د. محمد ابو النواعير ||
سويت استبيان شفوي.
سألت ١٢٠ شخصا متزوجا ممن اعرفهم عن صداقة وممن اعرفهم معرفة سطحية، وممن لا اعرفهم ولكنني استدرجتهم بحلو الكلام.
استغرق الاستبيان مني ٣ اشهر.
استهدفت كل طبقات المجتمع من شتى الانواع، من صاحب البسطية الى سائق الستوتة، الى العامل، الى التاجر، الى الاكاديمي.
مضمون السؤال:
(هل ان حياتك الزوجيه، قد حققت لك الاكتفاء الجنسي الذي رسمه الله تعالى لنا في مشروع الزواج).؟
١٠٢ شخص منهم اجابني بسرعة وبشكل قاطع : لا، ابدا.
١٠ اشخاص حاولو اللف والدوران والتفذلك والتمخرط (حشاكم)، ولكنني فهمت الجواب من فحوى كلامهم : (لا).
٨ اشخاص، قالو نعم، على حذر ووجل وتوجس.
عندها، ادركت عظيم حكمة الله تعالى في تشريعنا الاسلامي، الذي (حثنا) فيه على تعدد الزوجات، واعطانا من نبيه ص وآل بيته الكرام ع، والصحابة الموالين، والتابعين للنبي وآله بإحسان، كأفضل نموذج نقتدي به .
والسلام .
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