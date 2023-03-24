المقالات

نفحات قرآنية ﴿35﴾


رياض البغدادي ||

 

نكمل على بركة الله ما بدأناه في السنتين السابقتين من نشر مختصر لما تدبرناه من آيات القرآن الكريم، وما جمعناه من الأقوال المعتبرة من تفاسير الأعاظم من العلماء المفسرين -أعلى الله مقامهم -.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿2﴾

ان الكلام في هذه الآية على نوعين: الأول مايتعلق بالشرعيات،والثاني ما يتعلق بالعقليات.

فالكلام في الشرعيات:

أعلم أن الزنا حرام ويدل عليه أمور:

الأول، أن الله تعالى قرنه بالشرك.

والثاني،ان الله أوجب فيه المائة بكمالها،وشرع الرجم ومنع الرأفة وأمر بشهود المؤمنين.

والثالث،ماورد عن النبي ﴿ص﴾ في حرمة الزنا وهي مجموعة روايات شريفة تُطلب في مكانها من كتب المجامع الروائية.

ولكي نعطي الآية حقها من التفسير لابد من بحث أمور:

البحث الأول

ماهية الزنا: وهو إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعاً، محرم قطعاً... وفيه مسائل:

المسألة الأولى: اختلفوا في اللواط هل هو زنا؟ قيل نعم ،واحتجوا بالنص والمعنى:

-  فأما النص فما ورد عن النبي ﴿إذا اتى الرجل الرجل فهما زانيان﴾.

-  وأما المعنى فإن اللواط مثل الزنا صورة ومعنى.

فالصورة أنه إيلاج فرج في فرج، والدبر أيضا فرج لأن القبل إنما سمِّيَ قُبُلاً لإنفراجه والدبر أيضًا منفرج، لكن العرف لا يسمي اللواط زنا، وهذا لا يقدح في أصل اللغة، فالطبيب لا يسمى عالمًا مع إن الطب علم.

وأما المعنى، فإن الزنا قضاء للشهوة، وهذا موجود في اللواط، لأن الدبر أيضا مُشتهى وتتعلق به الشهوة لحرارته ولينه وضيقه، فالقائل بالطباع لايفرق بين المحلين وإنما فرقهما الشرع.

ومن قال إن اللواط غير الزنا فقد احتج بأمور:

الأول العرف لا يسمي اللواط زنا، الثاني لو حلف أنه لايزني فلاط لا يلحقه حكم حنث اليمين بالإجماع، الثالث إن الأولين عارفان باللغة ولو كان اللواط زنا لأغناهما نص الكتاب عن الاجتهاد في حكم اللواط، وحديث النبي يؤول على معنى الإثم لأنه ورد عنه ﴿ص﴾﴿ اليدان تزنيان والعينان تزنيان ﴾، الرابع لو كل منفرج يسمى فرجاً لسمي الفم فرجاً وسموا الجنين جنيناً لاستتاره وما سموا كل مستتر جنيناً.

البحث الثاني عن أحكام الزنا

وقد اختلف الفقهاء في أحكامه كثير الاختلاف، وإني أعرضت عن ذكره لأنه يدخل في باب الفقه وليس التفسير هذا أولاً وثانيًا فإني ألزمت نفسي بالاختصار قدر الإمكان ولا بأس من ذكر أحد موارد النقاش في أحكام الزنا ترغيبًا للقارئ الكريم ولوج الفقه ،ففيه علم لا غنى عنه...

قيل إن حكم الزنا الرجم على المحصن، وأنكَرَهُ بعضهم مستدلاً بقوله تعالى ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ﴾ النساء 25، فلو وجب الرجم على المحصن لوجب نصف الرجم على الرقيق، لكن الرجم لا نصف له.

البحث الثالث الشرائط الموجبة لتلك الأحكام

يُشترط في إقامة حد الرجم والجلد العقل والبلوغ وفي الرجم يضاف شرط الحرية فلا رجم على العبد والأمة.

الرابع. طريقة معرفة الزنا وتشخيصه،

وذلك لا يحصل إلا بأحد ثلاثة أوجه.. الأول أن يراه الإمام بنفسه ،وفيه خلاف في عدم حكم القاضي بعلم نفسه ،والثاني أن يقر الزاني على نفسه بالزنا، وهذا أيضا تعتبر فيه مسائل وشروط، والثالث أن يشهد عليه أربعة، وأيضًا فيه تفصيل ،وكل ذلك من الفقه وليس من التفسير.

الخامس. مَنْ هم المخاطبون في قوله ﴿فاجلدوهم﴾.

