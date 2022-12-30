لا تحرير إلا بالحرير..!

عباس الاعرجي ||

ندور في فراغ ومن فراغ لفراغ ، من الصباح الى المساء ، نتحدث بحديثهم ، ونكتب ما يقولون ، فنحن لسنا ألأمراء ، بل وحتى لسنا الحكماء ، هم الاسياد حقاً ، ونحن في نظرهم دون مرتبة السفهاء .

من الصباح الى المساء ، نهرج كالاطفال ، هذا بطلاً هذا شيخاً ، ذاك رقماً ذلك مرهم ، يرهم في كل الاوقات ، ولولاه لساخت الارض بأهلها ، وأغلبهم لا يحمل صدق العنوان .

توقظني في كل صباح قعقعة أصوات الجوال ، بالإنجازات والتصريحات ، ثُم الزيارات واللقاءات ، وحين يحين المساء ، أجد جوالي هذا قد مُلِئ بأرقام الفساد .

كنت أحسب أننا رجالاً نقودُ ولا ننقاد ، فاتضح لي ومنذ القدم ، إمعات فقط نردد الاصوات ، نحن ومن هم حولنا من الاسياد ، فيا أسفي عليك يا عراق ، باتت تقودك السفيرة الامريكية الشمطاء.

أصدقاً ... أموالنا ليس بأيدينا ؟

أصدقاً ... أن المفتي ليس مفتينا ؟

أصدقاً ... أننا أمسينا لا نملك دنيا ولا دينا ؟

فلماذ لا نثور ونجمع الجمهور ونرفض المأثور .

ولماذا لا نقتحم الابواب ونكسَّر القيود ونحرر المأسور .

فيا أحرار العراق ، رجالاً ونساءً ، شيباً وشباباً ، باعوكم أنجاس القوم للأنجاس ، ولم يبقى لنا سبيل من أجل التحرير .

لا ... والْعَادِيَاتِ ضَبْحًا (1) فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا (2)

إلا طريق الحرير ..........

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