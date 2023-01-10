عباس الاعرجي ||

ماذا تنتظر يا أيها العابد الناسك ، قلها ولا تخف قبل أن ترسل السماء لك نداء الرحيل ، قلها ولا تخف ياسيدي لقد صودرت الارض التي نصلي عليها ، قلها ولا تخف ياسيدي قبلتنا قد غيروا وجهتها نحو أٌور ، كتابنا سيتلى في الكنائس باحرفٍ من نور ، الفقر في بلدي ياسيدي أخذ يدغدغ مشاعر النساء ، أطفال قريتي وشبابها تركوا التعليم وراحوا يرددون في كل يوم ألحان الزمن اللعين .

قلها ولاتخف فما عاد هناك شيئاً بخاف عليه ، فقد غادرة كل المفردات النبيلة شريعتي ، كالعفة والحياء ، الصدق والامانة ، والنزاهة والبراءة ، قلها ولا تتبع من قال لك إن الحكمة في الصمت والسعادة في النوم فهذه كلمات سقراط لاتصغي إليها ، فعّما قريب ياسيادة الزعيم ستتساوى في أور كل الاديان في عبادة الرحمن .

قلها ولا تخف ما أيسرها من كلمة ، لان الكلمة نور ، وبعض الكلمات تأجج ثورات وتصنع مسارات ، ما دين المرء سوى كلمة ، فالصمت سكون والسكون خنوع ، ودين الله لا يضاء إلا بالكلمات ، فجموع الفقراء قلقة مضطربة تنتظر اليوم عطف السماء بعد أن أصحرت الارض بالعطاء .

أين هو فتشنا في كل مكان ، سألت نائبه همساً هو أين قال مهلاً : لقد أعيانا التعب ؟

قلَّبنا سجل الولادات ، وصدَّرنا أمراً بالبحث عنه بين الاموات .

إتركوا البحث عنه فهذا قدرنا ، ولكن أبلغوه برسالة صوتية : إن القوم ما عادو يكترثون بجراحات الناس الذين إعتاشوا فوق دمائهم جبراً ، وسلبوا قوتهم غصباً ، فهم لا يندمون على إثم فعلوه أو ذنب إقترفوه ، لقد سفكت الدماء ونهبت الثروات وإنتهكت الأعراض وأنتم في غفلة معرضين .

قلها ولا تخف حقناً للدماء ، لان بعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري ، فحركة الانبياء والصالحين هي التي صنعت الحياة .

فالعيون ما زالت شاخصة نحو مطالع الشمس وقد أتعبها النظر ، وكلنا أمل ببزوغ نورها مجددا من دار الافتاء ...

قلها ولا تخف ...

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