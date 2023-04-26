الأصولية نتاج البيئة..!

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

هناك حديث كثير عن الأصولية في عالمنا العربي والإسلامي، ويحاول الكثير وخاصة الدول الحاضنة والناشرة للفكر التكفيري الوهابي التملص من مسؤوليتها في تحمل تبعات اراقة دماء بني البشر، الأديان السماوية وخاصة الإسلام يحرم ويمنع قتل النفس البشرية وجعل قتل النفس البريئة كأنما قتل الناس جميعا، وإحياء النفس كأحياء الناس جميعا، لا يوجد خلاف بين أنبياء الله عز وجل، لأن دعوتهم واحدة، والذي أرسلهم جميعا إلى البشرية هو الله عز وجل، الخلاف مصدره البشر وأصحاب المؤامرات الطامعة بالكرسي والمناصب، هؤلاء هم يؤسسون أساس الانحراف، وبمرور الزمن يصبح الخلاف على المنصب ذات صبغة دينية تمكن الحكام من قتل وذبح وتكفير الخصوم في اسم الدين للتغطية على الجرائم وإعطاء شرعية للحاكم في سفك دماء الأبرياء والفقراء.

عالمنا العربي والإسلامي ضحية إلى انقلاب السقيفة الذي ابعد ال البيت ع خلفاء الرسول ص عن قيادة الأمة، وتم تأسيس أساس الظلم والقتل، الذي بطش في أنصار المعارضة والتي تمثل المحور الحقيقي والرئيسي للإسلام الحقيقي المتمثل في خلافة الإمام علي بن أبي طالب ع وأبنائه وأحفاده من الائمة الاثنى عشر عليهم السلام.

شهدت الأمة العربية والإسلامية صراعات وابادات جماعية طالت الشيعة والقوميات الاخرى، خلفت عشرات ملايين الضحايا، امتاز العرب عبر تاريخهم بمحدودية وسذاجة تفكيرهم، ويمتازون بشكل دائم ومستمر في تعاونهم مع المحتلين، يخربون بيوتهم في اياديهم، على سبيل المثال مفتي مكة زعيم العرب السنة بالشرق العربي تعاون مع القوات المحتلة البريطانية والفرنسية لإسقاط الدولة العثمانية الإسلامية مقابل وعد شفهي يعطون شريف مكة مناطق العرب مملكة يكون هو الملك إلى مناطق العرب في الدولة العثمانية، النتيجة خان مفتي مكة ومعه أتباعه من العرب السنة وخربوا بيوتهم في اياديهم، النتيجة بريطانيا وفرنسا قسمت المنطقة العربية إلى ٢٢ دولة ونصبت عملائها، انفرد الشيعة في مقاومة قوات الاحتلال البريطاني والفرنسي، رغم اضطهاد العثمانيين الى الشيعة.

بعد سقوط الدولة العثمانية و إعطاء فلسطين لليهود، ظهرت حركات اسلامية مثل الإخوان والتحرير يدعون إلى العودة إلى دولة الخلافة الإسلامية الذين هم من اسقطوها، عرفت الأصولية الإسلامية بوصفها حركة تطهيرية للإصلاح والصحوة يقودها مسلمون يهدفون إلى العودة الى سلفهم الصالح، رغم أن التاريخ العربي والإسلامي لم يذكر حسنة واحدة لسفلهم الصالح، وإنما شهدت جرائم قتل وابادة وذبح وسلخ جلود وحرق بالنار.

والأصولية، في السياق التاريخي، تعني العودة إلى ما تعدُّه جماعة معيّنة أو أمة معينة أساساً لهوِّيتها الثقافية،والدفاع عنها إزاء تحد أو انتهاك خارجيين.

الأصولية العودة للسلف، البيئة السنية عندما تعود للسلف، الفكر السياسي السني انحصراليوم لدى الوهابية، التي امتلكت ثروات الخليج البترولية، ومن خلال المال وتقاطع المصالح مع أمريكا في الحرب الباردة ضد السوفيت تم نشر الوهابية ضد تمدد الشيوعية السوفياتية للدول العربية والاسلامية، البيئة الحاضنة للحركات الاصولية تتبنى فكر وهابي تكفيري، لذلك العودة إلى السلف يعني اراقة دماء بني البشر، بشكل خاص في المدرسة السنية المحافظة التي تتبع الفكر الوهابي الحنبلي بشكل خاص.

