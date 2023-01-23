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اطلالة شهر رجب خير وبركة


مانع  الزاملي  ||

 

الليلة يطل علينا شهر رجب الاصب الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا إن رجب شهرالله الاصم ، وهو شهرعظيم ، وانما سمي بالاصم لأنه لايقارنه شهر من الشهورحرمة وفضلاعند الله تبارك وتعالى .

وكان اهل الجاهليةيعظمونه  ، فلما جاء الاسلام لم يزدد الا تعظيما وفضلا.

ومن اسباب شرف هذا الشهر ، انه من الاشهرالحرم ، وانه من مواسم الدعاء.

كان هذا الشهر معروفا في ايام الجاهلية ينتظره الناس لحوائجهم . وفي الاسلام صار معروفا بشهر أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والسلام، ، كما ان شهر شعبان هو شهررسول الله محمد صلى الله عليه وآلهً، وان شهر رمضان شهر الله جل علاه.

وعن النبي صلى الله عليه وآله انه قال : ان الله تبارك وتعالى اختار من الكلام اربعة ، ومن الملائكة اربعة ، ومن الانبياء اربعة ، ومن الصديقين اربعة، ومن الشهداء اربعة ، ومن النساء اربعا ، ومن الايام اربعا ، ومن البقاع اربعا ..

واما خيرته من الانبياء ( ابراهيم خليلا ، وموسى كليما ،وعيسى روحا ،ومحمد حبيبا .

واما خيرته من الصديقين فيوسف الصديق وحبيب النجار ومؤمن آل فرعون ، وعلي بن ابي طالب .

واما خيرته من الشهداء؛ فيحيى بن زكريا ،وجرجيس النبي ، وحمزة بن عبدالمطلب ، وجعفر الطيار .

واما خيرته من النساء: فمريم بنت عمران ،وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون ، وفاطمة الزهراء   وخديجة بنت خويلد الاسدي

واما خيرته من الشهور : فرجب ، وذو القعدة ،وذوالحجة ، والمحرم وهي الاربع الحرم

ومن حيث الشرف تبلغ الاشهر الثلاثة ؛ رجب وشعبان وشهر رمضان الغاية القصوى .

عن الامام ابي الحسن عليه السلام قال ؛ رجب شهر في الجنة ، اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل ، من صام يوما من رجب سقاه الله من ذلك النهر .

وعن رسول الله ( ان الله تعالى نصب في السماء السابعة ملكا يقال له الداعي فأذا دخل شهر رجب ينادي في كل ليلة الى الصباح ( طوبى للذاكرين ،طوبى للطائعين ، يقول الله تعالى ، انا جليس من جالسني ، ومطيع من اطاعني وغافر لمن استغفرني ، الشهر شهري والعبد عبدي والرحمة رحمتي ، فمن دعاني في هذا الشهر اجبته ، ومن سألني اعطيته ، ومن استهداني هديته ، وجعلت هذا الشهر حبلا بيني وبين عبادي ، فمن اعتصم به وصل الي، نسال الله ان يجعلنا من الرجبيين الذاكرين العابدين الشاكرين

والصلاة الزاكيات تروح وتغدو على محمد وآله الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين .

 

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