المقالات

امبروطورية الشيطان...1


سجاد العسكري ||

 

  ان لفظ الشيطان في اللغة يطلق على عدة امور منها: روح شرير مُغْوٍ, وكل متمرد مفسد, وكذلك يطلق على الحية الخبيثة .

   هذا ما ورد في اللغة وقيل ايضا ان الشيطان مشتق من (شطن) ومعناه البعد, ويطلق على كل بعيد عن الخير ,وعلى كل من طال مكثه في الشر, وقد كان العرب يسمون الثعبان الكبير بالشيطان كما قيل هو المقصود في بعض التفسيرات (طلعها كأنه رءوس الشياطين).

   واللطيف هناك اتفاق في القصة اليهودية والمسيحية في ان الحية هي التي أغرت حواء بالأكل من الشجرة وليس الشيطان!

    وقد ورد اسم الشيطان في القران الكريم بأسمين (الشيطان)و(ابليس) وهنا القران الكريم بين عداوة وحقد الشيطان لبني البشر ,وكيف اخذت هذه العداوة شكل الصراع المستمر لم يقف عند ادم بل انتقل الى بنيه لذا نرى الايات تبين الصراع وملامحه .

    فمن يتصف بأوصاف الشيطان او خطواته فيكون شيطانا , او من اعوانه سواء كان على مستوى افراد اومجموعات او دول او تحالفات ,فاذا اردنا ان نحدد من مع الشيطان لابد لنا من معرفة اوصافه , فالقران الكريم ايضا يجيب عن هذا السؤال ماهي طرق اضلال الشيطان منها:

    إلقاء العداوة بين العباد , الصّدّ عن ذكر الله ,الوعد بالفقر, تزيين الذنوب وتجميل الأفكار والأعمال الباطلة , تجميل الأنعم الدنيوية وتحبيب النساء والأولاد والأموال إلى الإنسان , التمنية بأن يُخيّل للإنسان بأنه سيدرك ما يتمنّاه من طول الأجل وغيره ,الأمر بالفحشاء وإشاعتها...

   هذه الطرق ابرز مايحث عليها الشيطان وهي الهوية الحقيقية له والتي يمكن من خلالها ان ينفذ الى النفس الانسانية ,ساعيا لتكون هذه الصفات الرذيلة هي المتحكمة على تصرفات البشر ,فيتحول بأمتياز الى ولي من اولياء الشيطان يقابل في عداوته وخبثه المخالفين لهذا المنهج , ولعل من اهم اساليب الشيطان هو الخداع وتصوير الحق باطل والباطل حق , وهنا تكمن المشكلة الاساسية في من يحكم بالجور والطغيان, فيستخدم الدهاء في التعامل مع التحديات لتأكيد فاعلية الحضور والتأثير لبسط السيطرة والهيمنة .

   فعند تطبيق الطرق التي يتبعها الشيطان وما يدور من احداث داخلية او خارجية ستتضح لنا صور متعددة لأمبرطورية شيطانية كبيرة مكوناتها افراد نخب , مشاهير , مجموعات ,منظمات , دول وتحالفات , يمكن وصفها بالمربكة ؛ بسبب التشابه الكبير لهذه المكونات واسلوب عمل الشيطان والى ماذا يسعى من هذه الاعمال, ونتائجها هو القاء العداوة بين الشعوب والطوائف والاعراق... , وكذلك تزيين الاعمال والافكار والظواهر الباطلة, رغم ادعائهم الديمقراطية وحقوق الانسان, وتمكين المرأة...؟!

    ان لأولياء الشيطان مقياس يعرف به ,هو قهر والتلاعب بحياة ومصير الشعوب والامم المستضعفة , والانحطاط بالفتك بالمدنيين واشعال الحروب, واصدار العقوبات والحصار الاقتصادي لمن يقاوم الشيطان واعوانه ...,والذريعة هي الحرية والمساواة ومحاربة الارهاب!

قال تعالى(﴿فَقَاتِلُواْ أَوْلِيَاء الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفً﴾) ,فلا تأمن الشيطان واعوانه لأنه وصف بالضعف ,واما اوليائه اضعف منه ,لذا امر المولى بقتالهم , باعتبارهم السبب في العنف والقتل والتفرقة .

   اليوم علينا ان نميز من هم اولياء الشيطان من يطبقون خطواته ,وعلينا بيان وتبيان خديعته المتعمدة والمراوغة المدبرة ...,فعلينا الحذر منهم ولا تأمن برائته فقد خلق حاسدا شريرا.

 

ــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بداية كل عام شمسي نستفتح بذكرى الشهيد سليماني والمهندس ...
جلسة مصارحة ... تساؤلات ..
قراءة في موجودات القوة عند القائد أبو مهدي المهندس..
رأس الحشد
امبروطورية الشيطان...1
من هنا بدأت الحكاية...
بالشتاء  صنعّنا "اللبن"
الشهادة والسيادة هو شعار أستذكار القادة
جمال العراق تغتاله أمريكا
حوار مع الطائرة ..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 59.07
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع :
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع :
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع :
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع :
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع :
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع :
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير : السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك