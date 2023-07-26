ماجد الشويلي ||

2023/7/25

مركز أفق للدراسات والتحليل السياسي

لست أدري ما الذي يريدون تمكين المرأة منه ، ولماذا كل هذا الاستنفار في في مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني ، حتى تم تشكيل دائرة (تمكين المرأة) في كافة الوزارات والهيآت الحكومية بما فيها هيأة الحشد الشعبي!

فما الذي لم تتمكن منه المرأة في العراق ؟

هل أنها منعت أو حرمت من الحصول على التعليم ؟

كيف هذا والمدارس والجامعات تغص بالفتيات .

هل منعت من التوظيف؟

كيف وهي وهي تزاحم الرجال في الدوائر الحكومية.

فما من وزارة الا وفيها نساء، بما في ذلك وزارة الداخلية والدفاع.

هل غيبت المرأة عن الاعلام؟

كلا والف كلا، فها هي شاشات التلفاز تشهد ، ولاحاجة لبذل العناء لاثبات ذلك.

هل أنها حرمت من السفر؟

هل أنها حرمت من الانجاب؟

هل منعت من الترشيح لمجلس النواب؟

هل منعت من الترشيح لمجالس المحافظات؟

هل حرمت أو منعت من الاستيزار؟

هل حرمت من ان تكون مهندسة أو طبيبة أو محامية ؟

هل فرض عليها زي معين أم منعت من السفور؟

هل اقصيت عن الفن و الأدب؟

هل منعت من العمل في الأجهزة الأمنية؟

هل منعت من قيادة السيارة؟

هل خَلت السفارات منها؟

أليست هي المعلمة التي تربي الأجيال في المدرسة؟

وهي الاستاذة الجامعية التي ترشد الطلاب وتوجههم؟

هل حرمت من التملك ؟

أم أنها حرمت من الانفاق ؟

المرأة عندنا تبيع وتشتري وتعقد الصفقات.

على ماذا تريدون تمكينها ؟

أليست دعوتكم هذه تستبطن الازدراء بالمرأة والحكم عليها بفقدان الأهلية الذاتية للحصول على استحقاقاتها؟

مكنوها من الوصول الى رئاسة الجمهورية في أمريكا حتى يمكنكم الحديث معنا في هذا الأمر!

لا أنفي وقوع بعض الحيف أو الظلم على المرأة هنا وهناك ، الا أن الاعم الاغلب منه ممارسات وسلوكيات فردية

حالها حال الرجل الذي لم ينج من الحيف والظلم أيضا.

وهناك تشريعات وقوانين لرفع الظلم والحيف عن المرأة والرجل.

يقولون نحن نريد تمكين المرأة لتكون في مصاف الرجل!

الا يكفي أنها تشاطر الرجل في كل ما تقدم ؟

أم أن هذا مسعى لالغاء الفوارق البايلوجية بينهما ؟

هل هذه المساواة بنظرهم ؟!

نحن مسلمون و قرآننا وديننا هكذا يقول؛

((وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ))32 النساءۚ

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