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الأعلام وصحوة الضمير ..!


سامي التميمي ||

 

كنا نحاول عبثاً الهروب للعمل والأمل بالخلاص ، نطرق أبواب السفارات العربية والأجنبية في التسعينيات ، وكان الجميع يغلق بابه بمجرد سماعة كلمة عراقي أو  رؤية الجواز العراقي .

لم تكن في حقائبنا سوى الأحلام والأمال هاربين من جحيم الحروب العبثية ، من حصار طويل فتك بالأخضر واليابس ، نتكلم بصوت عال ، ونقول ليس ذنبنا بل ذنب الحكام الظلمة ، لم بكن أحد يصدقنا ، بل أوصدوا جميع الأبواب والنوافذ وصاروا ينظرون لنا من بعيد ، من فوق الحواجز والأسلاك والشائكة ، من على شاشات التفاز والمذياع ، ويحصوّن  تساقط الجرحى والمرضى والقتلى والجياع .

الأعلامي العربي الخليجي الأصيل

يعقوب السعدي  . قال كلمته في تلك الأيام في بطولة خليجي البصرة 25  ، وأستطاع أن يخرج من صمته ويقول مالم يستطع قوله أو البوح به كل رؤساء وملوك وأمراء وسلاطين ووزراء العرب .  بل حتى الأعلاميون والمثقفون العرب .

الأعلام والصحافة والتثقيف الممنهج الأصفر والحاقد حاول طمس وتزوير وتلفيق والأساءة الى هوية وسمعة ومجد وتاريخ العراق  وشعبه ، ولكن هيهات يقول الله في كتابه العزيز :

بسم الله الرحمن الرحيم .

( يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ )

صدق الله العلي العظيم .

تمنياتنا أن تكون تلك الصحوة من النوم ومن ذلك السباة العميق ،  هي صحوة للضمير  ، هي ثورة وجدانية حقيقية ، لمعرفة الحقائق وتجاوز الأخطاء  ، ماذا جنينا من النزاعات والتهميش والأقصاء وسياسة المحاور والتكتل ،  ماذا جنينا من سياسة الحصار والتجويع للشعوب ، وموت الأطفال والمرضى .

والتشبث  الأعمى  بمقولة أن لم تكن معي يعني أنت ضدي . ( وأنا وأبن عمي ضد الغريب مهما كان الأمر ) .

أن الله بعث لنا الكتب والرسل والأنبياء ، ليبينوا لنا الحق ، وعلينا أتباعه ، والباطل وعلينا تجنبه  ، علينا أحترام بعضنا البعض ومعرفة بأن لكل منا خصوصياته ، محبته  ، دينه وطائفته وعرقه وتوجهاته وميوله وأحلامه وآماله وتطلعاته . أنت لاتستطيع أن تجبرني بأن أكون نسخة منك أو شبيهاً لك . خلقنا الله مختلفون في الكثير من الخصائص والمزايا وفي ذلك الأختلاف رحمة وليس نقمة ، علينا تقبل الأمر وتفهمه.

هناك  الكثير من الأمور تقربنا الى بعضنا وتجعل منا قوة حقيقية ، لو تمكنا من معرفتها وتقديرها وأستغلالها .

نحتاج الى أعلام وصحافة وكتاب ومثقفون يكتبون ويقولون الحق وينشرون الحقيقة .

فيما مضى كان صعباً ، خسرنا الكثير من البشر بين تشريد وتعذيب وسجون وقتل وحروب ، ناهيك عن الجهد والوقت والثروات والأموال ،

أستطاعت أمريكا وأسرائيل وبعض دول الغرب ومخابراتها ، أن تجر المنطقة الى صراعات منها دينية وطائفية وعرقية ، وأستطاعت أيضاً أن تكرّهنا ببعضنا البعض وتوهمنا بأعداء وهميين من داخل مجتمعاتنا العربية والأقليمية وبحجج وأباطيل كثيرة .

ونتيجة لذلك تفككت الأواصر واللحمة العربية ، وصارت أغلب البلدان العربية ، تعيش معاناة وحرمان وتنزف وتئن من أوجاع الفتن والنزاعات ، بمايسمى ( الربيع العربي ) وهو جزء من المخطط البغيض لنسف الوطن العربي من الداخل وعن طريق الأعلام والسوشيل ميديا الحديثة الموجهة من الخارج وعن طريق عملاء لها في الداخل .

نحتاج الى تشخيص الأخطاء السابقة ومعرفة أسبابها ومسبباتها ، وتنطيم وهيكلة أوضاعنا ومن ثم تقوية القوي ومد يد العون للضعيف لكي بنهض ، نحتاج الى تقوية جميع مؤسساتنا الأدارية والأعلاميةوالسياسية والأقتصادية والصناعية  ،  وهذا ماعملت علية الدول الأوروبية في سياساتها أتجاه بعضها البعض.

 

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