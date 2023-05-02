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سقوط البعث اختبار للمجتمع الشيعي العراقي


الشيخ الدكتور عبد الرضا البهادلي ||

 

📍بعد سقوط البعث هناك اختبار للمجتمع الشيعي العراقي بشكل خاص حتى ظهور قائم آل محمد صلوات الله .

📍والاختبار هو في كل الأشياء التي نراها ومنذ السقوط في الدين والاخلاق ، واهمها المناصب والمواقع والاموال .

📍فالانسان المنتظر الحقيقي للامام عليه السلام يحرص كل الحرص على دينه واخلاقه من أن لا يتلوث رغم شدة الابتلاءات وتوفر الفرص في تحصيل الدنيا.

📍والانسان الذي يغفل عن الله تعالى وعن امامه عليه السلام يسعى بكل جهده من اجل الصراع والتزاحم  وبكل الطرق والوسائل من اجل تحصيل الدنيا سواء كانت صحيحة ام باطلة....

📍والنتيجة من كل ذلك وبعد التصفيات التي تجري يتمخض عن ذلك ثلة صالحة مؤمنة تقية تكون قاعدة صالحة يستطيع الامام المهدي عليه السلام ان يقود بهم العالم .....

📍ولأجل ذلك اقول الفرصة لا زالت موجودة لكل مؤمن سار ويسير في الطريق الخطأ ان يصحح أفكاره وسلوكه من اجل الالتحاق بركب الامام المهدي عليه السلام وان لا يخسر الدنيا والآخرة. وكل انسان على نفسه بصيرة.....

 

 

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