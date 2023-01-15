ماذا فعلت حكومة الاطار ولم تفعله حكومة الكاظمي؟!

هادي خيري الكريني ||

جملة أمور فعلتها حكومة الكاظمي دمرت فيها الدولة العراقية تدمير كامل وشامل بمساعدة وإدارة كتلتتين شعيتين وكل العرب السنة والاكراد...

اولا :-

تم رفع سعر الدولار بفعلة نكراء وخسيسة وكان هناك جملة إجراءات اقتصادية تتخذ لمواجهة الازمة المالية نتيجة لانخفاض سعر النفط ووباء الكورونا ولكنها لجأت إلى الاسوء وتم خلالها نهب الخزينة الاتحادية وتجويع وسحق الشعب العراقي ووصل التضخم مديات عشرة أضعاف الأمور العادية اي ارتفع سعر المولد الغذائية الاساسية اكثر من 200% وهي بالعراق ( الطحين والزيت والسكر والرز) وأصبح ربع الشعب العراقي تحت خط الفقر والذي لايعرف خط الفقر اي لا يجد ما يسد رمقه اليومي يحصل على أقل من ثلاثة ارغفة خبز للبقاء على قيد الحياة لانتكلم عن مليس ولا طبيب ولا لحم ولا اي شيء اخر خبز فقط ليسد رمقه !

ماذا فعلت حكومة الاطار إزاء هذه الفعلة النكراء هل تم معالجته ابدا..!

ازداد الفقر وازداد التضخم وبقى الدولار جهنمي وهو بتصاعد لانه نفس المجموعة التي أدارت العملية ونهبت الخزينة الاتحادية باقية نفسها هي من تسيطر على إدارة المال !

ثانيا :-

عملت حكومة الكاظمي العميل الفاسد اتفاقيات عبثية بددت ثروة البلد منها مد خط نفط البصرة العقبة ثم إلى إسرائيل ومنها الربط الكهربائي مع الاردن والسعودية ومنها بيع ميناء الفاو على دبي استثمار ومنها بيع صحراء العراق على السعودية والغت الاتفاقية الصينية لاعمار العراق...

حكومة الاطار الشيعي التنسيقي لم تغير من هذه الأمور ولا شعرة ابقت كل هذا وبصمت عليه بالعشرة !!

ثالثا:-

حكومة الكاظمي العميل الفاسد ادخل السراق واللصوص والعملاء والحثالات بكل مفاصل الدولة وافسد الجهاز الإداري بشكل كامل من مدراء عامين وكلاء ومحافظين نخر الدولة نخر بالفساد.!

ماذا فعلت حكومة الاطار غيرت الذيول وابقت روؤس الفساد بكل مفاصل الدولة ودورتهم بالكابينة الحكومية حتى الذين تبرأت منهم كتلهم تبنتهم حكومة الاطار...

وحتى سرقة القرن رؤوسها معروفين تم افلاتهم جميعا عن اي ملاحقة وخرجوا بعد فبركة اعلامية فيسبوكية هم والمبخوت وعلاوي واسامة وهيثم ونور كلهم خرجوا وضاعت الأموال المسروقة ولم يتم ارجاع 10% منها وتم تهريبها للاردن الشقيق ولم يتم حتى الطلب من حكومة الاردن ارجاع الأموال المسروقة من عمان كرد جميل للعلاقات الاخوية بين البلدين ابد خرجوا والف عافية عليهم ..

رابعا:-

حكومة الكاظمي العميل الفاسد سكت عن تنفيذ قرار مجلس النواب بإخراج قوات الاحتلال وزار امريكا وذهبت دماء شهداء قادة النصر هباء منثورا ..

حكومة الاطار بصمت لامريكا بابقاء القوات الأمريكية وبفبركة لا تنطلي على لبيب انه تحدد اعدادها وواجباتها واماكنها ووقت خروجها كلها خيارات لأمريكا هي من تحدد الاعداد والمكانات والواجبات والوقت النهايات سائبة (بيدك حب وفوق رب) وامريكا لا تدين الله بدين ودولة عاهرة بكل القياسات لا تعترف الا بالقوة وحكومة الاطار عندهم شعب مقاوم وحشد ومرجعية رشيدة كلمة منها تقلب كل الموازين وطبعا لسبب بسيط امريكا تسقط حكومات ولكنها لا تسقط شعوب والمرجعية الدينية الرشيدة الشعب تحت امرتها والحشد وكل ما لم تملكه الدولة عند المرجعية الرشيدة لان أمرها من أمر الله سبحانه وتعالى وهذا تسديد رباني أقر من أقر به وجحد من جحد والدليل داخلي الحشد الشعبي المقدس بفتوى المرجعية الرشيدة ارعب العالم والى الان لم يفق من الصدمة التي أحدثها.

والخارجي عندنا تجارب شعوب لاتملك ما تاكل الحقت بأمريكا هزيمة نكراء فيتنام شعب اعزل وافغانستان شعب اعزل وهزموا امريكا شر هزيمة ...

اذن حجة الاطار امريكا قوية نعم ولكنكم ضعفاء وخضعتم لامريكا ولم تكن هناك مقاومة سياسية حكومة ومجلس نواب وشعبية تفويض الأمر للشعب ليقول كلمته بتصريح صارحوا الشعب !

بدل الخضوع للسفيرة الأمريكية والاستماع إلى اوامرها ...

ما هو البديل ؟

البديل هو الاستغاثة بالمرجعية الرشيدة لعلها تجد حلول اعيتنا المسألة وساستنا ضعفاء عاجزين ...

هذا لايعني الكتلة التي أدارت حكومة الكاظمي ان تطرح نفسها بديل لأنها الأسوء من السيء وهذا الخراب الموجود سببه هي فلا تذهب بكم الظنون...

نصحنا من قبل ما تستلم حكومة الاطار العمل على هذه الثوابت وكانت تصريحاتهم كلها نعم !

ولما ارتقوا الكرسي اللعين تبدلت اللهجة وبدء الخضوع والتسويف فلا ارجاع صرف الدولار ولا عمل بالاتفاقية الصينية لاعمار العراق ولا إلغاء الاتفاقيات العبثية التي بددت ثروة البلد ولا إخراج الفاسدين من كل مفاصل الدولة وتدوير رؤوس الفساد وابقائهم ضمن الكابينة الحكومية ولا إخراج المحتل ..

ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

كاتب في الشؤون الاقتصادية والسياسية مختص بالاحصاء والمال