهْلِ الْحُسَيْنِ بَيْتَ الرِّسَالَةِ عَلِئَ تِلْكَ الْجَمَلَ الْهَزِيلَهُ امْعَانَا فِي ايِّذَائِهِمْ وَفِيهِمُ الْامَامُ السَّجَّادُ وَعَقْلَيْهِ الطَّالِبَيْنِ زَيْنَبُ الْكِبْرُئُ

فالسَّلَامُ عَلَئَ الْحُسَيْنِ وَعَلَئَ عَلِيَّ ابْنُ الْحُسَيْنِ وَعَلَئَ اصْحَابَ الْحُسَيْن

 

الواح طينية، قاسم ال ماضي، مَرَاحِلُ الْامَةِ

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
من فرعون الى هامان ..
ماذا اعددنا لمواجهة الجندر والقيم الفاسدة؟!
حرب القوة الناعمة، تدمير العراق بدون قتال!
شعائرنا الحسينية خط أحمر
هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملاً 
(دكتاتورية)  التعليم العربي .. !
"تظليل" الرأي العام
شح المياه يهدد مستقبل بلاد الرافدين  !!
اسْتَقِمْ وانتَظِر...
خطوة في نطاق الأمن الوقائي ومنع الاختراق السيبراني
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو علي : والله لو الحكومة الكويتية برؤوسهم عقل ومنطق لارجعوا الحدود إلى ماقبل الغزو لان القلق والهم من وراء ...
الموضوع :
وزير الخارجيَّة الكويتي يصل غداً إلى بغداد في زيارة رسميَّة
ابومحمد : نرفع شكوى الى الله ونرجوا من المسؤولين التي تقع على عاتقهم مسؤولية المتابعه النظر بالتجاوزات من قبل ...
الموضوع :
11صندوقا لشكاوى المواطنين في محافظة النجف
ابن النجف : حياك الله ابو مصطفى توجيه صائب ووسط الهدف نريد منك بعد توجيه على محافظ النجف الأشرف لانه ...
الموضوع :
السوداني يوجه بمحاسبة القادة الذين يقع ضمن مسؤوليتهم اي عمل تخريبي يمس ابراج الطاقة
محمد الشامي : اخي العزيز اذكر الخقائق والنتواجدون الاصليون من سكنة ذي قار قضاء سوق الشيوخ وبالاخص ناحية الطار ومن ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عاشقة العباس : والله يا يزيد لاتمحي ذكرنا ولاتميت وحينا والله صدقت السيدة زينب عليها السلام ...
الموضوع :
ما قصة تمثال أبا الفضل العباس (عليه السلام) في ألبانيا؟!
ابوخديجه الحمداني : رضوان الله تعالى عليه ...
الموضوع :
قصة المظلوم الشهيد د. ادواردو آنيلي (مهدي)
فاعل خير : لا تنسون حامد الزوبعي وكيل وزير النفط كان الذراع اليمنى لاحسان وكان هو عراب جميع صفقات احسان ...
الموضوع :
محكمة جنايات الفساد تستقدم وزير النفط السابق احسان عيد الجبار بسبب "التربح من أعمال وظيفته"
احمد : سلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسبة الى العشائر التي ذكرت اعلاه . اقول احسنت لاكن بودي ان ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
Mahdi Alzurfi : شكرا لكم ...
الموضوع :
سحب يد مدير مستشفى الرشاد وفتح تحقيق باختفاء 160 "مكيف هواء"
فضائل الحسين بن علي : مقال جميل يتحدث عن سيد شباب أهل الجنة وابن سيدة النساء، وسبط سيد الأنبياءﷺ وخامس أهل الكساء، ...
الموضوع :
فضائل الإمام الحسين (ع) في كتب أهل السنة
فيسبوك