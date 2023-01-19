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خليجي 25 : الكرم والبصيرة هويتنا


حسين أحمد الحسيني ||

 

يقول الامام علي بن الحسين السجاد عليه السلام في رسالته :  "وأما حقّ جارك فحفظه غائبا وإكرامه شاهدا ونصرته إذا كان مظلوما "

على طاري تفضيلات الحضن العربي

على اخوة العقيدة (جمهورية الإسلام)

بسبب دعمهم بكأس الخليج في البصرة

نگلهم هالچم حچايه

هنالك فرق بين من زارنا والديار مخيفة

والذي زارنا والديار امان !!

الاخ الإيراني زار العراق في وقت الشدة

من چانت الديار (مخيفة) لينقذها من قوئ الظلام

أما العربي زارنا بوقت الرفاهة

من صارت الديار (امان) بدعم من الأخوة في الجمهورية الإسلامية

الاخ الإيراني زارنا انطانه (دم وسلاح وقادة رفعوا راية الإسلام المحمدي الأصيل) وبذاك الوقت كان العربي والخليجي  ياخذ منه (دم وشباب) بالانتحارية والمفخخات والقتل على الهوية!

وتردونه نفضل الي تركنه بوقت الشدة

على الي ركضلي بالشدة !!

هيهات ماذلك فعال ديننا

مع ذلك نحن نحترم الضيف ونرحب به في بلاد الحسين عليه السلام عملاً بقيمنا الإسلامية الاصيلة.

 

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