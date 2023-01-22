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الاتفاقية الصينية وطريق الحرير وفائدة العراق منها..


علي الزبيدي ||

 

س/ماهي الاتفاقية الصينية؟

ج/الاتفاقية الصينية تعتمد على محورين..

المحور الأول (الأهم) طريق الحرير العالمي راح يربط ٦٥ دولة بر وبحر من خلال المؤانى وسكك الحديد.. بأكمال أنشاء ميناء  الفاو الكبير راح يكون العراق مركز (طريق الحرير) الذي تعمل عليه  الصين  لربط أوروبا بأسيا.. بعد  أكمال الفاو يتم تنفيذ  القناة الجافة  لربط ميناء الفاو بتركيا ، وليكمل بذلك خط ربط من الصين  الى باكستان ، وميناء الفاو بحريا ، والى أوروبا سككيا.

·        المحور الثاني من الاتفاق (النفط مقابل الأعمار لبناء الداخل العراقي)

يعني الصين تبني مدارس ومجمعات سكنية ومستشفيات وبنى تحتية ومترو ومولات ومجمعات تجارية ومدن ذكية ومطارات ومصانع اجهزة كهربائية ومعامل ومشاريع استراتيجية مقابل النفط.

المحور الأول طريق الحرير هنا المعضلة واغلب الخلافات عليه لأن شركة دايو الي لازمته مملوكة لشركة جنرال موتورز الأمريكية منذ عام ٢٠٠٢ وتعيق اكمال المشروع لصالح أمريكا لأسباب

الحكومة الأمريكية تهدد الصين بسبب طريق الحرير بالحرب لأن منا ل ٨ سنوات الصين راح تتزعم العالم اقتصاديا هنا الخلاف.. شلون انطي الميناء لشركة دايو المملوكة لأمريكا؟!!!! أكيد راح تعطل انجاز ميناء الفاو الكبير حته تعطل الالتحاق بطريق الحرير..

س/ ماهي فائدة العراق من مشروع الفاو-الحرير؟

ج/ تنفيذ طريق  الحرير عبر  العراق راح يوفر آلاف الوظائف ومردود أقتصادي  كبيرا للبلد ، يوازي أيرادات  النفط المالية وهو مرتبط بأنجاز ميناء الفاو الكبير.

س/ليش نريد الصين تكمل المشروع دون غيرها؟

ج/ الصين عرضت على العراق اكمال مشروع الفاو بسنتين والدفع يكون على مدى ١٥ سنة ويقبلون يستلمون نفط بدلاً عن المال.. اما الشركة الكورية الي مملوكة لأمريكا تشترط دفع العراق المال بشكل مباشر.. كيف يدفع العراق المال وسط مافيات الفساد التابعة للأحزاب!

 كيف ندفع المال واحنه رواتب موظفينا بالدين والقروض!!!!

س/ هل الاتفاقية الصينية ستعالج الفساد؟ وكيف؟

ستساهم كثيراً في انخفاض معدل الفساد في العراق، لاننا سنسلم النفط الى الحكومة الصينية والحكومة الصينية بدورها ستدفع للشركات الصينية مبالغ المشاريع التي تنجرها الشركات الصينية في العراق.

مع وافر التحية والتقدير

 

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