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موقع المسؤولية وقيادة المجتمع


الشيخ الدكتور عبدالرضا البهادلي ||

 

             ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٣

📍على مدى ١٤ قرن نحن نعتقد كشيعة بأن الاكمل والاحسن والافضل بعد رسول الله صلى الله عليه واله علي عليه السلام وهو من يستحق الخلافة وقيادة الامة لانه سوف يأخذ بيد الامة نحو الهداية والاخلاق والتقدم والتطور في كل الاصعدة .......

📍والحياة قوانين صارمة وضعها الله تنطبق على الجميع ولا يمكن الالتفاف عليها ومخالفتها ،فلا يكفي اننا شيعة ثم نضع الغير كفوء والسيء والفاسد والظالم والمنافق والانتهازي والسارق والاناني  في موقع المسؤولية وقيادة المجتمع ، ثم الله تعالى يوفقنا ويسددنا ويجعلنا نتطور ، لاننا شيعة....؟.

📍وهذا ما شاهدناه في العراق بعد السقوط ولحد اليوم انه رغم الامكانيات الكبيرة والهائلة والعظيمة لكننا نعيش التخلف وضعف الخدمات والفساد على كل الاصعدة...

📍وهذا بخلاف الجمهورية الإسلامية في ايران فهي رغم كل الظروف التي تحيط بها والحروب المختلفة الداخلية والخارجية عليها ومنذ انطلاقتها ولكنها تتطور كل يوم وعلى جميع الاصعدة بل تجاوزت رقعتها الجغرافية لاراضي اخرى في العالم، وما ذلك الا لانها قدمت الاكفاء والنزهاء والامناء في مواقع المسؤولية لقيادتها ثم الاهم من ذلك كله وجود المشروع الاسلامي الحضاري لها ......

اللهم عجل لوليك الفرج يارب بحق محمد وال محمد .

 

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