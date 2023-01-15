تفكير الحكماء..!

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

يعتقد الكثيرين من الناس، أن الشخص الحكيم رجل فضائي وليس من جنس البشر العادي، والكثير من الناس يعتقد أن الحكيم يغلب على شعر رأسه الشعر الأبيض، الشخص الحكيم هو شخص من بيننا استفاد من تجارب حياته العملية ودراس مصادر الحكمة والمعرفة، هناك حكيم ممن يتولون قيادة وزعامة دول وشعوب، وهناك حكيم في مجال الفلسفة أمثال سقراط، وهناك حكيم يجمع مابين الدين والمعرفة أمثال الحكيم الفيلسوف الشهيد مرتضى المطهري، الحكيم من الساسة والقادة يتعامل بحكمة في التعامل مع المتغيرات على المستوى الداخلي والاقليمي والعالمي، نحن عندما ولدنا وتربينا في بيوتنا ودرسنا في المدارس وصلتنا اخبار الحضارات القديمة من خلال القصص المتعلقة بالسماحة والشجاعة، نحن لم نرى رسول الله محمد ص ولم نرى الإمام علي بن أبي طالب ع لكن وصلتنا قيمهم ومآثرهم وحثهم الناس على العلم والمعرفة والتعاون، قرأنا عن بطولة الإمام علي ع عندما هرب صحابة رسول الله ص في معركة احد وكيف ثبت علي بن أبي طالب ع وهزم جموع قوى قريش التي إرادة قتل رسول الله ص والقضاء على الدين الإسلامي في مهده، وصلتنا كلمة الإمام علي ع بالقول أن الخلق أما اخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، وصلتنا قصص عن حضارات السومريين والبابليين وحصارات الرومان والفرس والهندوس.

الحكمة هي عصارة التجارب الحياتية وافراز للحوادث والنوازل وإلهام بعد تفكير وتدبر للأمور، والحكمة هي نتيجة قناعة راسخة، فهي “ضالة المؤمن، حيث وجدها فهو أحق بها”. والله عز وجل: ﴿يُؤْتِي الحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ﴾ (البقرة: 269)،

لذلك الحكمة تمتاز بأنها مزيج ما بين المعرفة والخبرة والفهم العميق للتسامح والتوازن، وتمتاز الحكمة كونها شاملة لكل الخبرات الإنسانيّة التي تم التعرف عليها منذ القدم.

الحكيم يكون هادىء في الظروف العصيبة، لذلك الحكيم عندما يتعرض لموقف خطر يستطيع أن ينحي أمام العاصفة لمواجهة الأمر الطارىء، وإعادة النظر في كيفية مواجهة الأمر الطارىء وتجاوزه.

أما الغير حكيم يكون ساذج وجاهل يضيع الفرص، يكرر أخطاء الساسة الذين سبقوه وسقطوا في مزبلة التاريخ، لذلك يكون لدى هذا الصنف الجاهل عقل ناقص جامد ويفكر بشكل عاطفي، يكون السلوك الشخصي السيء هو المهيمن على القرارات، أفكار الجاهل عاطفية يفكر بالصباح عكس تفكير الظهر والليل، قراراته وتفكيره يتناقض مع العقل والمنطق، يبني معلوماته على معلومات خاطئة ومشوهة لانمت إلى الحقيقة بشيء.

الفرق بين الحكيم والجاهل، أن الحكيم يناقش في الرأي والجاهل يجادل في الحقائق للتغطية على الحقائق التاريخية الواضحة من خلال إثارة الشكوك و الشبهات والأكاذيب، الإمام علي بن أبي طالب ع استاذ البلاغة وشيخ الموحدين ومؤسس حقوق الانسان والعدالة من خلال المساواة التي تشمل المسلم والغير مسلم، في احد الأقوال التي قالها الأمام علي بن أبي طالب ع، ما غلبني إلا جاهل.

