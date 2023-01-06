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ماذا لو..فرض المحال؟!

94 2023-01-06

عباس الزيدي||

 

اولا _ انهارت الهدنة الهشة في اليمن واستهدفت منابع النفط في السعودية واسواق المال في الامارات وحركة التجارة والمطارات واغلق باب المندب وتطايرات صواريخ الحق لتهز عرش اسرائيل  واستهدفت ناقلات النفط في المحيط الهندي

ثانيا _ اندلاع الكفاح المسلح في فلسطين المحتلة واندلاع  انتفاضة عارمة ومواجهة  مسلحة تنطلق من غزة ومن الضفة الغربية

ثالثا _ احتراق الساحل البحري الاسرائيلي و تحرير الجليل من قبل رجال الله وموجات متعاقبة من الصواريخ والطائرات  المسيرة  تدك مضاجع العدو في تل ابيب

رابعا _ تحرك الحيش السوري مع المقاومة العراقية نحو الجولان  وقواعد الاحتلال  الامريكي

خامسا _ النفير العام  لفصائل المقاومة العراقية في دك قواعد الاحتلال  الأمريكي  في العراق والخليج

سادسا _ اغلاق مضيق هرمز وتدمير القواعد البحرية والجوية الامريكية في قطر والبحرين والكويت  والامارات والسعودية واستهداف كل منشآت الطاقة  واشعال سواحل الخليج بنيران الغضب والانتقام •

ربما يقول البعض انه يوم القيامة ونقول ان ذلك الامر ليس ببعيد وسيحدث في ساعة واحدة

 

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