15 من شعبان..ولادة منقذ البشرية وناشر راية الاسلام  

يوسف الراشد || كثيرة هي الروايات والاحاديث عن فضل ليلة النصف من شعبان وفجر يومها عن رسول الله وعن امئة اهل البيت او عن السلف الصالح من العلماء والتابعين ومراجع الدين ففيها الكثير من الاعمال والافعال والاقوال فعن رسول الله خير البشر قال ( ان أفضل أعمال أمتي إنتظار الفرجف) وان انتظار الفرج يجعلك أكثر استعدادًا وتهيئا لنصرة الدين . ورويه عنه انه قال ( إن الله عز وجل يطلع على عباده في ليلة النصف من ‌شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين وينادي منادي بين الارض والسماء هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه فهنيئا لمن يسال حاجته فلا يسأل أحد شيئا إلا أعطيه وفرج كربته . وقال الإمام محمد الباقر عليه السلام في فضل ليلة النصف من شعبان انها أفضل الليالي بعد ليلة القدر ففيها يمنح الله العباد فضله ويغفر لهم بمنِّه فاجتهدوا في التقرب إلى الله تعالى وان الله عزَّ وجلَّ اله على نفسه أن لا يردَّ سائلاً فيها ما سأل . ان الحدث الاهم والاكثر اشعاعا هو يوم 15 شعبان ولادة منقذ البشرية ووعد اللله الذي يتحقق لانقاذ البشرية من الظلم والجور هو ولادة الامام الحجة فقد اتفق المسلمون جميعاً على ظهور الامام المهدي في آخر الزمان لإزالة الظلم والجور والفساد ونشر العدل وإعلاء كلمة الحق وإظهار الدين الله الاسلام ولو كره المشركون بقوله تعالى:(وَلَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ . وقوله تعالى (ونريد ان نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ . فكل العالم بختلاف دياناتهم وطوائفهم ومذاهبهم متفق على ظهور اخر الزمان مصلح ينقذ البشرية من الظلم والجور ويتوحد العالم تحت رايته ولوائه وينادي منادي من السماء يااهل العالم لقد ظهر قائم ال محمد الامام المهدي ابن رسول الله ( ص ) لينقذ البشرية ويعم العالم العدل والمساوى وتتوحد رايه الاسلام وستكون الجزيرة العربية انطلاقته الاولى نحو العالم . اذا 15 من شعبان يوم انتصار المظلوم ضد الظالم وانتشار راية العدل والحق والاستعداد والتهيئة للانتظار ولا يمكن أن يتم ظهور الإمام مالم تتهيئة قواعد وانصار المؤمنين والمؤمنات له والمهيئين لأمره وان العدد 313 هي النواه الاولى ومنها تتفرع وتتجذر المجاميع المنتظرة لترسم خطوط الانتظار بأفق أيماني وإن الإيمان الحقيقي والتمهيد الحقيقي هو من خلال الغاية الشريفة التي يظهر لأجلها إمامنا صاحب العصر والزمان. هنيئا لمن احيى الولادة الميمونة بالقرب من ضريح الامام الحسين ع في كربلاء بالعبادة والذكر والقراءة والابتهاج والدعاء للامام المهدي وبتعجيل الفرج والرزق والتوفيق للالتحاق بجيش الامام ع ونيل الكرامة وافوز بحسن العاقبة .



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