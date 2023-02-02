عاجل : النائب المستقل مصطفى سند : وفد عراقي يجتمع مع الفيدرالي الامريكي في تركيا لمناقشة وضع الدولار
المقالات

مقالات أمُّ القرى..(( لهذا فهي ثورتنا ودولتنا))


ماجد الشويلي ||

 

مركز أفق للدراسات والتحليل السياسي

 

لأن الإنسانية كانت قد انعدمت على الصعيد السياسي ، حينما انقسم العالم الى معسكرين متنافسين على كل الصعد ،يتسابقان نحو امتلاك أكبر عدد ممكن من أسلحة الدمار الشامل التي بامكانها إبادة البشرية جمعاء دون واعز من ضمير أو دين .

وكان مقياس الحق والباطل والظلم والعدالة  حينها ، مرهون بالانتماء الى أحد هذين المعسكرين الشرقي أو الغربي.

فأنت على حق مادام الاتحاد السوفيتي أو أمريكا  أو أحدهما يراك على حق، وأنت مظلوم مادم قد دافع عنك أحدهما، وبحسب مصالحهما طبعا.

 ولأن الانسانية قد تجسدت في الثورة الاسلامية ، ونحن بشر ، فقد اعتبرناها ثورتنا ، وهي هكذا بالفعل.

ولأن العروبة كادت تفقد شرفها بعد أن تخلى حكامها عن فلسطين ، واستمرأًوا الذل والهوان ، ونكصوا حتى عن الدفاع عن أنفسهم ، وباتوا كالوحوش ينهش بعضهم بعضاً.

 والثورة الاسلامية جاءت لتنقذ شرف هذه الأمة ، وتقف الى جانبها في قضاياها المصيرية،

وأنا عربي فحتماً أشعر بأنها ثورتي

ولأني مسلم أعتقد بشمولية الاسلام وكماليته وقدرته الهائلة على مواكبة العصر ، وتلبية حاجات الفرد والمجتمع عبر منظومته التشريعية والفكرية والعقائدية ، ولاجل أن لايقال أن الاسلام  قد ركن في المتاحف، أو أنه أفيون الشعوب ، و عاجز عن مواكبة التطور الحاصل في حياة البشرية . وجاءت هذه الثورة لتثبت أنها عصرية بجذورها العقائدية الاسلامية الأصيلة ، فهي ثورتي.

ولأني من اتباع أهل البيت (ع) وقد كان التشيع  حينها يعيش على هامش الحياة السياسية ، ولم يكن له صوت في أروقة الأمم المتحدة ولا دوي في الاعلام العالمي.

وكان عرضة للتأويلات المتباينة يمينا وشمالاً لبيان كنهه وحقيقته، وجاءت هذه الثورة لتقدم الصورة الناصعة وتجلو غبار الزمن عن المعنى الحقيقي للشيعة ، وتعرف العالم

بعلوم أهل البيت (ع ) ومعارفهم وبركات اتباعهم . فحتما أنها ثورتي.

ولأن هذه الثورة قد أسست لدولة ، في زمن كان الحديث فيه عن تأسيس دولة منبثقة عن ثورة دون أن تستند للشرق أو الغرب ضرب من الخيال .

ولانني أبحث عن انموذجاً للدولة المستقلة،  ذات السيادة الحقيقية،

والتي تأخذ على عاتقها نصرة المستضعفين ، بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو الديني أو الايدلوجي . وهذا مافعلته ايران الاسلام ، فهي دولتي إذن

ولأن قائدها كان مرجعاً (الامام الخميني)من مراجع الدين العظام وهو بعقيدتي نائب للمهدي عج

فحتماً يلزمني اتباعه ونصرته والانتماء له  .

ولأن أهداف هذه الثورة والدولة وقيادتها وشعبها هي التمهيد لدولة المهدي عج وقيادته ، فاهدافها اهدافي ، وقيادتها قيادتي ، وشعبها شعبي.

 

ـــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حكومة السوداني بين الطموحات الشعبية والرغبات السياسية
العراق ضحية الصراع الدولي
ارتال الفاشنستات وصناعة التفاهة !؟
التُّهمَة: خُمَيْنيُّون..!!
في الذكرى ال٤٤ روح الله والفتح المبين ،،!
وقل إعملوا ..!
كُنا أموlتاً فأحيانا الامام الخميني
مقالات أمُّ القرى..(( لهذا فهي ثورتنا ودولتنا))
مائة يوم على تشكيل حكومة السيد السوداني..!  
حين يكون العلم في يد بائع الفجل ..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 48.19
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
د عيسى حبيب : خطوة جيدة حيث هناك خلل كبير يجب تغير كل طواقم المخمنين في العراق ومدراء الضرائب والمسؤلين فيها ...
الموضوع :
الضرائب تكشف عن خطته الجديدة لتعظيم الايرادات وتقليل "الروتين" في المحافظات
غسان عذاب : السلام عليك ياأم الكمر عباس ...
الموضوع :
السيدة ام البنين ومقام النفس المطمئنة
الانسان : اردوغان يعترض على حرق القران في السويد، ومتغاضي عن الملاهي والبارات الليلية في تركيا، أليست هذه تعارض ...
الموضوع :
بعد حادثة "حرق القرآن".. أردوغان يهدد بقرار "يصدم السويد"
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
بغداد : رحمه الله فقد كبير في ساحة البلاغة القرانية هنيئا له اذ كرس حياته لخدمة العلوم القرانية والابحاث ...
الموضوع :
العلامة الصغير في سطور
اريج : اخي الكاتب مقالك جميل ويعكس واقع الحال ليس في العراق فقط وانما في جميع الدول العربية وربما ...
الموضوع :
لا أمل فيهم ولا رجاء ...
HAYDER AL SAEDI : احسنت شيخنا الفاضل ...
الموضوع :
المساواة بين الجنسين
حسن الخالدي : ماحكم ترك الأرض بدون بناء لاكثر من سنه وبعدها تم البناء....الخمس هنا يكون في وقت شرائها ام ...
الموضوع :
إستفتاءات ... للمرجع الأعلى السيد السيستاني حول تجاوزات المواطنين للاراضي التابعة للـدولة وكذلك عن الخمس للأراضي الميتة
محمد غضبان : هذا الخبر ان صح بل ان تم فهو من أهم الاخبار التي تخدم العراق واكيد احبس انفاسي ...
الموضوع :
البجاري: التعاقد مع "سيمنز" سيحرر العراق من الهيمنة الامريكية على قطاع الطاقة
فيسبوك