أجمعت الأُمة أن المخاطب هو الإمام واجب الطاعة، وقد استدلوا بهذا على وجوب نصب الإمام لأن إقامة الحدود مشروطة به ولا يجوز تعطيلها، وقيل إن المخاطب هو عموم المؤمنين، وذلك في تفصيل يمكن الرجوع اليه في كتب الفقه.

السادس. كيفية الرجم والجلد وفي ذلك تفصيل تجده في كتب القضاء أعرضنا عن التعرض إليه التزامًا منا في الاختصار وعدم الخروج من التفسير الى الفقه أو غيره.

وأما قوله تعالى ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ ففيه مسألتان:

الأولى. يراد بالرأفة الرحمة.

الثانية. يراد بها تعطيل الحد.

قوله تعالى ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ هو من باب التهييج وإثارة الغضب لله تعالى.

قوله تعالى ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ففيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: أمر، وظاهره الوجوب، وقد حكم معظم الفقهاء باستحبابه لما فيه من أسباب الردع عن ارتكاب المعاصي

المسألة الثانية: اختلفوا في عدد ﴿طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ قيل إثنان وقيل أربعة عدة شهود الزنا وقيل أكثر.

المسألة الثالثة: ﴿عذَابَهُمَا﴾ تسميته عذاباً يدل على إنه عقوبة، ونبه الله تعالى الى وجوب اتّصاف مَنْ يشهد العقوبة مِنْ المؤمنين، لكي ينقلوا ما رأوا الى أكثر عدد من الناس، فيكون ذلك رادعاً للآخرين.

 

والله العالم

 

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
البصيرة في سطور
نفحات قرآنية ﴿35﴾
حروب لكنها صراع اقتصادي..!
رمضان والمواطن البسيط
لبنان/ وكان حبل الكذب الأمريكي قصيراً
الثورة والثورة المضادة..
العالَمُ الإفتراضي وأثرهُ على الفرد..
إسرائيل والأنغماس في اليآس ،،!!
إشكالية وجواب !
اثار الصوم الصحية
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 47.19
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
حا : بالنظر لوجود فساد وهدر للمال العام لابد أن تكون الموانيء من أكثرها فسادا لكن على اللجنة تقصي ...
الموضوع :
وزير النقل يُشكل لجنة تحقيقية للنظر بمخالفات مدير عام موانئ العراق
الانسان : بنت المقبور تريد ترجع للعراق ههههه خلوها ترجع حتى يستقبلوها اولاد الملحة ...
الموضوع :
بنت صدام الجرذ وداء العظمة..!
ثائر أبو رغيف : ألا يكفي دم شهداء الامة سليماني والمهندس جعل الله ارواحهما في اعلى عليين للتعجيل برقاب ال غريباوي ...
الموضوع :
بالوثائق .. صباح مشتت شقيق الكاظمي يشتري عقار بـ ٤.٥ مليون دولار في العطيفية!!
حيدر الجنابي : عين الصواب ...
الموضوع :
الحشد ولد عام 1991..!
رافد طلال عبد المرسومي : اذن مما فهمت هنا ان الشهيد كان يريد ان يعمل مثل هذا الاتفاق بين الحكومتين لكنه لم ...
الموضوع :
"ولا تبخسوا الناس اشياءهم"، سليماني ‏هو من اطلق الاتفاق السعودي/الايراني
محمد الخالدي : سلام عليكم يا اخي المفروض منكم في العراق ان تبينوا سند الرواية ومن هو ابي الجارود وكذا ...
الموضوع :
*( ارجع يابن فاطمة فلا حاجة لنا بك ).*
محمد مهدي جاسم : احسنت تقرير مفصل ...
الموضوع :
الادارة والقيادة بين التعجيز والتمكين
ابو حسنين : ياشيخ انت تعيش بخيالك ولاتتكلم الواقع 1- لايمكن غلق الحدود لانها تحت سيطرة الاكراد وهؤلاء لا يعترفون ...
الموضوع :
خطوات مهمة لمواجهة قطع تركيا للمياه عن العراق
محمد علي : اشكر الله سبحانه وتعالى على منّهِ على شيعة أهل البيت عليهم السلام بهذه المرجعية العليا المتمثلة في ...
الموضوع :
رسالة السيد السيستاني الى الشيعة .. لم يقرأها أحد 
ر. ح. ن : هناك تناقض بتصريح الوزير فمن ناحية يقول ان الانتاج الحالي هو 15600 ميغا واط وهذا يجهز 18 ...
الموضوع :
وزير الكهرباء يكشف حجم الانتاج وما يحتاجه العراق
فيسبوك