على عكس الأصولية الشيعية، عودة الشيعة للاصولية يعني التمسك في قيم وأخلاق رسول الله محمد ص وأخلاق علي بن أبي طالب ع المتسامحة حتى مع الأعداء، عودة الشيعة إلى الاصولية، يعني العودة إلى المدارس التنويرية الفلسفية مثل مدرسة أصحاب الصفا التي ضمت علماء شيعة اسماعيلية وزيدية وجعفرية، عندما ضعفت الدولة العباسية بعد عام ٢٠٠ هجري برزت المدارس الفكرية للشيعة وأقام الشيعة الاسماعيليين دول مثل الدولة البويهية والدولة الفاطمية، وإقام الشيعة الجعفرية الدولة الحمدانية، كان ذلك في حقبة الدويلات ضمن الدولة العباسية، كان ذلك العصر هو عصر التطور والازدهار والثقافة وانتشار علوم الطب والهندسة والكيمياء والفيزياء، تم ذلك بظل سلطة الدويلات الشيعية التي حكمت إيران والموصل والشام واليمن والجزيرة العربية وشمال أفريقيا، وعندما تعاون العباسيين مع التتار ومع الصليبيين للقضاء على الفاطميين والبويهيين، عادت حليمة الى عادتها القديمة، عاد خلفاء بني العباس إلى عصر القتل والتخلف والجهل والامية وقتل الفلاسفة والعلماء ونشر التحجر والتكفير.

تحاول دول البداوة الوهابية بكل قوتها واعلامها إيجاد تيار وهابي مدخلي يطيع ولي الأمر ويأتمر في أوامره في استهداف المسلمين دون أبناء الديانات السماوية الاثنتين، اللتين سبقتا الإسلام، ولا بأس في قتل المسلمين والهندوس والبوذيين، الإرهاب الوهابي أباد أبناء الجزيرة العربية وإقام عبدالعزيز سعود دولته بالسيف وارتكبت أبشع جرائم الإبادة الجماعية، ولننظر إلى جرائم العصابات الوهابية التي تفتك بالبشرية اليوم بكل اصقاع العالم وبشكل يومي ومستمر.

قبل أيام رجل دين خليجي أيضا وهابي يتبع حركة الإخوان كتب تغريدة، في تويتر وتم حذفها، يقول بها، المسجد الحرام والمسجد الأقصى شقيقان جمعهما الوحي وتجمعهما أنوار ليلة القدر وبركاتها. نسأل المولى سبحانه أن يجمعهما التحرير قريبا غير بعيد وأن يرزقنا الصلاة فيهما على خير حال.

رجل الدين هو الدكتور طارق السويدان، تغريدته إثارة حفيظة الإعلام الخليجي الوهابي لأن كلام السويدان يسبب غضب دول الغرب وهذا ماتخشاه السعودية ودول الخليج، لذلك قرأنا لكتاب سعوديين عدة مقالات تذم الأصولية، يقول أحد الكاتب سعودي، الأصولية التي يجسدها سويدان وأمثاله هي أصولية سياسية وتكفير سياسي إذا صح الوصف، باعتباره نزعاً لشرعية الدولة وإن لم يمكن بمضامين دينية، هي أصولية تحمل ميكانيزم بقائها في داخلها عبر آلية العنف، وهو ليس بالضرورة عنفاً محصوراً في «السلاح»، بل ثمة أسلحة معنوية لا تقل عنه خطورة كالتكفير والحصار الفكري واختراق السلام المجتمعي، عبر آليات الطرد بمعايير دينية حتى في أكثر المسائل دنيوية.

انتهى كلامه.

