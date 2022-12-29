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مابين فاطمة ام الائمة ع ....والامام الحسين ع


يوسف الكاتب ||

 

الامة الاسلامية نقضت بيعة الامام علي ع الا نفر قليل ثبت على البيعة والموالاة والزهراء ع كانت مناصرة ومدافعه وحاميه للامامه

الامة الاسلامية نقضت بيعتها مع الامام الحسين ع 

الامه بايعت اهل السقيفه

الامه بايعت يزيد......لع ....

تصدت الزهراء ع للامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الامام الحسين ع تصدى للامر بالمعروف والنهي عن المنكر

خرجت الزهراء ع من ببتها وطافت على بيوت المسلمين مبينه لهم شرور وموامرة السقيفه

خرج الامام الحسين ع  وقال لم اخرج اشرا ولابطرا وانما خرجت لطلب الاصلاح

وعلى اثر موقف التصدي من قبل فاطمة ع احرقوا بيتها واسقطوا جنينها وقتلوها

وعلى اثر موقف الامام الحسين ع وتصديه احرقوا خيام اطفاله واهله وقتلوه

قدمت نفسها شهيده دفاعا عن الاسلام وشريعة محمد واله ع

قدم الامام الحسين ع نفسه شهيدا دفاعا عن الاسلام وشريعة محمد واله 

فاطمة ع قدمت جنينها محسن ع قربان للاسلام

قدم الامام الحسين ع رضيعه عبد الله الرضيع قربان للاسلام

نبت المسار في صدر الزهراء

نبت السهم المثلث في صدر الامام الحسين ع

·        اشجع موقف لفاطمة ع

ثلاثمائة رجل وهم يحملون الحطب الخاص نوع

الزجر قابلية هذا الحطب يشتعل بسرعه ويبقى مدة اطول حملوه وطافوا حول بيت فاطمه واوقدوه ...قالوا لعمر ...في الدار فاطمه ع ...اجابهم ....وان ....ثم اقسم بالله لاحرقن عليكم الدار ان لم تخرجوا للبيعة ...بعدها ركل الباب برجله وبيده .وفاطمه خلف الباب فعصرها بين الباب والجدار وضربوها حتى ادموها وكسروا ضلعها وضربوها على وجههاوهي حامل وغصصوها بريقيها وضربوها بالسيف حتى اسقطوا جنينيها

·        قبر  فاطمة  الزهراء  ع

قل يارسول الله عن صفيتك صبري وعفا عن سيدة

النساء تجلدي ...اما حزني فسرمد واما ليلي فمسهد وهم لايستريح من قلبي فالى الله يارسول الله المشتكى وفيك يارسول الله اجمل العزاء ...ثم قال الامام علي ع .. .ليت ابن ابي طالب مات قبل يومه ثم  وقع على وجهه بمن العزاء كنت بك اتعزى فبم العزا ء من بعدك ..صنع الامام علي ع

اربعون تابوتا وحفرها مثلها من القبور حتى لايعرف قبرها احدا ودفنها في الليل سرا .......ولنا

ان نتسائل لما قبرها لليوم مخفي عنا ............اخفاء قبرها مناصرة للحق ضد الباطل

استشهدت وهي غاضبه على من اس للسقيفه بيت اخفاء قبرها دلالة على ان الانقلابيون هم اصحاب مشروع باطل وعدواني على الامه ....لابد من استمرار خط المقاومه ضد المنحرفين الذين اسسوا للرذيله دارا ....اخفاء قبرها ترميز اعلامي

لنا لنطالب بكشف ماوراء الستار .... اخفاء قبرها دليلا على ضلامتها لانها هي ميزان القبول والرفض

ولست ادري خبر المسمار ...

سل صدرها خزانة الاسرار .

فاطمة سيدة نساء اهل الجنه وهي خلاصة النبوة والامامه  ...السلام عليك  وعلى بدنك الطاهر يام ابيها

 

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