قراءة فنية فاطمة الزهراء عليها السلام ام ابيها

يوسف الكاتب ||

· معنى اسم فاطمة

من الفطم ...وهو القطع ...فطم الطفل انقطع عن الرضاعه....

فاطمه ....هي الفاصلة بين الحق والباطل

فاطمه ...لانها فطمت عن الشر ..

روايات اهل البيت ع ...حول فاطمة ع

انما سميت فاطمة لانها فطمت طمع الطامعين بخلافة النبي محمد ص ..الامام الكاظم ع

فاطمه ...سميت بفاطمة لانها فطمت عن الطمث ....الامام الباقر ع

زهراء ...لان انوار الائمة زهرت من نوريتها المقدسه ....الامام الكاظم ع

زهراء ....سميت زهراء ع لانها كانت اذا قامت للصلاة في محرابها زهر نورها لاهل السماء كما يزهر نورها لاهل الارض .... الامام الصادق ع

فاطمه ...سميت بفاطمه لان الله ااشتق اسمها من اسمه الفاطر فقيل لها فاطمه .....النبي محمد ص

سميت فاطمه ....لانها فطمت بالعلم .....الامام الباقر ع ....

سميت فاطمه ...لانها فطمت اعداؤها عن حبها ...الامام الصادق ع ..

· من اسماء فاطمة ع

ام ابيها

الصديقة

المباركه

الطاهره

الزكيه

الراضية

الرضية

المرضية

المحدثه

الزهراء

· فاطمة ع والفقير

اعطت الفقير الذي طرق بابها الفراش الذي كان ينام عليه الامام الحسن والامام الحسين ع ...ثم اعطته عقد كان في رقبتها

· ام اببها

يقف النبي محمد ص على باب فاطمة ع ويقول السلام عليكم ياهل بيت النبوة ...وحينما كان النبي محمد يسافر يودع بيت فاطمه وعندما يرجع اول بيت يستقبله هو بيت فاطمه ع ...فاطمه هي نبع الحنان والعطف كانت لابيها محمد ص .والنبي يقول بحقها ...فاطمة بصعة مني وهي ثمرة فوادي

فمن اغصبها فقد اغضبني ان الله يغصب لغضبك ويرضى لرضاك .هي شبيهة رسول الله بكلامه ومنطقه وخلقه وعلمه ..وكانت اذا دخلت على رسول الله محمد فان النبي محمد ص يقوم لها ويقبلها ..فان فاطمة ع كانت امينه وحارسه ووممرضه للنبي ص فكانت ع ام ابيها للنبي ص ...

· عطر فاطمة ع

رائحة الانبياء ع السفرجل

رائحة الحور العين الاس

رائحة الملائكة رائحة الورد الاحمر

واما رائحة ابنتي فاطمة ع هي

رائحة السفرجل

رائحة الاس

رائحة الورد

رائحة التفاح التي هي من منبع رائحة الفردوس والخلد

ورائحة المسك هي رائحته ا..فهي مجمع الروائح ...

· فرحة الزهراء

كثر الكلام عن حقيقة فرحة الزهرا ء ع ....فمن قائل في ان فرحتها تكمن في موت فلان او قتل اخر وهكذا هي الاقاويل .نقول ان فاطمة الزهراء ع هي القيمه على الدين وهي روح النبي التي بين جنبيه وهي ثمرة فواده وهي زوجة امير المؤمنبن علي ع وام الحسنين ع سيدا شباب اهل الجنه وهب ام الائمه ...فعلمه وحلمه وصبرها صبر النبوة والامامه ...فان حقيقة فرحة الزهراء ع تكمن في ماهية الدين الاسلامي وتحقيقه واشاعته وتطببقه على ارض الواقع ..يكمن في اسمرار خط الامامه بعد شهادة الامام الحسن العسكري ع وتسليم رايه الامامه الى الامام المهدي المنتظى عج تعالى فرجه الشريف .هذه هي فرحة الزهراء ع

· دائرة القرب .........والبعد

من الذي يحد القرب والبعد ...

١..تحددها الرساله السماويه.الفران الكريم اي هناك اليات تحدد دائرة القرب والبعد .منها قل لا اسالكم عليه من اجر الا الموده من القربى

٢..بحددها ائمة اهل البيت ع لما تركوا من ثروه معرفية وسلوكية وضوابط شرعية فلابد من الاقتداء بمنهجهم والسير وفق ما تركوه لنا من ارث حضاري كبير

٣..هل الصحبه كافيه بان تكون دليل على القرب من النبي ص ....الجواب كلا والدليل على ذلك نهجهم المخالف لشرائط المعايير الاسلامية والاخلاقية واعتدائهم السافر على نهج محمد واله

٤..دائرة القرب والبعد تتطلب منا ان نكون ضمن التبرى واللعن والتولي .فمن كان ضمن التبرى والتولي يكن قريب منا اهل البيت ع

٥..اني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم يكن قريب منا ولعكس صحيح

· زيارة فاطمة الزهراء ع

اورد لكم مقطعين من زيارة الزهراء ع ؟

١...السلام عليك وعلى بدنك الطاهر ....اولا نسلم على فاطمه ع ...والثانيه نسلم على بدنها الطاهر ...نستشف منها ....

كل مافي الزهراء ع طاهر جسمها روحها بدنها دمها ..

٢...الحمد لله الذي طهرنا بولا يتكم ..........

ولاية اهل البيت طاهره ومطهره ومن يتمسك بها يكون طاهر ومن تخلف عنها يكن في حالة نجاسه فثمة فارق مابين اهل البيت ع وبين اعدائهما .الاول طاهرين مطهرين ...واعدائهما نجسين ...

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