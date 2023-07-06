ويسألونك عن تيه أمة محمد (ص)..!

ماجد الشويلي ||

2023/7/6

مركز أفق للدراسات والتحليل السياسي

قال رسول الله (ص)

((لتركبن سنة من كان قبلكم حذو النعل بالنعل، والقذة بالقذة لا تخطئون طريقهم، ولا يخطأ شبر بشبر، وذراع بذراع، وباع بباع، حتى أن لو كان من قبلكم دخل جحر ضب لدخلتموه، قالوا: اليهود والنصارى تعنى يا رسول الله؟ قال: فمن أعني؟)) (1)

🔷حينما تتفاخر الأمة وتدعي بأن الشريعة الإسلامية أفضل من كرم المرأة

ثم تعمد لاقرار قانون العنف الاسري

لحماية المرأة كما يزعمون

🔘فاعلم أن الأمة تائهة

🔷وعندما تهجر الأمة القرآن ولاتسعى لتطبيق احكامه ولاتنتفض الا حينما يتم احراقه

🔘فاعلم أن الأمة تائهة

🔷وحينما تكون نسبة المسلمين في بلد ما أكثر من 95‎%‎ ويقرون في دستورهم علمانية الدولة

🔘فاعلم أن الأمة تائهة

🔷إذا وجدتهم أعزة على المؤمنين وأذلة عند الكافرين

🔘فاعلم أن الأمة تائهة

🔷وإذا كانوا أشداء على المؤمنين رحماء مع الكافرين

🔘فاعلم أن الأمة تائهة

🔷وإن وجدت الملاهي الليلية تضاهي أو تفوق المساجد في بلدانهم

🔘فاعلم أن الأمة تائهة

🔷واذا كان نشيدهم الوطني يخلو من ذكر هويتهم الاسلامية

🔘فتيقن أن الأمة تائهة

🔷ولو رأيت أنهم قرابة ملياري نسمة

وتغتصب مقدساتهم دويلة لقيطة لايزيد نفوسها عن بضعة ملايين

🔘فاعلم أن الأمة تائهة

🔷إذا رفعوا شعار الانسانية وادعوا انهم ضد الطائفية وحين تنصر فلسطين

اتهموك بالتبعية

🔘فاعلم أن الامة في تيه

🔷وإذا رأيتهم يدعون انهم أمة واحدة لكنهم يرفضون أن تكون لهم قيادة واحدة

🔘فاعلم أن الأمة تائهة

🔷فإن وجدت أن فروع الدين أولى من أصول الدين عندهم

🔘فهذا يعني أنهم أمة تائهة

🔷واذا كانت غيرتهم على زعمائهم السياسيين اشد من غيرتهم على الدين

🔘فاعلم أن الأمة تائهة

🔷واذا سُب الله عز وجل ولم ينتفضوا

وتسب رموزهم فيقتل بعضهم بعضاً

🔘فاعلم أن الأمة تائهة

🔷وإذا سمعتهم يقولون أن كل شئ له أصل في القرآن ثم وجدتهم يأخذون كل حاجاتهم من أهل التوراة والانجيل

🔘فاعلم أن الأمة تائهة

🔷فإن تعهدوا للحسين (ع) بأنهم أولياء لأوليائه وأعداء لأعدائه ثم قلبوا المعادلة

🔘فاعلم أن الأمة تائهة

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1- بحار الانوار ج 28 ص8

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