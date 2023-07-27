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طگ بطگ وبالجلفي..!


ماجد الشويلي ||

 

         2023/7/27

مركز أفق للدراسات والتحليل السياسي

 

 شعبنا الأصيل؛ بعد وثبتكم العظيمة بنصرة للقرآن الكريم والي تبعتوها

برفضكم الشعبي والرسمي والحوزوي

لجندرة المجتمع ،لاتتوقعون أمريكا راح تتركنا . ومو دفاعاً عن الحكومة لا والله!

لكن أكول أكيد راح تضغط على الحكومة وتعمل على اسقاطها اذا استمرت برفض (الجندر) وتطبيق بنود الاتفاقيات الدولية الي تدعو للشذوذ وهدم قيم المجتمع.

واول سلاح راح تستخدمه أمريكا هو سلاح الدولار .

وبعدها إثارة الفتنة الداخلية

ويجوز عدها خيارات أخرى ما ادري.

لذلك أكول إحنا المفروض نكون مستعدين لاي طارئ وماننخدع ابد ، القضية مو حكومة فلان وحكومة علان.

القضية قضية شرف وهوية انتماء

للاسلام واهل البيت ع

والي يطمح لحكومة ثانية خل يخلي باله

همين راح تواجه نفس التحدي.

ولو يمشي بطريق الرذيلة الي رسمته امريكا لو لا.!

فاذا مشى بطريق الرذيلة راح يسقطه الشعب وهذا الشعب مستعد يموت

وما ينتشر بي اللواط والسحاق والشذوذ الجنسي!!

إي خل نحچي بصراحة وعلى المكشوف

بعد ماكو لف ودوران.

يردون مجتمع مال (مخانيث) مابي شرف ولا غيرة ولا عفة.

اما اذا الحكومة رفضت وامريكا حركت عليها الشارع واثارت عليها الفتنة،

هنا لازم نوكف وياها مو نوگف بوجها !!! ولازم نأجل خلافاتنا ونركز على هاي المصيبة شلون نخلص منها.

ترى احتمال مانخلص اله بثورة شعبية دينية

ونصير مصداق((الخير فيما وقع))

اي نعم هذا منطق قرآني وبشارة ربانية.

وحتى لو تأذينا وجعنا  نصبر والله مع الصابرين ،

شو احنا متعلمين حاصرونا بالتسعينيات واحنا مالنا ذنب

عاد  هلمرة  اذا حاصرونا عدنا موقف لنصرة دين الله ويمكن نفرض ارادتنا وننتصر للابد.

اي ممكن يصير سبب للخلاص من امريكا نهائيا.

لهذا يا اخوان وطنوا انفسكم على حدث جديد يهز الشارع وان شاء الله مايصير . لكن يقينا راح يصير ضغط على الحكومة والشعب.

لان امريكا بعد ماتحارب بالجيوش وهذا اخر سلاح تمتلكة فاذا خسرته بقوة الله وهمتكم راح تلف چوالاتها وتطلع

((والله المستعان))

 

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