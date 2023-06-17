المقالات

أخطر من الخطر نفسه..!


ماجد الشويلي ||

 

      2023/6/16

مركز أفق للدراسات والتحليل السياسي

 

‏في بداية مقالي هذا سأورد بالنص ما ذكره (إيدي كوهين) الصهيوني بتغريدته المؤرخة في 15‏/6‏/2023 على موقعه في Twitter ، والتي أعتبرُها التغريدة التي اختزلت رؤية الولايات المتحدة الأمريكية للعالم،  ووفرت علينا الجهد الجهيد لإثبات سوء نواياها ورؤيتها الاجرامية لمن لا يرغب بتصديقنا حينما نقول عنها أنها الشيطان الأكبر.

·        التغريدة:-

((‏الكوكب وصل لأكثر من 8, مليار  نسمة خلال سنوات قليلة سيصل إلى 14, مليار نسمة ، وبعد 50 سنة سيصل إلى 25,مليار نسمة ، دعم المثلية يعزز من فرص المليار الذهبي و إنقاذ كوكب الأرض من كارثة سكانية تهدد إنتاج الغذاء و اقتصاد العالم . لذلك رأيتم بابا الفاتيكان يدعم المثلية ويرفع علمها رغم تحريم المثلية في الإنجيل الموضوع أكبر من الأديان يا عرب))

·        التعليق:-

1-‏أن هذا المشروع (الصهيوأمريكي) هو مشروع حقيقي من ال( شهود يهوه)  أو ما يسمَّون ‏بالمسيحيين المتصهينين والذين بدأوا بالسيطرة على الادارة الأمريكية بشكل كامل وهم من كلا الحزبين ؛يسعون فيه لإبادة البشرية تارة بما يعرف بحتمية وقوع معركة (هرمجدون) وما يترتب عليها من ولادة الألفية الجديدة .

وما يزعمون أن ما بعد هذه المعركة لن يبق من العالم إلاهم وحدهم فيأتي المسيح المخلص وينقلهم إلى كوكب آخر حتى تبرد الأرض ويعود بهم من جديد لاستعمارها مرة أخرى .

2-‏يسجل على هذه التغريدة أنها مجاهرة بمشروع إبادة البشرية جمعاء. لذا لا ينبغي بعد اليوم الوثوق بأي شيء يصدر من الغرب وأمريكا ،بما في ذلك المنتجات الصحية وغيرها . وماداموا يفكرون فقطع نسل البشرية  بكل طريقة حتى ولو كانت عبر ممارسة الرذيلة والشذوذ عن الفطرة فإنهم سيفعلون كل شيء من أجل تحقيق هذا الهدف

3-‏العجيب أن أمريكا تتصرف وكأنها هي وحدها المسؤولة عن مصير البشرية،  وهي وحدها من تقرر كيف يدار كوكب الأرض.

4-‏أمريكا تتصرف وكأنها انقطعت به السبل لإيجاد حل لتنامي سكان الأرض وعدم تناسب هذا التنامي المطرد مع الخيرات المودعة فيها.

5-‏نسيت أمريكا أنها هي من تجوع البشرية وهي من ترمي بملايين الاطنان من الرز و بقية المنتجات الغذائية في البحر سنويا.

6-‏نسيت أمريكا أن إشاعة المثلية من شأنه أن يبيد البشرية بشكل كامل مع ما يستلزمه إشاعة الرذيلة من كوارث وأوبئة صحية خطيرة للغاية.

7-‏توجه الولايات المتحدة هذا يؤكد دون أدنى مستويات الشك أنهم هم يقف وراءه إشعال الحروب في العالم كواحد من أساليبهم  الخبيثة لإبادة البشرية ومنها أيضا جائحة كورونا.

8-‏لاحظوا أن التغريدة موجهة للعرب فقط ، وكان العرب ‏وحدهم من أرهق الأرض بأعدادهم.

 والحال أن العرب من أكثر البلدان خيرات وبركات ولو تركوا وخيراتهم ما كانت لهم مشكلة في زيادة نفوسهم.

 إلا أن الغرب ودول الاستكبار العالمي هم من ينهبون  بخيرات العرب وثرواتهم ويعمدون لاشعال الحروب بينهم.

