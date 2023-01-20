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قالوا في خليجي ٢٥ وقلنا


ماجد الشويلي ||

 

مركز أفق للدراسات والتحليل السياسي

 

💢 لم يكن العراق مبتعداً عن أشقائه العرب ، ولم يكن يضمر لهم أي ضغينة أو حقد معين ، حتى يقال بأن خليجي قربت بين العراق واشقائه العرب.

💢 ولم يغلق العراق بابه بوجه أحد حتى يقول العرب في خليجي ٢٥ كنا محرومين من زيارته.

بل حكوماتكم هي من حرمتكم زيارته.

💢 ولم تكن للعراق صورة بشعة حتى يقال لقد رأينا صورة العراق البهية المشرقة وإنما شوهها الإعلام العربي الرسمي

💢 ولم يتدهور الوضع الأمني في العراق بعد ٢٠٠٣ إلا بفعل الحكومات العربية حتى يقال ان الشعوب العربية جاءت بعد أن استشعرت إستتباب الوضع الأمني في البلد وكأن العراقيين هم من جلبوا الإرهاب أو وجهوا له الدعوة

💢 لم يكن العراق بلداً بدوياً حتى يقال لقد شاهدنا في البصرة العمران والجمال والحضارة

وكأن الشيخ زايد لم يقل في ١٩٧١ سأجعل الإمارات مثل البصرة

💢 ولم يكن العراق بلداً  أعجمياً حتى يقال لقد شاهدنا خصال العروبة وكرمها في الشعب البصري

 وقد كان حامي البوابة الشرقية للأمة العربية بحسب الإعلام الخليجي أيام دفعوا بصدام لحرب الجمهورية الإسلامية

💢 لم يكن العراقي فقيراً حتى يقال في خليجي ٢٥ لقد رأينا خيرات أهل العراق وقد كان عمر بن الخطاب ينادي الكوفة أيام خلافته

((أيتها الكوفة جزاك الله عن المسلمين خير الجزاء فإنكِ تكفين مئونتكِ وتمدين الأمصار))

💢 ولم يكن العراق بخيلاً يوماً ما حتى يقول خليجي ٢٥ ،لقد أبهرنا كرم العراقيين  وهم يشاهدون معجزة الكرم والسخاء في زيارة الأربعين

 

العراق قائم بذاته

 

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قالوا في خليجي ٢٥ وقلنا
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