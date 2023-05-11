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ضرورة التربية المعنوية للاسرة والمجتمع


الشيخ الدكتور عبدالرضا البهادلي ||

 

📍الآباء يجب عليهم مع توفير الطعام والملابس والمسكن لابنائهم تربيتهم التربية الصالحة حتى يكونوا صالحين شاكرين صابرين امناء يحملون الصفات الصالحة ...

📍لكن يشذ الابناء اذا ترك الاباء التربية الصالحة واقتصروا على توفير الحياة المادية لابنائهم او كان الاباء هم بالأساس غير صالحين  .....

📍وكذلك اذا اردنا مجتمعا صالحا ، لا نقتصر في توفير الطعام والشراب والاموال والسيارات والبيوت والوظائف وغير ذلك من مستلزمات الحياة ، بل مع ذلك نحتاج إلى تربية المجتمع التربية الصحيحة على القيم والاخلاق والدين، ولكن هذا يحتاج الى قادة صالحين لهم مشروع في تربية الامة .....

📍وهذا واقع ما جرى بعد سقوط البعث الصدامي الكافر، فصدام والبعث دمر الشعب واجاعه وقتله وحبسه ان يتصل بالعالم سفرا او ثقافة او علما .

📍وبعد سقوط البعث ومجيء النظام الجديد انفتحت كل الدنيا على المجتمع العراقي، اموالا وسفرا لكل العالم وبيوتا واكلا وشربا وسيارات لم يحلموا بها إلى غير ذلك من متع الحياة الدنيا .

📍لكن  ترى المجتمع يعيش السخط والتذمر على الطبقة السياسية ، بل عدم الشكر حتى لله تعالى الذي خلصهم من ابشع نظام دكتاتوري في التاريخ .

📍لذلك ما كان يحتاجه المجتمع مع توفر النعم والاموال هو التربية ، لكن مع الاسف الذين قادوا البلد بعد سقوط البعث لم يكن لهم مشروع تربية المجتمع .ولاجل ذلك ظهرت الكثير من الظواهر السلبية في المجتمع العراقي، وكتابي( الظواهر السلبية في المجتمع العراقي ) شاهد على هذا الواقع.....

📍والشارع ووسائل التواصل الاجتماعي امامك يمكن لك ان تراه. وكذلك الانتخابات الاخيرة دليل على ذلك فلم يشترك فيها الا ٢٠% او اقل وهم جمهور الاحزاب . يعني ٨٠% من المجتمع لم يشتركوا   ...

📍وهذا يعني ان المجتمع ليس من جوع لم يشترك وانما المجتمع بحاجة إلى تربية ولكن يجب أن تكون ادواة التربية صالحة، ففاقد الشيء لا يعطيه....

📍اتمنى ان يصل مقالي هذا الى قادة الحركات الإسلامية فهو وان كان مقالا قصيرا لكن يحتوي على مفاهيم كثيرة...ليستفيدوا منها...

اللهم اني بلغت اللهم فاشهد، ولا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم....

 

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