9-‏أن هذا الكلام يتنافى مع صريح القرآن الذي يقول ((وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا)) الإسراء (31)

9-‏هذا المشروع بالضد من المشروع المهدوي (عج )الذي ورد  فيه أن أمامنا يظهر فيأمر الأرض أن تخرج بركاتها فتخرج بإذن الله تعالى.

10- ‏يحاول هذا اليهودي التغرير ببعض علماء المسلمين لتغيير منهجهم كما فعل (البابا ) حين دعا للمثلية . وكأنه يقول لهم هذا هو البابا فرغم تحريم الإنجيل للمثلية لكنه امتثل للواقع و بدأ يدعو لهذا الشذوذ.

فلا مشكلة بتحريم القرآن لهذا العمل مادامت الضرورة اقتضت ذلك.

(والضرورات تبيح المحظورات)

11-‏يعلم الجميع ان ما يعانيه كوكب الأرض وتعانيه البشرية من ويلات وآهات هو ناجم عن الممارسات ألا إنسانية التي تقوم بها القوى الكبرى وفي مقدمتها أمريكا.

 فهي المسؤولة عن الاحتباس الحراري ، وهي المسؤولة عن التلوث البيئي و أمراض السرطان المتفشية في العالم نتيجة لما تقوم به من استخدام للاسلحة الملوثة باليورانيوم المنضب والتجارب النووية وغير ذلك.

‏لذا فإننا نجد أن أمريكا الآن قد أعلنت عدائها الصريح لكل البشرية ، ولا بد من تضافر  كل الجهود الخيرة على الصعيد العالمي والتصدي لها بكل السبل .

ولا مناص من ذلك!!

 

ــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
خلف ستار التشريعات..!
سبعة ايام في بلد محاصر بالعقوبات  منذ ٤٣ عام
أخطر من الخطر نفسه..!
الإمام الخميني العظيم… أخر رصاصة في نعش الاستكبار العالمي
أما آن الأوان لنكون أُمة الحشد المقدس و ظهيراً قوياً له ؟؟؟
ثلاث سنوات خضر
لو لم تكونوا عملاء لما بقيتم اعضاء
زيارة قطرية خاطفة ..تحمل في طياتها علامات وتساؤلات ؟!
عندما تتقافز القرود طربا !!
بغداد بوابة الشرق وقبلته !!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
سامي : السلام عليكم وعلى العراق السلام في عام 1987عندما تعرضد عملات جنوب شرق آسيا إلى هجمه شرسه قام ...
الموضوع :
السياسات الأمريكية اللئيمة
سلمان راشد كاظم : منطقة الطالبية حي البيضاء محلة323 زقاق 64 نعاني منذ اكثر من خمسة اشهر بقيام صيانة حي البنوك ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
ابراهيم الاعرجي : ولماذا اساسا نربط مصيرنا بايران وامريكا .. لماذا تم انشاء محطات وقود غازية .. وكان بالامكان انشاء ...
الموضوع :
أمريكا تعرقل ارسال ديون إيران.. وصيف لاهب ينتظر العراق
احمد : كتاب جيد بارك الله في المؤلف ...
الموضوع :
حين يظمأ الماء كتاب يحمل قصائد الى الامام الحسين عليه السلام
ابن النجف الاشرف : نداء استغاثة الى السيد رئيس الوزراء محمد السوداني نرجو زيارة مدينة النجف الاشرف والاطلاع على المعتقلين مؤخرا ...
الموضوع :
السوداني يترأس اجتماعاً خاصاً بتطوير مطار بغداد الدولي
ابو رغيف : لم أجد في أي مكان ان السيد محمد شياع السوداني يحمل أي جنسية أخرى سوى ألعراقية لهذا ...
الموضوع :
السوداني والعامري يبحثان مسارات عمل الأجهزة التنفيذية وفق البرنامج الحكومي
حسن مجتبى بزّي : السلام عليكم ورحمة الله.. تحية لجناب الدكتور العزيز.. أرجو من جنابكم تأكيد المعلومة التي ذكرتموها حول وكالة ...
الموضوع :
وطنية السيد موسى الصدر
باسم السلمي : نعم ... رحم الله الشهيد السعيد المهندس الذي ضرب أروع الأمثال في البطولة والتضحية والفداء فكان ليثا ...
الموضوع :
تيار الشهيد أبو مهدي المهندس..!
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
فيسبوك