د. محمد ابو النواعير ||

سويت استبيان شفوي.

سألت ١٢٠ شخصا متزوجا ممن اعرفهم عن صداقة وممن اعرفهم معرفة سطحية، وممن لا اعرفهم ولكنني استدرجتهم بحلو الكلام.

استغرق الاستبيان مني ٣ اشهر.

استهدفت كل طبقات المجتمع من شتى الانواع، من صاحب البسطية الى سائق الستوتة، الى العامل، الى التاجر، الى الاكاديمي.

مضمون السؤال:

(هل ان حياتك الزوجيه، قد حققت لك الاكتفاء الجنسي الذي رسمه الله تعالى لنا في مشروع الزواج).؟

١٠٢ شخص منهم اجابني بسرعة وبشكل قاطع : لا، ابدا.

١٠ اشخاص حاولو اللف والدوران والتفذلك والتمخرط (حشاكم)، ولكنني فهمت الجواب من فحوى كلامهم : (لا).

٨ اشخاص، قالو نعم، على حذر ووجل وتوجس.

عندها، ادركت عظيم حكمة الله تعالى في تشريعنا الاسلامي، الذي (حثنا) فيه على تعدد الزوجات، واعطانا من نبيه ص وآل بيته الكرام ع، والصحابة الموالين، والتابعين للنبي وآله بإحسان، كأفضل نموذج نقتدي به .

والسلام .

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