المقالات

سنة ميلادية جديدة وطموحات تنتظر التحقق.


مانع الزاملي ||

 

بغض النظر عن الآراء المختلفة عن السنة الميلادية هل عيد ام مناسبة ام غيرذلك ، انقضت 360 يوما من عمرنا ،ومن عمر بلادنا ،وحضارتنا، التي اوشكت على الاندثار، بسبب تهريج المهرجين الحاقدين،سنة انصرمت وشاهدنا ولمسنا فيها الكثير من الاشياء الحسنة والرديئة، والمقلقة وهذه هي الحياة ، ليست الجنة لكي ننتظر ان نكون فيها ( اخوان على سرر متقابلين) ولا ( تحيتنا فيها سلام ) وانما هي دار العناء والشقاءكما وصفها الصالحون والاولياء !، كل ذلك لايلغي ان نطمح في ان نستغل ثرواتنا لأسعاد شعبنا واهلنا ، والحيف الذي يحز في الروح اننا بلد الخيرات الهائلة التي يسيل لها لعاب الطامعين داخليا واقليميا ودوليا ! فهو العراق الذي اشتق اسمه من العراقة والاصالة وكان يسمى بلد السواد لكثرة الخضرة فيه التي تنبعث من المزارع والاشجار والمراعي ، عراق المليون نخلة التي دمرها بطل الهزائم في حربه العبثية ضد جيرانه شرقا وجنوبا وشمالا وغربا !!

كل هذه المقاربات تدعونا ان ننتظر الفرصة الاخيرة لكي ننهض على قاعدة (لا تيأسوا ان تستردوامجدكمً  ،،فلرب مغلوب  هوى ثم ارتقى) عوامل النهوض متوافرة ، طاقات بشرية هائلة وكم هائل من الثروات الطبيعية ، العراق كله خير بأستثناء الذين يقودوه !!فلم يبلغوا بعد سن الرشد الاداري ، فبلادناليست  مشكلته انعدام الاموال، وانما مشكلتنا هي ( عدم وجود ادارة ناجحة لتلكم الاموال ) ! عيوننا على طريق الحل ولابد ان يأتي وربما من خلال عملية قيصرية ان جازت هذه الاستعارة في عالم السياسة!!

دعوتنا لحكومتنا الحاضرة والقادمة السنة سنتكم !! وانتم مطالبون في اتخاذ كلما من شأنه ان ينفض عن عراقنا صدأ السنين ! ولشعبنا نتمنى له ان يدعم البناء والتغيير نحو الافضل والابتعاد عن المقولة المدمرة وهي كلمة ( شعليه ) عليك الف مره والمثل العامي يقول ( لو تكرب لو تهرب ) فنحن نحب الكراب حتى وان كان على حساب البعض الذي فشل في الاداء ويصر على قيادة المشهد ،، لن نبقى دون امل ، ولن نبقى في موقع المتفرج الذي لايهمه مايحدث في وطنه فسنة 2023 لعلها تكون فاتحة الخير والخيرات بأذن الله  !

 

ـــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مسيرة العرب من سيء إلى أسوأ..!  
سنة ميلادية جديدة وطموحات تنتظر التحقق.
بغداد حاليا..!
يجب أن لا نخاف من أعداء الله وأن نبين ونوضح..!
قراءة في الحكومة الاسرائيلية الجديدة
ابتلتهم ارادة السماء، وظلمتهم ارادة الارض. !
‏ عندما يطرد الوطن أهله..؟!
مرآة سلي|ماني...!
أهالي سنجار يرحبون بقرار الحكومة تمليك المجمعات السكنية للأيزيديين
عندما تلتقي وزير كهرباء العراق.. !
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 59.14
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع :
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع :
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع :
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع :
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع :
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع :
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير : السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك