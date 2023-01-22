المقالات

أزمة الدولار..


محمد البدر ||

 

قبل أن نكتب حرفاً واحد، أو ننطق بكلمة عن موضوع "إعادة" سعر الصرف للرقم السابق، علينا أن نضع امامنا هذه الأسئلة والحقائق، وندع لغة الأرقام هي من تتكلم ثم نكتب.

1- ماهي السلعة الرئيسة التي نعتمد عليها للحصول على الدولار؟؟.

2- كم برميل نفط نصدر في الشهر؟؟.

3-  ماهي المبالغ العائدة من تصدير النفط شهرياً؟؟.

4- كم تبلغ كمية المبالغ في الفقرة 3 حين نحولها إلى دينار عراقي، بسعر الصرف السابق وهو 120 دينار للدولار الواحد؟؟.

5- ما هو مقدار التزامات الدولة الشهرية من رواتب وصرفيات؟؟.

6- في حال إعادة سعر الصرف إلى السابق، فهل تكفي الأموال في الفقرة 4 لتغطية التزامات الدولة في الفقرة 5 أم لا؟؟

7- في حال إن الأموال في الفقرة 4 لا تغطي التزامات الدولة الشهرية، هل هناك بديل "واقعي وعملي" آخر غير الآتي:

أ- تسريح مئات آلاف الموظفين لتقليل التزامات الدولة المالية.

ب- البقاء على عدد الموظفين مع تخفيض رواتبهم.

ج- الاقتراض من الداخل والخارج لسداد الرواتب.

د- طبع العملة بدون تغطيتها بالدولار والقبول بتضخم الأسعار.

هـ- رفع سعر الصرف للحصول على أكبر كمية دينار من البنك المركزي العراقي.

 

ــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صنعة عراقية..!
الأزمة الاقتصادية في زمن الغيبة  
تعددت الاسباب والدولار صاعد
دول الناتو تمهّد للانسحاب من المشاركة في الحرب ضد روسيا .. ولافروف يناشد من أجل فلسطين
خيمة وطن
الدروب التي تعبدها الدماء
كلمة الى الشباب..
باقر الحكيم جوهر المقاومة
عوامل نجاح دورة كاس الخليج العربي بدورتها {25}
قيامة وخلاص العراق _ثورة ضد الاحتلال
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 49
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابراهيم الاعرجي : عزيزي صاحب المقال اتفق معك بان الايفادات معطلة على منتسبي الجامعات العراقية، لكن اصحح المعلومة، وانا استاذ ...
الموضوع :
لماذا الايفادات ممنوعة عن موظفي الجامعات؟
ر. ح : ماذا أُحدِّثُ عن صنعاء ياأبَتِ... لستُ رياضياً ولامحبا للرياضة، لكني كنت من المتابعين لمباراة الفريق العراقي مع ...
الموضوع :
سأغرد خارج السرب..!
علي : السلام عليكم في رأي من الواجب أولا بناء مطار جديد لأنه واجهة للمسافرين ونحن نحتاج طيران مباشر ...
الموضوع :
السوداني: نسعى لفتح خط طيران مباشر مع ألمانيا وتسهيلات استثمارية لشركاتها
ابو علي : السلام عليكم صدقتم في مقالكم هذا و كنت أمس افكر في الموضوع الذي تفضلتم بتوضيحه . سئل ...
الموضوع :
اللا استقرار في رئاسة شبكة الاعلام
ابو حسنين : المعلوم عن الضايفه والكرم من شيم وصفاة العرب لاكن ان تكون بالاطار الشرعي والعرف العربي للمحتاج وابن ...
الموضوع :
خليجي ٢٥ ضيافة حسينية
جاسم عيدان جابر : أعظم الله أجورنا وأجوركم وأحسن الله عزائنا وعزائكم بذكرى وفاة أم البنين رضوان الله عليها رزقنا الله ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
عقيل باسم : نحنو صامدون ولن نقع في فخكم يا امركا ...
الموضوع :
رئيس مركز: اميركا لن تترك العراق حراً إزاء الاتفاقية الصينية
Jaas Ammf : اجدت استاذنا الفاضل ...
الموضوع :
الانتهازية،،سلاح الاقزام
Jaas Ammf : احسنتم ووفقتم ...
الموضوع :
خليجي 25 على الابواب
جعلها الله سنة خير وعافية على حضرتكم : بارك الله فيك ...
الموضوع :
سنة ميلادية جديدة وطموحات تنتظر التحقق.
فيسبوك