أزمة الدولار..

محمد البدر ||

قبل أن نكتب حرفاً واحد، أو ننطق بكلمة عن موضوع "إعادة" سعر الصرف للرقم السابق، علينا أن نضع امامنا هذه الأسئلة والحقائق، وندع لغة الأرقام هي من تتكلم ثم نكتب.

1- ماهي السلعة الرئيسة التي نعتمد عليها للحصول على الدولار؟؟.

2- كم برميل نفط نصدر في الشهر؟؟.

3- ماهي المبالغ العائدة من تصدير النفط شهرياً؟؟.

4- كم تبلغ كمية المبالغ في الفقرة 3 حين نحولها إلى دينار عراقي، بسعر الصرف السابق وهو 120 دينار للدولار الواحد؟؟.

5- ما هو مقدار التزامات الدولة الشهرية من رواتب وصرفيات؟؟.

6- في حال إعادة سعر الصرف إلى السابق، فهل تكفي الأموال في الفقرة 4 لتغطية التزامات الدولة في الفقرة 5 أم لا؟؟

7- في حال إن الأموال في الفقرة 4 لا تغطي التزامات الدولة الشهرية، هل هناك بديل "واقعي وعملي" آخر غير الآتي:

أ- تسريح مئات آلاف الموظفين لتقليل التزامات الدولة المالية.

ب- البقاء على عدد الموظفين مع تخفيض رواتبهم.

ج- الاقتراض من الداخل والخارج لسداد الرواتب.

د- طبع العملة بدون تغطيتها بالدولار والقبول بتضخم الأسعار.

هـ- رفع سعر الصرف للحصول على أكبر كمية دينار من البنك المركزي العراقي.

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