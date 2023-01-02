المقالات

من هنا بدأت الحكاية...


سارة الزبيدي ||

 

في ليلة الجمعة المصادف الثالث من شهر كانون الثاني من عام 2020  ورد خبر مفاده ان :

 "طائرات مسيرة امريكية تقصف موكب يقل كل من القائد ابو مهدي المهندس رئيس اركان هيئة الحشد الشعبي وضيفه قائد فيلق القدس قاسم سليماني وعدد من رفقائهما مما ادى الى استشهادهم بالكامل "

كان هذا الخبر المفجع خبر صادم ومؤلم لمن لم ينكر فضلهم في الدفاع عن العقيدة والمقدسات وفي تحرير غالبية الاراضي العراقية من داعش الارهابي وكان خبراً مفرحاً لمن جحد حقهم وانكر فضلهم .

ضجت وكالات الانباء بخبر الاستشهاد وحدث تشييع مهيب في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية وتم نقل الجثامين الطيبة التي اختلطت دمائها سويةً الى الجمهورية الاسلامية لفصل اشلاء الضحايا وايداعها في مثواها الاخير فأستقبل المعزين هناك النعوش بالحزن والاسى والوعيد بالانتقام من القتلة وبلغ حينها عدد المشيعين بالملايين في كل من العراق وايران .

الجمهورية الاسلامية من جانبها اعلنت الحداد لثلاث ليالي مع الوعد بالرد القاصم على استشهاد القادة .

وتبنى رئيس الولايات المتحدة الامريكية "دونالد ترامب" الجريمة علناً وامام شاشات التلفاز وبكل وقاحة متباهياً بفعلته المشينة .

وبالفعل قامت ايران بقصف قاعدة عين الاسد العسكرية الامريكية في محافظة الانبار غرب العراق بصواريخ بالستية كرد على استشهاد القادة بوصفها أنها مجرد صفعة فقط وليس الثأر الحتمي حيث كان الدمار واسع في القاعدة وتسبب بأضرار كبيرة .

ومن الجدير بالذكر أن محاولات الاغتيال للقائدين كثيرة لاسيما القائد قاسم سليماني لمرات عدة من قبل عملاء امريكا في داخل الاراضي الايرانية  وكما شهدنا ماحدث مع الشهيد العالم فخري زادة الذي تم اغتيالة في ايران .

كانت تحركات الشهيدين مرصودة من قبل الموساد الاسرائيلي وCIA  الامريكية، لكن كان التركيز على الشهيد سليماني اوسع ذلك لكونه قائد محور المقاومة في المنطقة، وكانت هناك ايحاءات من قبل الجانب الامريكي لذلك، وفي ذلك الصدد يذكر أمين عام حزب الله في لبنان السيد "حسن نصر الله " في لقائه الاخير مع الشهيد سليماني بما مضمونه، ان الصحف الامريكية تركز عليكم في هذه المرحلة فقد كان جواب الشهيد حينها بالتمني بنيل الشهادة ...

قبل وصول القائد قاسم سليماني العراق كان في جولة في كل من سوريا ولبنان، لكن عملية الاغتيال حدثت في العراق خوفاً من تعرض اسرائيل للخطر في حال تم اغتيالة في سوريا او لبنان لان نيران المقاومة هناك موجهة نحو اسرائيل .

اليوم الخسارة كبيرة لمحور المقاومة بفقد القائدين الهمامين الذين كانت لهما صولات وجولات بأحباط مخططات الشر الامريكي في المنطقة حيث كان لهما الفضل الكبير في احباط تلك المؤامرات مما زاد من نقمة محور الشر الامريكي والسعي بالقضاء عليهما.

اما العراق فقد كان لإستشهاد القائد المهندس الاثر الواضح في إحداث تصدعات وانشقاقات ومحاولات لأضعاف الحشد الشعبي وتقسيمه دون الالتفات او مع التعمد في خدمة المشروع الامريكي للخلاص من الحشد بأعتباره صاحب الدور الاكبر في كشف مخططات العدو الامريكي في العراق والقضاء على داعش الارهابي في المنطقة، 

ولا نعلم ماذا ينتظرنا من مؤامرات خبيثة قد حيكت ضدنا في المرحلة الراهنة، ولا يعلم بذلك الا الله عز وجل ؟!

 

ــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بداية كل عام شمسي نستفتح بذكرى الشهيد سليماني والمهندس ...
جلسة مصارحة ... تساؤلات ..
قراءة في موجودات القوة عند القائد أبو مهدي المهندس..
رأس الحشد
امبروطورية الشيطان...1
من هنا بدأت الحكاية...
بالشتاء  صنعّنا "اللبن"
الشهادة والسيادة هو شعار أستذكار القادة
جمال العراق تغتاله أمريكا
حوار مع الطائرة ..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 59.07
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع :
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع :
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع :
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع :
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع :
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع :
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير : السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك