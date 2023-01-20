ما هكذا الظن ... سيدي الرئيس السوداني .

عباس الاعرجي ||

هل تعلم ياسيدي الرئيس ، أن إبتسامتك الجميلة يوم امس ، كانت ترافقها آلاف الاطنان من قطرات الدموع ، على ما فعله الدولار بالفقراء ، هذا المارد المخيف الذي جثم على الصدور ، وسرق بوحشية بسمة الام وأطفالها ، وبدون خشسيتاً من احد .

كنا نتمنى ان نرى علامات الشحوب والامتعاض ، قد رسمت خطوطها على وجهك المنير ، وأخذت حصتها كباقي الحصص .

عفوا وعذرا سيدي يا بن الشهيد ويا بن الاكارم ، الفقر لايرحم واخذ ينازل ويصارع رجالات القوم ، بسلب خزينهم التراثي والعقائدي ، والتلاعب بقواميس القيم ومبادئ العفة والشرف ، فضلا أنَّ إرتفاع هذا الهول ، سيفتح شهية المقابر على مصراعيها لاستقبال الوافدين الجدد وبكثرة ..

النصر والفوز الحقيقي الذي تنشده الامة ، هو كسر شوكة الذين يرقصون وبطرب على جراحات البؤساء من ابناء جلدتك يا أيها الزعيم.

النصر والفوز الحقيقي ، هو فصم ظهر الذين يتلاعبون بسعر صرف الدولار ، الذين جعلوا سد الرمق بقرص الرغيف أغلى الامنيات .

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