نتنياهو يقتل، والإعلام السعودي يبرر..!  

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

من سوء حال أمة العرب والمسلمين، أصبح الإعلام الوهابي يحاول تبرير عمليات استهداف مواطنين عرب ومسلمين يتم قتلهم من عدو ظالم، يرفض ظلمه الشرفاء والمنصفين من ابناء قومه ودينه، فعلا نحن في زمن بائس وحقير، وصدق قول الإمام علي بن أبي طالب ع عندما غدر به الطامعون بالسلطة، حينما قال، (أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّا قَدْ أَصْبَحْنَا في دَهْر عَنُود، وَزَمَن كَنُود، يُعَدُّ فِيهِ الُمحْسِنُ مُسِيئاً، وَيَزْدَادُ الظَّالِمُ فِيهِ عُتُوّاً، لاَ نَنْتَفِعُ بِمَا عَلِمْنَا، وَلاَ نَسْأَلُ عَمَّا جَهِلْنَا، وَلاَ نَتَخَوَّفُ قَارِعَةً حَتَّى تَحُلَّ بِنَا) المصدر نهج البلاغة.

صدق الإمام علي ع، نحن بزمن أعور أصبح المجرم والقاتل ومبدد الثروات وخادم الاستعمار مناضل وولي أمر مطاع، بل ويتم نعته في خادم الحرمين، والمطبع يتم نعته في أمير المؤمنين، ويترأس لجنة القدس.

من خسة الزمان عندما يتم استهداف دول عربية ويتم قصف أهداف مدنية أو يتم احتلال عواصم عربية مثل ماحدث عام ١٩٨٢ عندما فتح انصار حزب الكتائب الماروني بيروت الشرقية إلى قوات الجنرال الصهيوني شارون، وإرتكتب قوات المجرم سمير جعجع وإيلي حبيقة أقذر جريمة طالت أطفال ونساء فلسطينيين وشيعة لبنانيين في مخيمي صبرا وشاتيلا والمناطق المحيطة بالمخيمين وسقط أكثر من ٢٧٠٠ شهيد برصاص ميليشيات حزب الكتائب والقوات اللبنانية التابعة لبيار الجميل، ١٩٠٠ طفل وامرأة فلسطينيين و٨٠٠ شهيد ما بين طفل وامرأة شيعة لبنانيين من بيت البعلبكي، صمت العرب كالعادة، عندما انتشر الخبر، خرج عشرات آلاف اليهود بمظاهرات ضد الجنرال شارون وحملوه المسؤولية كاملة بسبب وجود القوات الإسرائيلية المحتلة إلى بيروت الشرقية وعدم توفير الحماية للمواطنين المدنيين.

مواقف المتظاهرين اليهود أنبل وأشرف مليون مرة من مواقف سميع جعجع وعصاباته المجرمة، أي شعب وأي دين يضم ناس محترمة وايضا فئات شريرة مجرمة، الشعب السوري يدفع ثمن باهض بسبب مواقف السوريين كقيادة وشعب في رفض للتطبيع المجاني، لذلك تم حرق سوريا من خلال دعم عصابات تكفيرية مجرمة كالقاعدة وداعش ومشتقاتهم من التيارات الاخوانية الوهابية التكفيرية، بل نتنياهو قدم دعم معنوي ومادي للعصابات الإرهابية في سوريا، وظهر في صور يزور جرحى العصابات الارهابية، بعد هزيمة العصابات التكفيرية بسبب التدخل الروسي المباشر، ظهر بشكل واضح قيام الطيران الحربي الإسرائيلي في قصف أهداف عسكرية ومدنية سورية، في دمشق وحمص وحماة واللاذقية، القصف الأخير استهداف حي سكني في دمشق، وتم عرض صور لخمس شهداء تم قصفهم بالقرب من مستشفى تشرين ومن بين الشهداء دكتور مدني كان موجود بساعة القصف، شيء طبيعي نتنياهو عندما يعلن عن القصف يقول انها مراكز إلى صواريخ أو طيران مسير ليبرر عملية القصف، فمن الغباء يقول قصفت أهداف مدنية، لأن ذلك يثير غضب المنصفين من اليهود ضده، اعتراف نتنياهو بقصف أهداف مدنية، بالتأكيد المعارضة الإسرائيلية تحشد عليه الشارع الشعبي وتسبب إلى نتنياهو مشاكل، بل المتابع الآن للوضع في فلسطين يشاهد خروج عشرات آلاف المتظاهرين ضد حكومة نتنياهو اليمينية، نفسهم الشعب اليهودي يطلقون تسمية الحكومة اليمينية ضد حكومة نتنياهو، من المؤسف والمخجل أن يطالعنا الإعلام السعودي من خلال صحفهم أو قنواتهم التلفزيونية في مقالات تبرر جريمة قتل المواطنين السوريين، أحد السيئين مستكتب سعودي جعل عنوان لمقاله، قصف مقر مسيرات في دمشق، ليبرر للأسف قتل مواطنين عرب بطريقة نتنة، وبالتاكيد يتم الكتابة بعد اسمه بالقول، إعلامي و كاتب سعودي ورئيس تحرير سابق لصحيفة الشرق الأوسط.

