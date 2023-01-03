صياح الديك..!

د. قاسم بلشان التميمي ||

في اي مسابقة سواء كانت علمية او ادبية او رياضية لابد من فائز واحد وهذا لايعني الثاني او الثالث او حتى الاخير فاشل ولو كانت الامور بهذا المقياس لشهدنا اختفاء المسابقات منذ زمان بعيد.

فيما يخص الاستفتاء هناك جمهور يصوت لكن البعض من المرشحين للاستفتاء غاب عن ذهنه بأن الاستفتاء يخضع لعدة عوامل تجعله يفوز لعل من اهمها تفاعله مع المجتمع وثقافته في مجال اختصاصه وكذلك مدى تاثيره وغير ذلك من الامور

هناك حقيقة لابد من استيعابها ( المشهور او الأشهر لايعني الافضل)

البعض من المرشحين للاستفتاء وللأسف الشديد يسير على خطى الديك المغرور الذي يتصور بصياحه تشرق الشمس ودون ذلك لاشروق للشمس

محبتي وتقديري للجميع مع الود.

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