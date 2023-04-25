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نهاية البعث وصدام بداية لابتلاءات جديدة..!


الشيخ الدكتور عبدالرضا البهادلي ||

 

📍ايها الاسلاميون الاعزاء: صحيح اني قد ازعجكم احيانا بتغريداتي ومقالاتي، لكن يعلم الله اني اريد لكم الخير.

📍ان نهاية البعث وصدام لا يعني نهاية الابتلاءات والمحن . بل هي بداية لابتلاءات جديدة هي ابتلاءات النعمة والاموال واقبال الدنيا .....

📍وما يحتاجه الانسان لمواجهة هذه الابتلاءات جهاد النفس وترويضها امام  هذه الاغراءات والاستعانة بالله تعالى في كل ذلك .

📍ان الناس تنظر إلى الانسان الاسلامي بأنه صادق امين مخلص عفيف جاهد وضحى وقدم القرابين الكثيرة والعظيمة  من اجل مشروع الاسلام وبناء المجتمع وإصلاحه....

📍لذلك يجب أن تظهروا صورة الاسلام ومبادئه وفكره وقيمه في فكركم وسلوككم ومنهجكم وسيرتكم في واقع المجتمع حتى يحب الناس الاسلام ولا ينفرون منه ....

📍وهذا لا يعني اني اطلب منكم أن تكونوا مثل علي عليه السلام في ماكله وملبسه ومسكنه، ولكن اقول لكم كما قال عليه السلام لابن حنيف:" أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد" . وان تقدموا الاخيار لقيادة المجتمع ،ولا تخسروا الله والآخرة من اجل الدنيا.

 

الواح طينية، قيادة المجتمع ،الشيخ الدكتور عبدالرضا البهادلي

 

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