عندما تذهب إلى دول الشرق الأوسط وبالتحديد دول البداوة تجد في مكتباتهم مختلف أنواع كتب الكراهية والتكفير والقتل والبغضاء، وتجد أيضا كتب تتحدث عن التفكير السليم والعقل السليم، لكنها كتب تتبع أسلوب التدليس والكذب والنفاق، بل مؤلفوا هذه الكتب شخصيات متطرفة تكفيرية لحد النخاع، الخلل بعقليات هؤلاء وبالانظمة المتخلفة التي نصبها الاستعمار لخدمة مصالح الاستعمار وليس لخدمة ابناء شعوب تلك الدول التي رسم حدودها المنتصرون بالحرب العالمية الأولى التي رسمت لنا دول وحدود الشرق الأوسط الحالية، التي تقصد الاستعمار بجعلها دول فاشلة تعاني من صراعات قومية ومذهبية مستدامة، تجد هؤلاء الكتاب يركزون على إثارة المشاعر لتحفيز جمهور معين إلى التفكير بطريقة محددة في محاربة مكون أو دين أو مذهب معين وتشويه سمعتهم بالباطل، التفكير السليم لاوجود له في دول البداوة، لأن وجود التفكير السليم يعني الناس لاتصدق واكاذيب عملاء الاستعمار.

لذلك لا انفتاح ولا حداثة ولا ديمقراطية مع الفكر الوهابي والدول البدوية الناشره لهذا الفكر الظلامي، على سبيل المثال في مواقع التواصل الاجتماعي، رجل دين وهابي كتب عن أسباب العاصفة الثلجية التي ضربت أجزاء كبيرة من الولايات المتحدة كان بسبب توقيع جو بايدن حول المثليين الجنسين، واستند في أقواله لوقوعها في نفس توقيت توقيع بايدن على القانون، مع العلم الكوارث الطبيعية ضريت بلدان إسلامية وخلفت عشرات آلاف القتلى بسبب الفيضانات التي شردت ملايين الناس وبقوا بدون بيوت، لذلك وجود هؤلاء المتخلفين ومعهم دولهم الناشرة لهذا التفكير الساذج يثبت أن العقلية الفكرية لهؤلاء البدو مضطربة ولاتستطيع التفكير بشكل سليم وسوي.

حثالات البعث وهابي يعرضون صور للزمن الجميل بحقبة حكمهم البائس ويحاولون خداع الشباب أن حقبة حكمهم كانت جميلة وكانت المصانع الحكومية تنتج كل شيء، وتناسى هؤلاء كان حتى البيض بالسوق مفقود، وعندما تريد السفر من مدينة عراقية لمدينة اخرى، تأتي سيارة نقل ٢١ راكب يهجم عليها مائتين شخص، بكل مدينة تجد ملعب كرة قدم من حقبة نظام الزعيم الخالد عبدالكريم قاسم، رغم الإرهاب والقتل والهجوم الإرهابي الذي احضرته لنا دول الجوار الوهابي مثل السعودية والاردن وتركيا وبفترة من الزمن سوريا، ورغم التمويل السعودي والقطري والاماراتي إلى المجاميع الإرهابية لكنهم فشلوا، والان بالعراق هناك إنجازات عمرانية كثيرة مثل بناء مرافق عمارانية ومصانع للقطاع الخاص ممتازة ورائعة، لكن إعلام فلول البعث وهابي يركز على نقل السلبيات فقط، انا لست مدافع عن هؤلاء الساسة السذج الذين قربوا واجهات عصابات البعث وهابي واعطوهم أرقى الرتب والمناصب والوظائف، كان يفترض تقريب القوى السنية المؤمنة بالعيش المشترك فهم الأولى بالدعم.

