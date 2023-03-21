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لم يتنازلوا بل انتصروا..!


ماجد الشويلي ||

 

        2023/3/20

مركز أفق للدراسات والتحليل السياسي

 

🔳صمدت سوريا وخابت كل مساعي الانظمة العربية التي وقفت بوجهها واستهدفتها بالارهاب.

وعاد بشار الأسد يجوب العواصم العربية والعالمية من جديد.

فانتصرت .

🔳صمد العراق بوجه الاحتلال والارهاب والمفخخات والانتحاريين والمؤامرات الدولية وتمكن من استعادة ألقه الاقليمي والدولي.

وهاهو ينتصر

🔳صمد اليمنيون بوجه العدوان الدولي والحصار والتجويع والترويع للمدنيين

وها هي القوى التي شنت عدوانها عليه تستجدي قبوله بالصلح وتعترف له باستحقاقاته الثورية .

وها هو ينتصر

🔳صمد لبنان بوجه الفتن والمحن وظل عصياً على التركيع والخنوع . وها هو اقوى بمقاومته وعلى ابواب التنعم بثرواته.

وها هو ينتصر

🔳صمدت المقاومة في غزة وامتد تأثيرها للضفة الغربية وعاصمة الكيان الغاصب تل أبيب والصهاينة حيارى على أبواب تيه جديد.

وها هي المقاومة تنتصر

🔳صمدت ايران بوجه الحصار (ستراتيجية الضغط الاقصى )والحرب المركبة والتشويش والتشويه الاعلامي

وها هي قطب عالمي والقوة الاولى اقليميا.

 

محور المقاومة ينتصر .

 

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