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رسالة الى قلمي..!


عباس الاعرجي ||

 

عذراً ياقلمي عد الى غمدك فالقوم عنك ساهون ،  وعن الحق أغلبهم كارهون .

ياقلمي لا تبكي فالناس معذورون قد لا يفقهون ما تقول .

يا قلمي من خدعك ومن أغراك ، فأنت تزعج الناس والناس نيام .

روؤاك يا ترى ما هي روؤاك ، قل ما شئت ولكن لاتجرح الحاكم والمخادع النساك .

يا قلمي كلماتك جارحة ودنياك قد تغيرت ، وأصبح اليوم مثل البارحة ، والبارحة لم تنهض من غفوتها منذ البارحة .

عد إلى غمدك يا قلمي واترك الجراح تصارع الجراح ، والسهام تساوم السهام ، فالصدق مذموم والكذب مدعوم ، والكلمة الصادقة قد فارقت الحياة .

يا قلمي هل كتبت يوماً عن الدين ، وعن معانات المساكين ، عن الآه ولوعة الطفل اليتيم ، عن الفقر عن الجوع ، عن أيامي وأيام الصبا ، عن أمي وجسمها النحيف ، كانت تبكي إذا خيَّم  الليل عليها وتبكينا ، كانت تخشى الظلام وقسوة الايام .

هل كتبت يا قلمي عن طيب عطرها ، وعن ثوبها الممزق ورفرت ذراعيها عندما نعود ، وعن حنيني لها بين الحين والحين .

يا قلمي  ... لاتصدق من قال لك قاوم ، وبارك لمن قال لك ساوم ، العوز يا قلمي قد أتعبني وأرهقني وبعثر أوراقي التي أكتب عليها بقلمي يا قلمي .

ولا تصدق من قال لك : إني زائر ، إني حائر كيف أخلص نفسي من يومٍ تبلى فيه السرائر ،  ولا من قال لك : إني ثائر وفي الحربِ جنديٌُ ماهر ، أغلبهم خادع ومخادع ويخادع .

ولا تصدق من باعك قرصاً ، من باعك أرضاً ، من جاور بيتك عمراً ، وهو يصلي يدعوا رباً رباً.

بل صدق من عاشر يتيماً ، من أفرج عن كربة مهموم ، من كادح في رفع قضية مظلوم ، من لم يهتك ستراً ، من لم يسرق مالاً ، من لم يكسر خاطر إنسان ، من لك عونناً في الهمِ وعنوانناً   .

حاولت أن أعود وأترك الوعود ،

وأصنع  من الاحزان زهوراً وورود .

ولكني لم أستطع ، ولذا أقول لك  ......

 

يا قلمي غادر الان وأرحل فهذه ليس دنياك  ...؟

 

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