التنمية بالدول العربية دون الصفر، عشت بدول الخليج كسجين لكن كنت أشاهد حتى شركات التنظيف وتشغيل محطات الديزل الكهربائية تديرها شركات اجنبية، حتى الطعام بالجيش السعودية تعمله شركات اجنبية، ادامة العجلات وهي أبسط شيء أيضا تقوم به شركات امريكية، أحلى شيء كنت واقف بجانب ضابط سعودي قال إلى أحد الجنود هل وصل عامل البريد، خلال لحظات وصل موظف يرتدي ملابس بريد حامل كتب رسمية صادرة من وزارة الدفاع السعودية، سألته، قال لي البريد عندنا من مسؤولية البريد التابع لوزارة النقل، تكلموا عن وصول مهندسين، وإذا بهم مدنيين، بقيت صافن، سألني وش بيك ياشيخ، انتم كيف تديرون الوضع، قلت له بكل وحدة عسكرية يوجد قلم مسؤول عن البريد، وفي كل فرقة عسكرية توجد كتيبة هندسة، بكل الأحوال نظام صدام الجرذ اهتم بالعسكر ليس حبا وإنما لزجهم في حروبه الخاسرة والتي كلفتنا ملايين الضحايا والمعاقين والأسرى، في حرب الكويت تم أسر أكثر من ثمانين الف ضابط وجندي عراقي، كانوا ينكرون ذلك، الان يوجد قرار في إعطاء رواتب تقاعدية إلى أسرى الخليج لأن صدام الجرذ طردهم بدون رواتب وياويل الزلمة الذي يفتح فمه، يكون مصيره القتل، تم تسجيل أكثر من ٧٥٠٠٠ الف أسير في المحاربين التابعة إلى وزارة الدفاع العراقية الحالية.

الحقيقة غالبية البلدان العربية قد فشلت وما زالت تفشل في تحقيق مشاريع تنموية محترمة، ربما العراق بوضعه الحالي وصراعات الساسة والتدخل الدولي والإرهاب المدعوم من قبل قوى عظمى لكن التنمية بالعراق موجودة وبكثرة لكن الإرهاب وفيالق الكذب والتدليس تغطي على كل ذلك.

التنية بالعراق ممكنة لأن كل الأدوات والامكانيات العلمية والمادية موجودة. يحتاج حكومة تقوم بدعم القطاع الخاص والكف عن جعل الوظائف كلها بالقطاع الحكومي العراقي.

البيئة العربية بغالبيتها تنتج جهلة وسذج بسبب قرون طويلة من احتلال الأمم الاخرى، وقبول غالبيتهم بالمحتلين وخيانة مفتي مكة وضباط وجنود وشيوخ العرب وانخراطهم ضمن القوى المؤيدة والساندة للقوات البريطانية والفرنسية المحتلة، وانفرد الشيعة بكافة مذاهبهم الجعفرية والزيدية والعلوية والاسماعيلة وكذلك الدروز وجزء مسيحي رفض الاحتلال البريطاني والفرنسي، وكذلك قاتل الفلسطينيين القوات المحتلة، أما المشايخ والضباط والجنود العرب السنة فقد خانوا الدولة العثمانية وعلى رأسهم مفتي مكة وأولاده وعبدالعزيز سعود ووهابيته، اما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية شاركت فئات عربية سنية في مقاومة المحتل ليس حبا وإنما لكي يسلم يسلموهم الدول الجديدة التي رسم حدودها الاستعمار البريطاني والفرنسي.

دائما يتحاور معنا قطعان من البهائم الوهابية عبر مواقع الإنترنت فهؤلاء لايعرفون سوى لغة الكذب والافتراء، وفي الختام، يوجد حديث عن رسول الله محمد ص يصف الإنسان الجاهل بأنّه: (يظلم من خالطه، ويتعدى على من هو دونه، ويتطاول على من هو فوقه، كلامه بغير تدبر، إن تكلم أثم، وإن سكت سها، وإن عرضت له فتنة سارع إليها فأردته، وإن رأى فضيلة أعرض وأبطأ عنها، لا يخاف ذنوبه القديمة ولا يرتدع فيما بقي من عمره من الذنوب، يتوانى عن البر ويبطئ عنه، غير مكترث لما فاته من ذلك أو ضيعه.

المصدر العقل والجهل في الكتاب والسنة، محمَّد الريشهري، ص201.

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

15/1/2023