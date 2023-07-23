دروس من عاشوراء؛ الدرس الثالث: العزة والاباء والكرامة.

الشيخ الدكتور عبد الرضا البهادلي ||

📍قيمة الانسان ببقاء قيمه ومبادئه واخلاقه وعزته وإبائه وكرامته ، فلا خير في الحياة بدون ان تكون للانسان صفات الاباء والعزة والكرامة،والا فالموت اولى له ولو نام على الحرير في القصور ، واكل الطيبات وما تشتهي النفس وركب الفاخر من المراكب .

يقول الشاعر .

لا تسقني ماء الحياة بذلة *بل فاسقني بالعز كأس الحنظل

📍ومن عاشوراء الحسين عليه السلام ،نستفيد اعظم الدروس في العزة والاباء والكرامة ، وعدم المساومةعلى المباديء العليا ،وعدم الخضوع امام قوة وجبروت الظالمين والفاسقين والمنحرفين ومهما كانت النتائج .

📍فالحسين كان يستطيع ان يجلس في بيته وبدون ان يعرض نفسه واهله واولاده الى القتل وياكل الطيبات ويسكن البيوت الفارهة وياتيه المال الوفير ولكنه ابى ان يفعل ذلك في قبال ان يكون ذليلا في حكومة ظالمة فاسدة تنتهك القيم والاخلاق والمباديء وتجعل الناس عبيدا اذلاء لها .

📍لذلك قال المولى ابي عبدالله الحسين عليه السلام (لا اعطيكم بيدي اعطاء الذليل ولا اقر اقرار العبيد ) .

📍وقال عليه السلام في موقف آخر من مواقف كربلاء ( إلا وان الدعي بن الدعي قد ركز بين اثنتين السلة والذلة وهيهات منا الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وحجور طهرت ونفوس أبية وأنوف حمية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام ).

اللهم احيينا حياة محمد وال محمد وامتنا ممات محمد وال محمد، ولا تفرق بيننا وبين الحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة ...

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