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طاعة المرجعية؛ حفظ الحشد

78 2023-01-01

عباس الزيدي ||

 

اولا _سماحة  الامام والمرجع والقائد والاب السيد السيستاني دام ظله الوارف خيمة وصمام امان للعراق وللعراقيين

ثانيا _  الغالبية العظمى من  الساسة والجمهور يعلنون طاعتهم و ولائهم للسيد الامام _ دام ظله

ثالثا _ الحشد انطلق  من فتوى مباركة وبذلك تقترن طاعة السيد الامام بالمحافظة على الحشد 

رابعا _ حفظ الحشد ... مفردة كبيرة وذات معان ودلالات ولا تقتصر  على ديمومة الحشد وبقائه لاننا تجاوزناها واصبح الحشد مؤسسة قانونية وشرعية

ولكن في واحدة من جزئيات المحافظة على الحشد وبالتالي الالتزام بأوامر  المرجعية مايلي

1_ حرمة اضعاف او تضعيف الحشد او توجيه  السهام لذلك المكون الطاهر 

2_ لاتقتصر  المحافظة  على التدريب والتنظيم والتسليح  والجاهزية وتطوير البرامجيات والموارد البشرية  فقط بل من اوجه المحافظة  هو الاهتمام بعوائل الشهداء  والجرحى ولطالما يؤكد سماحته  على ذلك ويغرق في التفاصيل  الدقيقة  لكي يعرف الاخرين ان الاهتمام بتلك الشريحة هي  ركن اساسي من المحافظة على الحشد وهذا يشمل السكن  وتوفير الخدمات والتعليم  والصحة  لتلك العوائل المضحية 

3_ التواصل مع جمهور  الحشد  من اساسيات المحافظة على الحشد

4_ وحدة الحشد

5_وحدة القيادة

6_ قوة القرار

7_ الافق والرؤيا البعيدة غير  المحدودة

8_ نشر الوعي الثقافي والعقائدي والبصيرة  ومحاربة الجهل والتصدي للمغرضين تكليف شرعي  عيني على كل أبناء المرجعية وفق فتوى جهاد التبيين

9_ الثبات والصبر والعزم وحسن التوكل  ومواصلة الطريق لتحقيق النصر والاهداف الكبرى متطلبات  ضرورية في الروح والعقيدة القتالية وهي جزء لايتجزاء من المحافظ على الحشد 

خامسا_ خلاف ماتقدم لايمكن لاي شخص سياسي او غير  سياسي  ان يتبجح بالطاعة للمرجعية الرشيدة مالم يلتزم بفتواها وتوجيهاتها وأطاعة  اوامرها وبالتفاصيل الدقيقة وبالتالي

1_ الابتعاد عن الكذب والتدليس

2_ الحشد ليس مكسب ولامكان فيه للوصولين او التجار واهل الفساد او قناصي  الفرص

3_ الحشد  عطاء ودماء طاهرة  ومكرمات  وتضحية وثبات  ومالم تتوفر فيه تلك الصفات عليه الخروج من الحشد

4_ موقع المسؤولية في الحشد تكليف وليس تشريف لاتخضع الى تسيس او امزجة او ابتزاز او  تدليس

سادسا _ طاعة المرجعية ليست لقلقة لسان فضع نفسك في الميزان .....قبل فوات الاوان ....

طاعة المرجعية _ المحافظة على الحشد

ولمثل هذا  فليعمل العاملون ويتنافس المتنافسون

 

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