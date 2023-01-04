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من سرق هويتنا..من هدم مشروعنا ..من أقبرنا ونحن أحياء ؟!


عباس الاعرجي ||

 

ما ذنبنا من فعل ذلك بنا ، من حطم أحلامنا وديننا ، من سفّه  شرعنا وقبلتنا، من الذي جعلنا طرائق قددا .

ياقوم نحن شعب اصبحنا بلا هوية وأمة بلا قضية، شتتنا الزمن وبعثرنا القدر ، ياقوم كلنا في خطر ، ياقوم يجب ان نعود ونحطم القيود ، يجب ان نثور على المأثور ونكشف المستور  .

  فقد سلكنا طريق الخطأ، وامسينا إمعات نردد الكلمات ، لم يعد لدينا آراء ومقترحات ، كل شيئ في بلدي دخل في سبات ، حتى مُهْدِينا نام في وسط الطريق ينتظر الحريق ، قادة الاحزاب تنصلوا عن مهنة الرجال وزاحموا النساء في حرفة الفراش .

ياسادتي ثوروا على الواقع المرير ، إصرخوا نددوا كبروا بعثروا كل الاوراق ، فعمَّا قريب ذكورنا ستركب الذكور في الطرقات وعلى مرأى من الجميع ، أوقفوا كل مشاريع الغزاة قبل فوات الأوان ، وقبل ان نساق نحن وأنتم كالخراف الى مسالخ الحمير  .

  الدين الصادق سافر منذ زمن بعيد ، لأنه لم يرى في أنصاره وقاموسه أثرٌُ جديد ، غير القداسة المصطنعة وأطباق الثريد .

ياقوم مالكم لا تفقهون ما نقول : كفى لقد ملأتم قلبي قيحا ، فنادوا لي علياً لأزيدن لقيحه قيحا ، ونادوا لي الحسنان وطه ويس والقرآن الحكيم ، وسومر وبابل وآشور ، لأروي لهم غياب الوجدان والخذلان ، والضحك علينا بألعوبة توحيد الاديان  .

ياناس فقدنا الاتصال بمن حولنا ، وبات الهاتف الجوال هو من يرعى مراعينا ، يسهر ويكتب ويوجه ويربي الاجيال ، على الفُجرِ على الرقصِ ، وعلى الخلاعةِ والعُهرِ .

فبالأمس وعند الغروب صلت أتباعك يا صاحب العصر بخشوع مع أحمد ، وأمست ترقص ليلاً مع عيسى ، وأصبحت مساجدنا ونوادينا تستقبل ، المهنأوون بحلول العام الجديد  .

فهنيئاً لكم ولنا ، وللقائمين على لملمة الشمل وتوحيد الصف .

وتوحيد دين الله  ...  الدين الابراهيمي ؟

 

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