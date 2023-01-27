أزمة الدولار في بعدها السياسي

ماجد الشويلي ||

· مركز أفق للدراسات والتحليل السياسي

قطعا ويقينا أن أمريكا ليست حريصة على اقتصاد العراق، ولا يهمها استقرار النظام النقدي فيه.

كيف وهي التي دمرت 10 آلاف منشأة حيوية إبان غزوها للبلاد في 2003.

بل هي حريصة كل الحرص على بقاء العراق رهينة لدوامة الأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية ، لما لها من أثر في ضمان هيمنتها عليه الى أمد بعيد.

وما تشديد الرقابة على مسارات الدولار في النظام المصرفي العراقي الا محاولة لاحكام السيطرة على هذا البلد أكثر فأكثر .

وليس هذا فحسب وانما هنالك جملة من المآرب التي تحاول الولايات المتحدة تحقيقها بهذا الشأن وهي كما يلي.

أولاً:- يعتبر العراق هو الحلقة الأضعف بالنسبة للولايات المتحدة والحقل الأكثر صلاحية وأهمية لتطبيق تجاربها عليه.

خاصة في المجال الاقتصادي نظراً لايداع العراق لأمواله في الاحتياطي الفيدرالي الامريكي بحجة حمايتها من الدائنين.

ثانياً :- إن نجاح الولايات المتحدة بإحكام قبضتها على الدولار في الساحة العراقية سيشجعها لاعمام هذه التجربة على البلدان الأخرى

ثالثاً:- اجراءات البنك الفيدرالي الامريكي في العراق هو خطوة تكميلية لانضمام العراق لمشروع الشام الجديد وضمان تدفق نفط البصرة الى خليج العقبة

رابعاً:- محاولة لتخويف الشركات العالمية الكبرى من الاستثمار في العراق أو اقامة اي مشروع لها فيه واعتباره وقفا على أمريكا وحدها.

خامساً:-محاولة لارغام العراق على التفاوض مع أمريكا وقطع الطريق على ايداع امواله في بنوك الدول الاخرى.

فقد تسرب أن هناك مفاوضات سرية بين البلدين حول هذا الموضوع

سادسا:- ياتي هذا الاجراء كخطوة استباقية لمنع الاوربيين من التوجه الى العراق لتعويض الغاز الروسي المحظور عليها واستمرارها باستيراد الغاز المسال من أمريكا باسعار مضاعفة.

سابعاً:- عزل العراق عن محور المقاومة وخاصة ايران وسوريا.

ثامناً:- ضمان عدم قدرة العراق على الالتحاق بطريق الحرير

تاسعا:- الضغط على حكومة الاطار التنسيقي لارغامها على الامتثال للاملاءات الامريكية واجبارها على قبول تواجدها العسكري

عاشراً:- ونظرا لكون البنك الفيدرالي الامريكي مملوك لشخصيات

يهودية صهيونية كما هو المشهور فإن هذا الامر ياتي في اطار تمكين الكيان الصهيوني من احكام سيطرته على العراق ولبنان في آن واحد

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