أزمة الدولار..

محمد البدر ||
قبل أن نكتب حرفاً واحد، أو ننطق بكلمة عن موضوع "إعادة" سعر الصرف للرقم السابق، علينا أن نضع امامنا هذه الأسئلة والحقائق، وندع لغة الأرقام هي من تتكلم ثم نكتب.
1- ماهي السلعة الرئيسة التي نعتمد عليها للحصول على الدولار؟؟.
2- كم برميل نفط نصدر في الشهر؟؟.
3- ماهي المبالغ العائدة من تصدير النفط شهرياً؟؟.
4- كم تبلغ كمية المبالغ في الفقرة 3 حين نحولها إلى دينار عراقي، بسعر الصرف السابق وهو 120 دينار للدولار الواحد؟؟.
5- ما هو مقدار التزامات الدولة الشهرية من رواتب وصرفيات؟؟.
6- في حال إعادة سعر الصرف إلى السابق، فهل تكفي الأموال في الفقرة 4 لتغطية التزامات الدولة في الفقرة 5 أم لا؟؟
7- في حال إن الأموال في الفقرة 4 لا تغطي التزامات الدولة الشهرية، هل هناك بديل "واقعي وعملي" آخر غير الآتي:
أ- تسريح مئات آلاف الموظفين لتقليل التزامات الدولة المالية.
ب- البقاء على عدد الموظفين مع تخفيض رواتبهم.
ج- الاقتراض من الداخل والخارج لسداد الرواتب.
د- طبع العملة بدون تغطيتها بالدولار والقبول بتضخم الأسعار.
هـ- رفع سعر الصرف للحصول على أكبر كمية دينار من البنك المركزي العراقي.
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