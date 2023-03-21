لم يتنازلوا بل انتصروا..!

ماجد الشويلي ||
2023/3/20
مركز أفق للدراسات والتحليل السياسي
🔳صمدت سوريا وخابت كل مساعي الانظمة العربية التي وقفت بوجهها واستهدفتها بالارهاب.
وعاد بشار الأسد يجوب العواصم العربية والعالمية من جديد.
فانتصرت .
🔳صمد العراق بوجه الاحتلال والارهاب والمفخخات والانتحاريين والمؤامرات الدولية وتمكن من استعادة ألقه الاقليمي والدولي.
وهاهو ينتصر
🔳صمد اليمنيون بوجه العدوان الدولي والحصار والتجويع والترويع للمدنيين
وها هي القوى التي شنت عدوانها عليه تستجدي قبوله بالصلح وتعترف له باستحقاقاته الثورية .
وها هو ينتصر
🔳صمد لبنان بوجه الفتن والمحن وظل عصياً على التركيع والخنوع . وها هو اقوى بمقاومته وعلى ابواب التنعم بثرواته.
وها هو ينتصر
🔳صمدت المقاومة في غزة وامتد تأثيرها للضفة الغربية وعاصمة الكيان الغاصب تل أبيب والصهاينة حيارى على أبواب تيه جديد.
وها هي المقاومة تنتصر
🔳صمدت ايران بوجه الحصار (ستراتيجية الضغط الاقصى )والحرب المركبة والتشويش والتشويه الاعلامي
وها هي قطب عالمي والقوة الاولى اقليميا.
محور المقاومة ينتصر .
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