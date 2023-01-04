المقالات

عندما يحل الفاسدون في الصدارة تعم الفوضى


مانع الزاملي ||

 

كنت في موضوعي الذي نشرته يوم امس تحت عنوان ( الانتهازية سلاح الاقزام ) تطرقت فيه لتعريف الانتهازي ،وسلوكه النفاقي ،ولعبه على كل الحبال ولعب كل الادوار ، واشرت على ابتلاء العوالم بهذه النماذج التي تجيد لعبة الوصولية،  واعني بها الوصول لهرم القيادات الثورية وذلك من خلال التزلف ، والتملق ،  وادعاء الحرص والنزاهة ، وهو ابعد مايكون عن تلكما الصفات ! اليوم اكمل بحثي في الاشارة الى خطورة تلك العناصر واساليبها القذرة لنيل المنافع الشخصية،  من خلال ما يجمعه من اموال ومواقع ووجاهات  ، ان الانتهازي يسعى ان يكون في مقام اتخاذ القرارات،  ولايتمكن من ذلك بوجود الصالحين والمثقفين،  لذلك تراه يستهدف الرهط النزيه والمثقف ويثير حولهم الشكوك والغبار الذي يبعدهم عن مقام التأثير،  ليحل هو محلهم ويستخدم اسلوب المسكنة ولوي العنق تصنعا كأنه صاحب خشية وايمان ناسيا ان ليس للثعلب دين ولاعهود !

  ان الحذر من وصول المنافقين والانتهازيين الى دكة القيادة يعني ان كل ما بناه الصلحاء سوف ينهدم  وتحل محله المحسوبيات ، والقرابات ،والعشائرية في جمع الانصار ، والوسيلة التي يسلكها لبلوغ هكذا اهداف هم الهمج الرعاع الذين ينعقون مع كل ناعق ، واذا تم السكوت عن العبث في مصير الاتقياء ، والمخلصين،  وتحجيمهم ، معنى ذلك سيتحقق هدف الاعداءفي تدمير وتفريق الجمع المخلص الوطني المؤمن تحت شعارات كاذبة وسطحية وغير مهذبة!  عندها سيكون السكوت والتغاضي خيانة لدماء الشهداء واستخفافا بتضحيات الامة ، ان احزابنا ابتليت بهكذا عينات رغم انتهازيتها لكنها ذكية في الوصول لمواقع حساسة وخطيرة في جسد التنظيمات والتشكيلات ، والجمعيات، والنقابات المهمة في توجيه الجماهير وقيادتها ، واول الخسارات هي انصراف الجمهور عن مثل هكذا كيانات لعلمهم بماهية وتاريخ تلك النماذج !

نحن نمر في منعطف خطير يتطلب وحدة الكلمة وجمع الطاقات الخيرة لتجنب السقوط والانحراف لاسامح الله،

ان الامة التي تستسلم للخونة والانتهازيين لايمكن ان تفلح او تبلغ اهدافها الدينية والدنيوية وسوف تلاحقها البلايا واللعنات لانها لم تشخص الحقيقة من الزيف.

 

ــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عندما يحل الفاسدون في الصدارة تعم الفوضى
نظرةٌ لعينيكَ تُحيي البصيرة..!
ام البنين عليها السلام إنموذج الوفاء
ذكرى تشييع القادة..
السيد الفاسد المحترم.. !
كأنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ"وقفة بلاغية
امرأة ادت امانة المسؤولية بجدارة و نجاح
ماذا ينقصنا؟!
من سرق هويتنا..من هدم مشروعنا ..من أقبرنا ونحن أحياء ؟!
من غيب الزهراء عليها السلام
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 55.22
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع :
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع :
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع :
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع :
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع :
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع :
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير : السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك