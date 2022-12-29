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وأخيرا أصبح للأيزيديين العراقيين سقوف تأويهم..!


شغاف كاظم الموسوي||

 

وافق مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية، الثلاثاء72/12/2022،على حزمة قرارات بشأن تمليك الأراضي لإيزيديي قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

وبهدف إنصاف آلاف العوائل الإيزيدية، ممن لم تتملك أراضيهم السكنية منذ عام 1975، وافق مجلس الوزراء على تمليك الأراضي السكنية والدور في مجمعات (خانصور (التأميم) ودوكري (حطين) وبورك (اليرموك) وكوهبل (الاندلس) ناحية الشمال/قضاء سنجار).

إضافةً إلى تل قصب ناحية القيروان/قضاء سنجار)، ومجمعات (تل عزيز (القحطانية) وسيبا شيخدري (مجمع الجزيرة) وكرزرك (العدنانية) ناحية القحطانية/قضاء البعاج) إلى شاغليها.

وبحسب محضر جلسة مجلس الوزراء، يكون التمليك بالقيمة التي تقدرها لجان التقدير، وفقاً إلى أحكام المادتين (7، و8) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013) المعدل، واستثناءً من أحكام المزايدة العلنية استناداً إلى أحكام المادة (40) من القانون المذكور آنفاً.

كذلك يجري لاحقاً إطفاء بدل البيع على وفق قرار مجلس الوزراء (28 لسنة 2020)، بحسب بيانٍ صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني.

وتتولى وزارتا (المالية والزراعة) أخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتغيير الاستخدامات المختلفة للأراضي المشيد عليها الدور في مجمعات (زورافا (العروبة).

بالإضافة إلى دهولا (القادسية) ناحية الشمال /قضاء سنجار، وتل بنات (الوليد) ناحية القيروان/قضاء سنجار ) ويجري تمليكها بعد ذلك إلى شاغليها.

كما تضمن محضر الاجتماع، تأليف لجنة من محافظة نينوى، والأمن الوطني، والبلديات، والزراعة، والمالية لوضع الضوابط وتحديد المشمولين.

بملاحظة حجم المجمعات والأراضي التي جرى تمليكها، فإن جوا مشبع بالنور والضياء ستشهده مناطق الأيزيدين وأرضهم التاريخية، بدلا من الأجواء الملبدة بغيوم الأحقاد والظلم واللاإنصاف، الذي بثه البعث ومجرميه على طول زمن أقترب من 30 عاما ، وتبعتهم به حكومات ما بعد 2003 التي لم ترفع الحيف الذي لحق بأبناء شعبنا الأيزيديين، وتركتهم لقمة سائغة لأعداء العراق..

شعبنا الأيزيدي مبارك عليكم عودة حقكم.

 

 

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