زمن الانحطاط الأخلاقي، من المخجل أن تشاهد الإعلام السعودي والقطري يهلهل لعمليات قصف تستهدف المواطنين العرب في سوريا ولبنان والعراق واليمن، نحن بزمن الانحطاط الأخلاقي، وصدقت أقوال رسول الله محمد ص وأقوال الإمام علي بن أبي طالب ع في وصف فئة من المسلمين التكفيريين والذين سماهم رسول الله ص في السفيانيين في أخبار الإمام المهدي، هؤلاء السفيانيون يتحالفون مع بني صهيون والاعور الدجال الذي يرفع شعار الصليب في قتل الفئات المسلمة الرافضة لسيطرة دجال بني صهيون وبمساعدة الأعور الدجال الذي يرفع صليب الديانة المسيحية، الشيخ المفكر السعودي حسن بن فرحان المالكي وصف الوهابية بشكل دقيق، قال مخطا من يعتقد الوهابية خوارج، لأن الخوارج يكفرون علي بن أبي طالب ع ومعاوية، لكن الوهابية يبغضون علي بن أبي طالب ع ويحترمون معاوية ويأخذون بسنة معاوية بن أبي سفيان وهم السفيانيون دون غيرهم.

انا اكتب بالصحافة منذ ٢٣ سنة وكنت اكتب بصحيفة صوت العراق لقبل اقل من شهر وتوقفت عن النشر لأسباب لا داعي لذكرها، كان ولازال معنا كتاب يكتبون بأسماء مستعارة يكذبون ويدلسون في نشر اخبار كاذبة تستهدف كل من هو شيعي، وهؤلاء الذين يكتبون بأسماء مستعارة يختارون أسماء ظاهرها شيعي مثل سجاد تقي، أو علي البطيحي أو جاسم محمد جعفر، كل هذه الأسماء إلى اسم شخص مدلس واحد، يظهر نفسه حريص على شيعة العراق وليل نهار يشتم ويسب ويشوه سمعة الشيعة، وكان ايضا كاتب إسرائيلي من أصل عراقي اسمه ألون بن مئير يكتب بصحيفة صوت العراق، صدقوني الرجل كانت مواقفه افضل من الكثير من الكتاب الذين يكتبون في أسماء مستعارة، أو من الكتاب الشيوعيين، يهاجم نتنياهو وترامب، هناك عقدة آيدولوجية لدى معظم الكتاب الشيوعين تجاه الشيعة، كلامي ليس كل الكتاب الشيوعيين لأنه هناك كتاب شيوعيين شرفاء، لكن اقصد الغالبية منهم الذين يكتبون بالصحف السعودية والاماراتية لكسب المال ويستخدموهم لشتم شيعة العراق وتشويه ومسخ العملية السياسية بالعراق، عدنان حسين كان يكتب بطرق قذرة بالصحف السعودية للاساءة إلى شيعة العراق وبقي على حالته الارتزاقية إلى أن مات قبل ثلاث سنوات.

نحن للأسف في وسط عالم منافق لا مكان للشرفاء، العجب العجب الكثيرين من الشعب اليهودي يرفضون عمليات قتل السوريين والعراقيين واللبنانيين وتجد الإعلام السعودي فرح إلى عمليات قصف وقتل مواطنين عرب ومسلمين في سوريا والعراق، الإعلامي الدورزي فيصل القاسم كان ليل نهار يرفع شعارات القومجية بقناة الجزيرة لتنفيذ الأهداف التي وكلت إليه من اسياده، وإذا به يتحول إلى اعلامي يمتهن الكذب وتزوير الحقائق، وخلال متابعاتي له تغمره الفرحة والسرور عندما يقوم الطيران الصهيوني في قصف عاصمة بلاده دمشق، أتذكر بعد سقوط نظام البعث كان فيصل القاسم احد الأبواق الماجورة التي تحرض على العنف والقتل بالعراق تنفيذا لأوامر السعودية وقطر، وكان يشاهد برنامجه الاسبوعي ملايين العرب، كنت إذا اقول لهم هذا الإعلامي فاقدا للمصداقية، لايصدقون، بعد أحداث الربيع غالبية العرب عرفوا فيصل القاسم كذاب ومفتري ومرتزق، الكذب ليس شيء بسيط يمكن الاستهانة به، فهو أساس الشرور، ورذيلة الرذائل، وهو يأتي في أشكال مختلفة ويتمثل في صور متنوعة، الحمد لله الإعلام البدوي الوهابي الخليجي جمع فيالق اعلامية ومعهم مؤسسة دينية وهابية تعتبر الكذب جهاد وعمل بطولي يرضي الله عز وجل.

نختم مقالنا في القول التالي،لو كانت العروبة تنطق، لتبرأت منكم يا أدعياء العروبة، ولو كان محمد ص موجودا بالحياة لتبرأ من نسبة عالية من السلف الطالح وليس الصالح، الذي حرق النسل والحرث، بل حتى عائلة محمد ص وأحفاده الحقيقيين لم يسلموا من اجرام هؤلاء المنافقين.

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

4/3/2023

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