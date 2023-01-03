يوسف الكاتب ||

ان فاطمة الزهراء (ع) هي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين .. حسب ماقاله النبي محمد (ص)لكن هناك من يتصور بأن مريم (ع)وحسب ما طرح في القران الكريم . بانها سيدة النساء ) واذ قالت المbئكة يامريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين( ولنا ان نتسائل هل ان كلمة العالمين مطلقة ام مقيدة وكذلك كلمة التفضيل مثل تفضيل بعض االنبياء )اسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكال فضلنا على العالمين( . هل ان هؤلاء الأنبياء افضل من النبي محمد (ص)السؤال ان كلمة الإصطفاء على العالمين مثل كلمة التفضيل ...

فأن مريم (ع)هي سيدة نساء زمانها وان الزهراء هي سيدة نساء العالمين بناءا على ماقاله النبي محمد (ص)فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين واليكم بعض المقارنة ما بين الزهراء (ع)ومابين مريم (ع)

فاطمة الزهراء (ع)هي القيمة على الدين ..مريم (ع)قيمة على نفسها

فاطمة الزهراء معصومة.. مريم (ع)فاضلة

فاطمة (ع)هي من اصحاب الكساء.. مريم (ع)ليست من اصحاب الكساء

فاطمة (ع)هي الكوثر والكوثر هو الكمال والخير المطلق غير المحدود.. مريم (ع)المحبوبة

فاطمة (ع)ام ابيها.. مريم (ع)ام عيسى

فاطمة (ع)ابوها النبي محمد (ص)وامها خديجة الكبرى ام المؤمنين..مريم (ع)ابوها عمران وامها حنه

فاطمة (ع)زوجها امير المؤمنين علي (ع)..مريم (ع)لا زوج لها

فاطمة (ع)ابناؤها الامام الحسن والامام الحسين وزينب وام كلثوم والتسعة المعصومون من ذرية الإمام الحسين (ع)..مريم (ع)ابنها عيسى (ع)

فاطمة (ع)ابوها وزوجها ونفسها وابناؤها كلهم شهداء.. مريم (ع)ابوها وامها ماتوا موتا طبيعيا وعيسى (ع)رفعه الله

فاطمة (ع)عمرها (18)سنة واستشهدت.. مريم (ع)عمرها (53 )سنة ماتت موتا طبيعيا فاطمة (ع)لديها مصحف يسمى بمصحف فاطمة فيه وقائع ماجرى ومايجري وماسيجري.. مريم (ع)ليس لديها مثل هكذا مصحف

فاطمة (ع)عاشت زمانها ولا تزال حية من خلال ما قدمت ومن خلال ماتركت من اثار ومن خلال ابنائها السادة الاطهار.. مريم (ع)عاشت زمانها

فاطمة (ع)ذكرت بالقران الكريم بصورة غير مباشرة في اغلب سور وايات القران الكريم.. . مريم (ع)ذكرت في سورة مريم . وذكرت في 12 سورة وثلاث ايات

فاطمة (ع)قالوا عنها لو كان الجمال والحسن شخصا لكان فاطمة.. مريم (ع)لم تصل الى جمال وحسن الزهراء (ع)

فاطمة (ع)عندما نسلم عليها فان محمد(ص)والأئمة المعصومين جميعهم يردون السلام علينا..مريم (ع)عندما نسلم عليها هي من ترد السلام

فاطمة (ع)عابدة ، زاهدة ، مجاهدة ، معصومة وهي الكوثر والكوثر معناه الكمال والبهاء والخير المطلق..مريم (ع)عابدة، زاهدة

فاطمة (ع)ابناؤها قطعوا اربا اربا في سبيل الله..مريم (ع)ابنها عيسى حي في السماء

فاطمة (ع)قبرها لازال مجهولا بالنسبة الينا..مريم (ع)قبرها فيه اراء . في القدس في . فلسطين فاطمة (ع)فطم الخلق عن معرفتها،.مريم (ع)عرفها القران لنا بسورة مريم.

(ع)فاطمة (ع)ولدها الإمام المهدي المنتظر(عج) سيخرج في اخر الزمان ليملأ الأرض قسطا وعدلا.. مريم (ع)ولدها عيسى سينزل من السماء ليصلي خلف االمام المهدي (عج) ليكون من انصاره

. فاطمة (ع)استشهدت بعد ان ادت تكليفها الإلهي.. مريم (ع)ماتت موتاَ طبيعيا

فاطمة (ع)اول أمراه استشهدت دفاعا عن الإمامة..مريم (ع)ماتت موتا طبيعيا

فاطمة (ع)سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين بنص كلام النبي (ص)..مريم (ع)هي سيدة نساء زمانها

ان النبي محمد (ص)علم الأمة ان لبيت فاطمة الزهراء (ع)منزلة وكرامة لأن بيتها يعتبرمن بيوتات الله.

واليكم صورة عما جرى لهذا البيت الإلهي من ظلامه

.. قدم ابن الشيطان ومعه ثلاثمئة مقاتل معه يحملون حطب الرجز وميزة هذا الحطب سريع الإشتعال بطيء الإحتراق ووضعوه حول بيت فاطمة (ع)... ثلاثمائة مقاتل يجتاحون بيت الإمامة، الزهراء (ع)حاولت ان تحكم اغلاق الباب بقوة لمنع الأعداء من دخول الدار لكنهم دفعوا الباب بقوة ونبت المسمار في صدر الزهراء (ع)واشبعوها ضربا بالسيف على خاصرتها وسطروها على وجهها حتى اسقطوا جنينها محسن .

هكذا تعامل بعض الناس بسوء أدب وهم قد خرجوا عن ملة الإسلام ونحن منهم براء لأنهم اعتدوا على ام ابيها وام الأئمة(ع ) ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم اي ان القران يهدينا الى محمد وال محمد ويهدينا الى ولايتهم ويهدينا الى التمسك بنور فاطمة (ع). )انا للهوانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا محمد و ال محمد اي منقلب سينقلبون( .

ــــــــــــــــــــ