دروس من عاشوراء. الدرس  الرابع: التضحية وبذل الغالي والنفيس

الشيخ الدكتور عبد الرضا البهادلي ||

📍البذل والعطاء والسخاء والكرم من شيم النفوس الطيبة والطاهرة وله اثر كبير على الفرد بما هو فرد وعلى الامة والمجتمع ويفتح الافاق لبناء وتنمية المجتمع ويبقى صاحب العطاء مفتاحا لكل خير .

📍ولذلك نرى حياة الانبياء والاولياء كلها عطاء للانسانية بدون ان ينتظروا المقابل من الناس بل اجرهم على الله تعالى ، يقول جابرٌ ، رضي الله عنه ما سُئِل رسولُ الله – صلى الله عليه واله وسلم – شيئًا قطُّ فقال: لا، سألَه رجلٌ غنَمًا بين جبلَيْن فأعطاه إيَّاها”، وبلغَ من عطائه: أنه أعطى ثوبَه الذي على ظهره، ومن عطائه لأمَّته: أنه سخَّر حياتَه لها نذيرًا وبشيرًا قائلاً: إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ.

📍والجود والكرم والبذل والعطاء له مراتب ويختلف من انسان الى آخر، واقصى غاية الجود والكرم ان يضحي الانسان بنفسه كما قال الشاعر

يَجُودُ بالنَّفْسِ إِنْ ضَنَّ الجَوادُ بِها **** والجودُ بالنَّفْسِ أَقْصَى غايةِ الجُودِ.

📍 ولكننا في كربلاء نرى جودا وكرما وعطاء وبذلا من نوع اخر فالحسين عليه السلام بذل كل ما يملك من اجل الله تعالى ومن اجل دين الله، فقد ضحى الحسين بنفسه وماله وعائلته واولاده ونسائه وحتى طفله الرضيع ذبح بين يديه في عاشوراء ،وهذا ما لم يصنعه ويفعله كل قادة الثورات في التاريخ الانساني والبشري.

📍فكل القادة يحتفظون بعوائلهم ويجعلونهم في مأمن من الحرب والثورة والصخب والتعب الا الامام الحسين عليه السلام فقد راى اولاده واخوته واطفاله قتلى بين يديه وصرعى على رمضاء كربلاء ولم يزدد الا صبرا ورضى بقضاء الله وقدره .

📍وهذا الدرس الذي قدمه الحسين عليه السلام للاجيال في كربلاء هو اعظم الدروس التاريخية ، فالدين مسؤولية الجميع وعلى الجميع ان يعرفوا قيمة الدين في الحياة وان يبذلوا كل شيء من اجل الدين اذا تعرض الى الخطر ....

📍اللهم خذ بأيدينا واجعل حياتنا لك على منهج اوليائك محمد وال محمد .....

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