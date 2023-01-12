على گولة المصريين"نؤول تاني"

مظهر الغيثي ||

لمواجهة التضخم في أميركا رفع البنك الفيدرالي الأمريكي نسبة الفائدة ربع نقطة ثم ثلاثة ارباع كل ثلاثة أشهر

واضف إلى ذلك تبعات الحرب الروسية في أوكرانيا

واضف إلى ذلك الازمات العالمية الأخرى مثل

مخلفات كورونا

وازمة التوريدات

وازمة أشباه الموصلات

وحرب السيطرة والتغيير على المنظومة المالية العالمية

وحروب تكنولوجيا الطائرات المسيرة والتكنولوجيا الأسلحة العسكرية عامة

وحرب النفوذ الإقليمي

كل هذا يؤثر لا محال في الاقتصاد الداخلي وسوق المال وقوة صرف الدينار

ولذلك نحتاج إلى إجراءات منها

اصدار سندات إيداع

ورفع نسبة الفائدة

وفتح منافذ اكثر لبيع الدولار إلكترونيا مع شروط ربط شركات النقل والطيران والسفارات المانحة للفيزا مع قواعد بيانات الجوازات

مع إجراءات داخلية أخرى لتحسين معيشة الطبقة الفقيرة لتقليل المصروفات وتعظيم الواردات

مثل تعديل الرواتب

دعم تجار السلع الاستراتيجية

رقابة صارمة لتخفيض سعر الامبير في المولدات الاهلية مع تقديم الدعم

تقديم الدعم لماكنة النقل العام والخاص مثل كابونات المحروقات وغيرها

وإجراءات قانونية تقوم بها الوزارات والهيئات المختلفة لتخفيض اسعار اشتراك وباقات الانترنت

كل ذلك سيؤدي لتسهيل المعيشة

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