أقول أن دكتور طارق السويدان هو نتاج البيئة الوهابية، لديه هامش من الحرية، فهو يعيش ليس في السعودية وإنما في إحدى دول الخليج الأخرى، وبالذات في الكويت، والتي لديهم هامش قليل من الحرية، عبر عن ارائه، وتم الضغط عليه لحذف كلامه، طارق السويدان كانت ولازالت له علاقات مع الأمراء من ال سعود، عمل مديراً لقناة الرسالة حتى أقاله الوليد بن طلال بسبب معارضته للانقلاب العسكري في مصر وتأييده للإخوان، طارق وهابي من حركة الاخوان، وانا لست بصدد الدفاع عن السويدان، يفترض في الإعلام السعودي يطالب في حذف كل فتوى التكفير لدى المدرسة الوهابية، وبشكل خاص فتاوى احمد بن تيمية وابن عبدالوهاب، مشكلة السلطة الدينية الوهابية الحاكمة بالسعودية ومعهم فيالق الإعلاميين يريدون من مشايخ الوهابية تكفير الشيعة والصوفية والبوذيين والهندوس، تكفير هؤلاء الأصناف من البشر شيء طبيعي، لكن عندما يقترب شيخ وهابي ويتحدث عن الأقصى أو عن فلسطين هنا يصبح الموضوع اصولية وتطرف، بل الشيء الذي يقلق أنظمة الخليج وبالذات النظام بالسعودية، حديث المواطنين أو شيوخهم الذين يسموهم في الدعات، في الحديث عن السياسة، لأن ذلك يعرض الاستقرار السياسي للخطر، ويعتقدون أن حديث هؤلاء في الأمور السياسية يعني محاولتهم المنافسة خارج المجال الديني، ويحاولون إبداء وجهة نظر حتى في القضايا والملفات السياسية الكبرى، بحجة أن هؤلاء شبان استفادوا من تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، كل هذه الأمور تبريرات غير مجدية نفعا، الفكر الديني السني يعاني من أزمة حقيقية رفض لغة الحوار وقبول الرأي والرأي الآخر وخاصة في الدول الوهابية بشكل خاص، دول شمال أفريقيا لديهم موروث من الدول الشيعية الإسماعيلية الفاطمية التي حكمت شمال افريقيا، ولايمكن مقارنة ابناء تونس مع ابناء نجد، البيئة المجتمعية لها تأثير في سلوكيات الإنسان وتفكيره، شاهدنا خلال شهر رمضان قيام السلطات التونسية وعبر محطة تونس الفضائية عمل حوار شيعي سني، تم إحضار متحاورين، أحدهم شيعي وهو شيخ تونسي اسمه علي السلمان، وشيخ سني تونسي معتدل، دار حوار تجسدت به كل الأخلاق والقيم، الطرفين يحترم بعضهم البعض الاخر، الحوار كان يشاهده رئيس الجمهورية التونسية قيس بن سعيد، انا شخصيا طالبت عبر سنوات طويلة من القنوات الحزبية الإسلامية الشيعية العراقية إحضار شيخ شيعي وشيخ سني معتدل وهم كثيرون أمثال الشيخ خالد الملا أو الشيخ مهدي الصميدعي أو أو غيرهم من مشايخ السنة الغير وهابية المعتدلين لمناقشة كل الكتب التي هاجمت الشيعة ووزعتها السعودية وفي كل لغات العالم، لتكفير الشيعة، جميع الانتحاريين الذين فجروا أنفسهم في مدن ومساجد وحسينيات الاكثريات الشيعية العراقية جاءوا للعراق بسبب هذه الكتب، ولو تم مناقشة محتويات هذه الكتب وتم تفنيدها، لما سالت كل هذه الدماء، القناة التونسية الفضائية أعطت وعد في تنظيم حوارات في رمضان القادم، وتبرع شباب عراقيين في دعوة الشيخ علي السلمان والشيخ التونسي السني في زيارة العراق وزيارة كربلاء والنجف، والشيخ السني قبل الدعوة بسرور وفرح وأعرب عن شكره وتقديره للشعب العراقي.

البيئة المجتمعية تلعب دور مهم في قبول أو رفض قبول الرأي والرأي الاخر، السعودية أصبحت الان دولة، ال سعود هم الحكام، استفادوا من الوهابية في إقامة دولتهم، يفترض الان يتركون الفكر الوهابي المتطرف، ويدعمون فكر ديني سني صوفي في المملكة العربية السعودية ويعطون حرية المذاهب للآخرين، ويفكر ال سعود بالبقاء في سدة الحكم لفترات طويلة، ويعطون حرية للمواطنين، في أوروبا أنظمة ملكية دستورية حكمت منذ أكثر من ١٠٠٠سنة، ملكة الدنمارك الحالية من سلالة ملكية حاكمة حكمت الدنمارك منذ أكثر من ثمانمائة عام.

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

27/4/2023

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