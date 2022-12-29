المقالات

16 بالستيا" يقابلها 150 أصابة دقيقة !!


علاء الزغابي ||

 

ثأرت ايران للشهيد العظيم الحاج قاسم سليماني عبر اطلاقها ستة عشر صاروخا باليستيا استهدفت فيها قاعدة الاحتلال في عين الاسد، اما محور المقاومة في العراق قد ثأر مائة مرة للشهيد الخالد الحاج ابو مهدي المهندس عبر اطلاقها المئات من الصواريخ والطائرات المسيرة والعبوات الناسفة التي كسرت ظهر الاحتلال باستهداف كامل وجوده في العراق .

ايام قليلة وتمر علينا ذكرى استشهاد قادة النصر الثالثة، أن مدرسة الشهيدين المهندس و سليماني ستبقى خالدة ولن تغتال بصاروخ أو رصاصة أو قذيفة هاون، هذه المدرسة لا تعرف شيئاً عن المساومة مع العدو، بل متخصصة بالمقاومة وتحرير الأراضي المغتصبة، حيث صارت ثقافة ومدرسة بذاتها وأمة بأكملها، فنهج الشهيدين سليماني و المهندس دفع شر المعتدين عن شعوب المنطقة وساهم في الدفاع عنها، السيادة والكرامة حق أصيل للشعب العراقي الذي يمتلك كل مقومات السيادة والعزيمة لبناء مستقبل العراق، لذا على جميع الشعب العراقي وقواه السياسية أن تقوم بواجبها في حفظ الأمانة واستكمال مشروع البناء والخروج من أي انسداد سياسي بالاعتماد على الله وقدرات شعبنا، أن الثأر للقادة سيكون عبر إخراج القوات الأميركية من العراق ودول المنطقة، والمحور الاهم هو ضرورة محاسبة الذي أمروا والذين قاموا بتنفيذ عملية اغتيال الشهداء، محور المقاومة الذي انزل بقوى الاستكبار هزيمة مذلة واجهض كل ما رسمه تجار الحروب كيدا للاسلام والمسلمين، وبدد كل ما راهنوا لتمزيق الامة من الداخل، بدأت التحولات والمستجدات تتكشف على الساحة الدولية والاقليمية وقد ظهر ان الرئيس الاميركي القاتل دونالد ترامب كان اول المهزومين داخليا وخارجيا،

فالمعطيات كلها تؤكد ان المقاومين هم الذين يضطلعون بزمام المبادرة في المنطقة حتى وان حاول الاستكبار الصهيواميركي استغلال هرولة بعض الحكام الخونة للاعتراف بـ "اسرائيل" لان الواقع الاقليمي الراهن يفيد بان ابناء الامة الاسلامية كافة يقفون اليوم في خندق المقاومة بوجه الاستكبار الغربي ولايقيمون ادنى اعتبار للتطبيع والمطبعين الذين استخدمتهم واشنطن وتل ابيب للتغطية على الهزائم والخيبات .

لن تبرد حرارة فقدكم الا بالثار من قاتليكم ومحور المقاومة الشريفة رجال الله في ارضه سيوجعون ويدكون بروجهم حتى اخر رمق، نعاكم العالم اجمع بكل فئاته ومذاهبه، هاتفين اللهم انا لا نعلم منهم الا خيرا، نصرتما الحق في زمن قل سالكيه، وتمنيتم الشهادة سرا" وعلانية، نسال الله ان يلحقنا بركبكم.

 

ـــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العتبات فوق الشبهات
قلة الأخلاق وعدم وجود عقوبة سبب مظالم الناس
دي امريكا يا ساده ؟
الإيرانيون انتصروا في ميدان الوعي
الوطن والمواطن..حقوق تبادلية..الأيزيديين أنموذجا
فاصل ونواصل الفساد..العراق الغني الفقير؟!
حقيقة رحلة وعي .. ثالثا !!
وأخيرا أصبح للأيزيديين العراقيين سقوف تأويهم..!
من الرمل إلى الآفاق..قصة عشق بين شعب وقبر
الأيزيديون يجدون بيوتا تحت سماء العراق
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 59
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع :
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع :
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع :
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع :
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع :
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع :
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير : السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك