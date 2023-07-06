المقالات

ويسألونك عن تيه أمة محمد (ص)..!


ماجد الشويلي ||

 

      2023/7/6

 

مركز أفق للدراسات والتحليل السياسي

 

قال رسول الله (ص)

((لتركبن سنة من كان قبلكم حذو النعل بالنعل، والقذة بالقذة لا تخطئون طريقهم، ولا يخطأ شبر بشبر، وذراع بذراع، وباع بباع، حتى أن لو كان من قبلكم دخل جحر ضب لدخلتموه، قالوا: اليهود والنصارى تعنى يا رسول الله؟ قال: فمن أعني؟)) (1)

🔷حينما تتفاخر الأمة وتدعي بأن الشريعة الإسلامية أفضل من كرم المرأة

ثم تعمد لاقرار قانون العنف الاسري

لحماية المرأة كما يزعمون

🔘فاعلم أن الأمة تائهة

🔷وعندما تهجر الأمة القرآن ولاتسعى لتطبيق احكامه ولاتنتفض الا حينما يتم احراقه

🔘فاعلم أن الأمة تائهة

🔷وحينما تكون نسبة المسلمين في بلد ما أكثر من 95‎%‎  ويقرون في دستورهم علمانية الدولة

🔘فاعلم أن الأمة تائهة

🔷إذا وجدتهم أعزة على المؤمنين وأذلة عند الكافرين

🔘فاعلم أن الأمة تائهة

🔷وإذا كانوا أشداء على المؤمنين رحماء مع الكافرين

🔘فاعلم أن الأمة تائهة

🔷وإن وجدت الملاهي الليلية تضاهي أو تفوق المساجد في بلدانهم

🔘فاعلم أن الأمة تائهة

🔷واذا كان نشيدهم الوطني يخلو من ذكر هويتهم الاسلامية

🔘فتيقن أن الأمة تائهة

🔷ولو رأيت أنهم قرابة ملياري نسمة

وتغتصب مقدساتهم دويلة لقيطة لايزيد نفوسها عن بضعة ملايين

🔘فاعلم أن الأمة تائهة

🔷إذا رفعوا شعار الانسانية وادعوا انهم ضد الطائفية وحين تنصر فلسطين

اتهموك بالتبعية

🔘فاعلم أن الامة في تيه

🔷وإذا رأيتهم يدعون انهم أمة واحدة لكنهم يرفضون أن تكون لهم قيادة واحدة

🔘فاعلم أن الأمة تائهة

🔷فإن وجدت أن فروع الدين أولى من أصول الدين عندهم

🔘فهذا يعني أنهم أمة تائهة

🔷واذا كانت غيرتهم على زعمائهم السياسيين اشد من غيرتهم على الدين

🔘فاعلم أن الأمة تائهة

🔷واذا سُب الله عز وجل ولم ينتفضوا

وتسب رموزهم فيقتل بعضهم بعضاً

🔘فاعلم أن الأمة تائهة

🔷وإذا سمعتهم يقولون أن كل شئ له أصل في القرآن ثم وجدتهم يأخذون كل حاجاتهم من أهل التوراة والانجيل

🔘فاعلم أن الأمة تائهة

🔷فإن تعهدوا للحسين (ع) بأنهم أولياء لأوليائه وأعداء لأعدائه ثم قلبوا المعادلة

🔘فاعلم أن الأمة تائهة

 

……………

1-    بحار الانوار ج 28 ص8

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
"عليچ علي"
خصوصية الغدير "كتاريخ"
خصوصية الغدير "كتاريخ"
ويسألونك عن تيه أمة محمد (ص)..!
ياايها الرسول بلغ ..!
دلالات تجوال.. كبير المفاوضين الإيرانيين بأقري كني،في العراق في شارع المتنبي.
من هم اصحاب اليمين?
عام 2023عام التغيرات الكونية.. وتسارع الأحداث..
البيعة تحت يد الشجرة النبوية..
حول الغدير الأغر..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
Zahraa : احسنتم النشر وبارك الله فيكم على هذا الكلام الرائع بنشر راية الحق ونكس راية الباطل ...
الموضوع :
الحسين عقيدة و جهاد .
ابو حيدر العراقي : بسم الله الرحمن الرحيم يجب ان تركزوا وتهتموا جدا جدا بهذا الموضوع وتلفتوا انظار الوالدين والشباب والفتيات ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث حول أفعال قوم لوط عليه السلام وعواقب مخالفة النظم الإلهي لفطرة الانسان
KAZEM KAREEM RADI : هاشم العقابي الشيوعي شخص مريض نفسي متقلب وهذا هو حال الكثير من الشيوعيين والبعثيين صفة النفاق والتملق ...
الموضوع :
هاشم العقابي قرقوز لمن يدفع اكثر
مصطفى : لا ادري كيف ائبر في الكلمات لاكن فقط اقول السلام على الحسين وعلى أصحاب الحسين ما طبت ...
الموضوع :
قصة وهب النصراني وكيف انظم للأمام الحسين عليه السلام
ر ح ن : الشكر والتقدير للسيد وزير الداخلية... لكن مع الأسف هناك دوائر ووزارات تعرقل تطوير المبدعين واصحاب ألطموح بعدم ...
الموضوع :
وزير الداخلية يوجه بتكريم عريف بشرطة بابل بعد حصوله على شهادة طب جراح الفم والأسنان
أبو رغيف : الأخ كاتب المقال, وفقًا لباحثين من المركز الطبي بجامعة ديوك ، فإن للزائدة الدودية وظيفة رئيسية - ...
الموضوع :
مصران اعور أم زائدة دودية ؟
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم كالعادة مقال مهم جدا , عميق ومؤثر صادق وصميمي جدا , كما مقابلاتك ...
الموضوع :
الانقسام المسيحي المسيحي على الرئاسة استمر 33 سنة، خلال 22 ساعة وحدهم الوزير باسيل ضد الثنائي الشيعي.
م : الله يرحم الدكتور حسيب العبيدي ويجعل مثواه الجنه كان من خيره رجال العراق ...
الموضوع :
اختطاف الدكتور حسيب عارف العبيدي الاستاذ في جامعة بغداد كلية العلوم السياسية وأحد شيوخ قبيلة العبيد في كركوك."
زهراء احمد الموسوي : ماتصور هاي الخطوه تضيف شي للمدرس الي هو كمل 4 سنوات دراسه وحصل بكلوريوس شنو اختبار يطلع ...
الموضوع :
وزارة التربية تطلق مشروع "رخصة مهنة التعليم" للمتعينين الجدد
علي كيم : لا يعرف الناس قدر هذا الرجل، ولو لم يكن لبني أسد منقبة غير الكميت لكفاهم! ذات يوم ...
الموضوع :
اسمه معروف وقبره منسي الكميت بن زيد الاسدي
فيسبوك