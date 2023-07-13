المقالات

نقاط مهمة في لقاء الامام القائد مع المبلغين اليوم.


متابعة / الشيخ الدكتورعبدالرضا البهادلي||

 

📍إنني قلق حيال التبليغ | يجب أن يحتل التبليغ المرتبة الأولى في رؤية الحوزة العلميّة

 

🔸إثر المعلومات التي تصلني من جهات مختلفة، أشعر بالقلق حيال التبليغ. إنّ قابليات التبليغ في هذا البلد هائلة ومتراكمة وشاسعة لدرجة أنه حتى لو عملنا أضعاف المقدار الذي نعمله، فلا أعتقد أن هذه القابليّات ستُلبّى.

🔹إننا بحاجة إلى كل من التبليغ والوعظ والبحث أيضاً. النظرة السائدة اليوم في الحوزات العلمية هي أن التبليغ يقع في المرتبة الثانية، والمرتبة الأولى هي المراتب العلمية ونحوها. التبليغ واقع في المرتبة الثانية، وعلينا أن نتخطى هذه النظرة، فالتبليغ في المرتبة الأولى.

📍️ مطالبة قائد الثورة الإسلامية المهمّة للمبلغين: في التبليغ هاجموا الأسس الفكرية للجبهة المقابلة

🔹 التبليغ ليس مجرد رد على الشبهة، وليس موقفاً دفاعياً. هذا العمل ضروري لكنه ليس هذافقط. لدى الطرف المقابل أسس فكرية تنبغي مهاجمتها، ولا بد من اتخاذ الموقع الهجومي في التبليغ.

🔸 لازمة ذلك معرفةُ المشهد، أي يجب أن تعلموا مَن الطرف المقابل عندما تواجهون كماً هائلاً من الشبهات في أذهان الشباب. مَن نواجه؟ افترضوا أن كاتب الافتتاحية أو كاتب عمود في صحيفة ما أو المغرّد الفلاني مثلاً أثارَ شيئاً ما، فنحن على مواجهة مع مَن؟ مَن هو؟ هل هو نفسه من يفعل ذلك؟ هناك احتمال قوي أن الأمر ليس كذلك، وهناك احتمال قوي أن يكون هناك شيء ما في الكواليس.

📍 غفلة الحوزات العلميّة عن التبليغ تعادل الاستحالة الثقافيّة.

إذا غفلت الحوزة العلميّة عن كون مسؤوليّة التبليغ اليوم مُضاعفة، فإنّنا سنُصاب بالاستحالة الثقافيّة. كان الإمام [الخميني] يقول مراراً في مواضع عدة إنه لو حدث مثل هذا الأمر، فسوف يتلقّى الإسلام صفعة سيبقى أثرها سنين طويلة. وإذا غفلنا، فسيُسلب القُبحُ من الذنوب والذنوب الكبيرة والكبائر وستغدو عاديّة. تلاحظون أن هذا حدث في الغرب.....

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اضواء الإتفاق الإيراني العراقي
امريكا لا يأمن مكرها حتى حلفاءها..!
نقاط مهمة في لقاء الامام القائد مع المبلغين اليوم.
حديث الثلاثاء..لماذا القطيعة بين الدولة والمجتمع؟!
يقال..!
السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم..!
طهران:حتى أنت يابوتين!؟
لا تتركوا السوداني والاطار ,,!
الوطن والوطنية
طريق الحرير,,موضوع جدلي بالعراق..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابراهيم غ.ك : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اكتبني واقبلني من المبايعين وعهدا علي ذلك اللهم و توفني وابعثني وانشرني ...
الموضوع :
مبايعة الامام الحجة بن الحسن ارواحنا لمقدمه في الفداء في يوم الغدير الاعر
ر ح ن : احسنت واجدت ووضعت اصبع طبيب يحمل مشرط على جرح لتطبيبه، ولطالما نكؤوا وينكأ البعثيون وأعداء العراق بهذا ...
الموضوع :
ما هو المبرر للعداء مع إيران ؟؟
ضياء عبد الرضا : الى الشييخ عبدالرضا البهادلي مرحبا بك في مقالك المنشور في وكالة براثا عندما يكون الانسان او البشر ...
الموضوع :
ايران تستحق الولاء ولا تستحق الشتم
Salam Albader : العراقيون غير مأهولين لهذا النوع من الاقتصاد في هذا الوضع الراهن، ولاتوجد بيئه او بنى تحتيه حتى ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء: القيمة السوقية لثروات العراق الخام تتجاوز الـ15 تريليون دولار
ع.ع.ا : مع إعتذري لنادينا ومنتخباتنا الوطنية فهم أهلاً للإنتصار ونصر و أنا متأكد من ذلك لأن العراقي منذ ...
الموضوع :
السياسة في الرياضة..!!
علي السراي : يكون الاسترداد متاحاً حين تكون هنالك معاهدة بين البلدين خاصة بتسليم المطلوبين وفق مذكرات الاحكام التي تصدر ...
الموضوع :
خبير قانوني : رئيس مجلس القضاء الاعلى له السلطة العليا في استرداد من قام بحرق القرآن الكريم
أبو رغيف : حارق ألقرآن ألكريم هذا يدعى سلوان موميكا لاجىء عراقي في السويد وحسب سيرته وكونه مؤسس حزب الاتحاد ...
الموضوع :
الحكومة العراقية تدين حرق المصحف الشريف في السويد
سالم البدر : أرى بإن دين أمريكا قد أرتفع لإيران المسلمه،وللعالم بإجمعه، وسيدفعون رغم أنوفهم هذا الدين المتراكم من الظلم ...
الموضوع :
إيران تتهم أمريكا بـ"جرائم سابقة" وتكشف تفاصيل جديدة بشأن اغتيال الشهيد سليماني
ضياء عبد الرضا : هي وين اكوا حكومه عراقيه بعدين مسرور يعني انتوا ما تعرفوا هو وغيرهم في اقليم كردستان صهاينه ...
الموضوع :
زيارة غير معلنة.. الفتح يدعو الحكومة للتأكد من ذهاب بارزاني الى الكيان الصهيوني
Zahraa : احسنتم النشر وبارك الله فيكم على هذا الكلام الرائع بنشر راية الحق ونكس راية الباطل ...
الموضوع :
الحسين عقيدة و جهاد .
فيسبوك